Na Zemlji ima najmanje 20 kvadriliona mrava, prema novom istraživanju koje kaže da čak i ta zapanjujuća brojka vjerovatno potcjenjuje ukupnu populaciju insekata, koji su bitan dio ekosistema širom svijeta.

Određivanje globalne populacije mrava važno je za mjerenje posljedica promjena njihovog staništa − uključujući one uzrokovane klimatskom krizom.

Mravi igraju značajnu ulogu, šireći sjemenke, udomljavajući organizme i služeći kao grabežljivci ili plijen.

Neke su studije već pokušale procijeniti globalnu populaciju mrava, ali su rezultirale daleko manjim brojem od 20 kvadriliona, što je 20 miliona milijardi.

Za ovaj novi pokušaj − objavljen u ponedjeljak u časopisu “Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS) − istraživači su analizirali 465 studija koje su mjerile broj mrava lokalno na terenu.

Tehnika brojanjaStotine studija koristile su dvije standardne tehnike: postavljanje zamki koje su hvatale mrave u prolazu tokom određenog vremenskog perioda i analiziranje broja mrava na određenom dijelu lišća na tlu.

Dok su istraživanja provedena na svim kontinentima, neke velike regije su imale malo ili nimalo podataka, uključujući centralnu Afriku i Aziju.

To je razlog zašto je "prava brojnost mrava na globalnom nivou vjerovatno znatno veća" od procijenjene, kaže studija. "Od iznimne je važnosti da popunimo ove preostale praznine kako bismo dobili sveobuhvatnu sliku raznolikosti insekata."

Postoji više od 15.700 imenovanih vrsta i podvrsta mrava koji se nalaze širom planete, a vjerovatno i jednak broj onih koje tek treba opisati.

Ali gotovo dvije trećine njih nalazi se u samo dvije vrste ekosistema: tropskim šumama i savanama.

Na osnovu procijenjenog broja mrava, smatra se da je njihova ukupna globalna biomasa 12 megatona suhog ugljika – više nego kod divljih ptica i sisara zajedno, i 20 posto ljudske.

U budućnosti, istraživači planiraju proučavati faktore životne sredine koji utječu na gustinu naseljenosti ovih sićušnih stvorenja.