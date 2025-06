U prostorijama Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti u Sarajevu u četvrtak je otvorena izložba “Mama, ja ne želim rat!” koja prikazivanjem dječijih crteža podsjeća na to da se ratna realnost djece nije mnogo promijenila u posljednjih 76 godina.

Izložba povlači paralelu između iskustava poljske djece za vrijeme Drugog svjetskog rata i ukrajinske djece trenutno i, kako navode organizatori, nosi poruku da će “djeca proživljavati ratna djetinjstva sve dok ne naučimo da mir ne smije imati alternativu”.

Izložbu je organizovao Državni arhiv Poljske, u saradnji s partnerima iz Ukrajine, odnosno Ministarstvom vanjskih poslova te zemlje. Ambasador Poljske u BiH Jaroslaw Lindenberg je u svojstvu organizatora događaja u Sarajevu izjavio da izložba predstavlja sliku okrutnosti rata u očima djece.

“Vidimo crteže napravljene tokom Drugog svjetskog rata koje su nacrtala poljska djeca i slične crteže, nakon gotovo 80 godina, od ukrajinske djece. Ova okrutnost rata viđena očima djece ne treba komentar. Svaki rat je okrutna stvar, vi to dobro u BiH znate, posebno u Sarajevu gdje je poginulo više hiljada djece. Ustvari, ova izložba govori o izgubljenom djetinjstvu. Djeca gube djetinjstvo i to ne može da se vrati. To je strašna trauma koja ostaje u duši svakog čovjeka”, izjavio je Lindenberg, ističući da je upravo zbog rata djetinjstvo mnoge djece nepovratno uništeno.

Otpravnik poslova ambasade Ukrajine u BiH Serhii Miniailo izjavio je da su u svakom ratu djeca najmanje sigurna. Kako je kazao, crteži djece, nastali u razmaku od gotovo 80 godina, podsjećaju na stradanja i opisuju osjećaje djece.

“Mi obilježavamo 83. godišnjicu od izdajničkog napada Sovjetskog Saveza na Republiku Poljsku 17. septembra 1939. U istom periodu nakon 83 godine vidimo da su djelovanja ruske okupacijske vlasti ista”, rekao je Miniailo, podsjetivši da su upravo 17. septembra ove godine u gradu Izjumu ekshumirani posmrtni ostaci ukrajinskih građana, među kojima i djece.

Direktorica Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Šejla Šehabović istakla je da su održavanjem izložbe u njihovim prostorijama željeli, na simboličan način, omogućiti da se čuje glas ukrajinske djece.

“Bilo bi dobro kada bi na ovoj izložbi bili prikazani samo radovi iz arhiva iz cijelog svijeta. Budući da tragediju Evrope danas ne možemo arhivirati, proučavati, kako bi trebali u 21. vijeku da živimo, mi moramo na svoje oči da pratimo još jednu nepravdu, još jednu generaciju koja prolazi ono što smo mi u Sarajevu prolazili”, rekla je Šehabović.

Direktor Muzeja ratnog djetinjstva Jasminko Halilović podsjetio je da su milioni ukrajinske djece još izbjeglice ili raseljena lica u svojoj domovini i da, sudeći prema novoj situaciji u njihovoj zemlji, vjerovatno još neko vrijeme neće dočekati mir.

“Izuzetno je važno da ovdje u Sarajevu vidimo njihove radove, da razgovaramo kroz šta djeca u Ukrajini prolaze i da pokažemo empatiju i solidarnost s ljudima iz Ukrajine koji prolaze ono kroz šta smo mi prolazili ne tako davno”, rekao je Halilović.

Izložba će biti otvorena do 30. septembra 2022. godine, uz besplatan ulaz.