"Race for the cure" (Trka/ šetnja za ozdravljanje) održana je danas u Sarajevu gdje hiljade žena, djece, ali i muškaraca iz svih dijelova Bosne i Hercegovine još jednom želi ukazati na važnost podizanja svijesti i osnaživanje zdravlja žena u borbi protiv karcinoma dojke.

U BiH nema tačnih podataka o broju oboljelih, ali nezvanična statistika pokazuje da od oko 1.300 novootkrivenih slučajeva 500 žena zbog te bolesti izgubi bitku za život.

Otkrivanje bolesti, zatim liječenje, hemoterapije i proces koji nastupa nakon terapija mukotrpan je i veoma težak. Ipak, mnogo je onih koje se izbore i nastave da žive s osmijehom na licu. Kako kažu, nakon toga počinju više da uživaju u životu i svemu što im on pruža.

Ispred Sarajevo City Centra danas su se okupile hiljade žena i muškaraca svih uzrasta, iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, kako bi podržali borbu protiv karcinoma dojke. Nela Hasić, direktorica Udruženja "Zajedno smo jedno", koje organizira sada već tradicionalnu "Trku za život", kazala je da je danas veliki praznik.

"Slavimo život, takmičimo se u dobru. Za razliku od nekih drugih događaja, mi smo se zaista ovdje okupili s dobrom emocijom, promovišemo dobre stvari. Cijela Bosna i Hercegovina je ovdje. Više od 50 autobusa je došlo iz cijele BiH. Ovdje su učesnice iz sigurno 40 gradova i mjesta. S nama je danas i 500 žena u roze majicama koje su operisale karcinom dojke", istakla je Hasić.

Kazala je kako su kroz kampanju karcinom dojke stavili na dnevni red.

"U posljednjih 1,5 mjesec dosta se pričalo o tome, kampanja je veoma uspješna, prikupili smo dosta sredstava. Prema mom posljednjem saznanju, registrovano je oko 7.500, 8.000 ljudi. Ali to ću znati kada se sve završi", pojasnila je Hasić.

Kako je kazala, ne zna se tačno koliko je žena u BiH oboljelo od karcinoma dojke.

"Kod nas je postoji registar, ali znamo da svake godine oboli oko 1.300 žena. Znamo da oko 500 žena izgubi borbu", poručila je Hasić.

Jedna od žena koje su pobijedile karcinom dojke je i Hasija Kahvedžić (49) iz Gračanice.

"Imala sam 45 godina kada sam oboljela. Primala sam hemoterapije, a 2019. sam imala operaciju kada mi je odstranjena dojka. Imala sam 25 zračenja, ali sam ih dobro podnijela. Sada se jako dobro osjećam, svakih šest mjeseci idem na kontrole", ispričala je Kahvedžić.

Svim ženama je poručila da budu bolje prema sebi.

"Da prema sebi ne budu zle i da se kontrolišu. Dužnost svake žene koja napuni 35 godina je da uradi ultrazvuk i mamografiju. To je zbog nje. To je borba. Popravljam imunitet, svakodnevno se borim", izjavila je Kahvedžić.

"Trka/Šetnja za ozdravljenje" se u BiH održava od 2008. godine, a svake godine priključi joj se sve veći broj učesnika, koji svojim saosjećanjem i aktivnim učešćem u simboličnoj trci za život rade na osnaživanju zdravlja žena u borbi protiv karcinoma dojke.

"Race for the Cure" je jedinstveni događaj koji na jednom mjestu, na nekoliko sati uspije okupiti žene koje su preživjele bolest i njihove prijatelje, građane koji žele pokazati svoju solidarnost s njima, porodice, timove učenika, poznate ličnosti, a sve kako bi se podigla svijest u borbi protiv karcinoma dojke.

Organizacija "Think Pink - Zajedno smo jedno" je jedna od najuspješnijih organizacija u Bosni i Hercegovini koja se bavi osnaživanjem zdravlja žena.

Organizacija je nastala kao rezultat zajedničke saradnje između JDC i Susan G. Komen 2004., koja podrazumijeva niz različitih aktivnosti sa ciljem podizanja svijesti o karcinomu dojke i promocije zdravlja svake žene bez obzira na finansijsku situaciju, nacionalnu pripadnost ili obrazovanje. U januaru 2017. godine program prerasta u nacionalno bosansko - hercegovačko udruženje "Think Pink - Zajedno smo jedno".

Kroz uplatu simbolične registracije od 10KM građani pomažu da se podiže svijest o karcinomu dojke te učestvuju u Trci/šetnji za ozdravljenje "Race for the Cure" koja će biti održana 25. septembra u Sarajevu u organizaciji Udruženja „Think pink – Zajedno smo jedno“. Kompletan iznos od registracija usmjerava se za mamografske preglede u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine, kao i za paketiće za svaku novooperisanu ženu.

Trka/ šetnja za ozdravljenje “Race for the Cure” je najveći sportski događaj za promociju važnosti ženskog zdravlja. U Europi, zahvaljujući “Race for the Cure” organizacije koje pružaju podršku ženama oboljelim od karcinoma dojke prikupljaju sredstva i podižu svijest o ovom oboljenju. Prikupljena sredstva su od izuzetnog značaja, s obzirom da radi o najučestalijem karcinomu kod žena.