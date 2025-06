Građani Sarajeva, glavnog grada Bosne i Hercegovine, poručuju kako muslimani i hrišćani u tom gradu kao i u širom zemlje mogu živjeti skupa u miru i slozi, reagujući na nedavnu izjavu Milorada Dodika, člana Predsjedništva BiH, da je BiH primjer kako muslimani i hrišćani ne mogu naći koegzistenciju.

Nafija Mehmedović, stanovnica Sarajeva, smatra da takve Dodikove izjave nisu uopšte tačne jer su Sarajevo kao i BiH multikulturalne sredine.

"Ja već 20 godina živim u Sarajevu, a dolazim iz Krajine gdje je manja populacija kršćana. Sarajevo je multikulturalan grad i ja nikada nisam imala problema ni s jednim kršćaninom. Čak ovdje ima i jedna radnja s kojom sasvim normalno poslujemo. Zato njegova konstatacija nije uopšte tačna. Mi živimo ovdje zajedno već dugi niz godina i ne vidim nikakav razlog potencirati to i praviti razdor među narodima jer mi svi ovdje nosimo iste probleme i pokušavamo da dođemo do rješenja, bez obzira o kojem se političaru radi. Mislim da je svim narodima u interesu da dobro živimo, kvalitetan život da imamo, da su naše ekonomske prilike dobre i da naša omladina ne ide odavde, bez obzira da li se radi o muslimanima ili kršćanima", kazala je Mehmedović.

Hasib Fejzić iz Sarajeva ističe također da muslimani i kršćani u Bosni i Hercegovini mogu sigurno živjeti skupa bez bilo kakvih problema.

"Dijele nas samo ovi lideri. U Bosni i Hercegovini ima i Srba, Hrvata, Bošnjaka, ostalih, koji žive skupa. Ove podjele prave samo nacionalne partije koje hoće sebi da obezbijede radna mjesta, a to je da narod ponovo glasa za njih", rekao je Fejzić.

Sarajlija Kasim Džaka smatra da je Dodikova izjava "velika glupost", dodajući da je Bosna i Hercegovina građanska država.

"Ako budu plemena, 'zijanili' smo i ne bi ovdje bilo napretka. Ovdje svi mogu živjeti u miru zajedno. I prije smo živjeli, niko nikom nije smetao, a otkako su došli ovi nacionalisti, došao je rat, nemir, neimaština, bijeda. Ako BiH ne bude građanska, svijet je digao ruke od nas", kazao je Džaka.

Još jedan građanin bh. glavnog grada napominje da Evropa treba, ustvari, da uči od Bosne i Hercegovine kada je riječ o suživotu i multikulturalnosti.

"Ovdje su u krugu tristo metara sinagoga, katedrala, džamija, pravoslavna crkva. Ovdje je život, a ono što rade ovi na vlasti je van pameti, to nigdje u svijetu nema, šta se ovdje radi", dodao je.

Eli Tauber, istaknuti član Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, kazao je također da Dodikova izjava nema nikakvo uporište u realnosti.

"Ne mogu da shvatim odakle takve izjave. To je jedna od brojnih izjava koje je dao Dodik, a koje nemaju nikakvo uporište. Smatram da to nije uopšte tačno jer ako Jevreji i muslimani ovdje mogu da žive zajedno, a to je već dokazano pet stotina godina, ne vidim kakve veze imaju hrišćani, koji su imali u vjerskom smislu mnogo bliže veze sa muslimanima, odnosno sa islamom, nego što je imalo jevrejstvo", kazao je Tauber, dodajući da ima mnogo prijatelja i komšija islamske vjeroispovijesti s kojima ima odlične odnose.

Nikola Turalija koji živi u Sarajevu istakao je da je Dodik pogriješio u svojoj izjavi o tome da muslimani i hrišćani ne mogu živjeti u slozi u BiH.

"Ja lično nemam problema s muslimanima. U mojoj ulici skoro su sve muslimani i mi se dobro slažemo i živimo bez problema, pomažemo se", rekao je Turalij.

Dodik se nedavno obratio zastupnicima u Narodnoj skupštini bh. entiteta Republika Srpska – NSRS, na posebnoj sjednici, i tada kazao da muslimani i hrišćani ne mogu živjeti u harmoniji u BiH, što je izazvalo veliku polemiku i kritike u bh. javnosti.

“Bosna i Hercegovina je primjer kako hrišćanska i muslimanska zajednica ne mogu naći koegzistenciju“, rekao je Dodik.