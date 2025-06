Glasački listići za nivo predsjednika bh. entiteta Republike Srpske bit će ponovo brojani, odlučeno je na sjednici Centralne izborne komisije (BiH).

CIK BiH je razmatrao prijedlog naredbe Glavnom centru za brojanje za otvaranje vreća i ponovno brojanje glasačkih listića po službenoj dužnosti na svim biračkim mjestima u Republici Srpskoj za nivo predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske.

Podsjećamo, opozicione stranke su podnijele zahtjev CIK-u BiH za ponovno brojanje glasova na svim biračkim mjestima za nivo predsjednika RS, na osnovu čega je zatraženo da se ponište i ponove izbori.

PDP i Jelena Trivić, kandidatkinja PDP-a za predsjednicu RS-a, u izbornoj noći proglasili su pobjedu nad protivkandidatom iz SNSD-a Miloradom Dodikom. Kasnije je pobjedu proglasio i Dodik, a prema preliminarnim podacima CIK-a, on ima veći broj glasova.

Opozicione stranke su održale i proteste zbog sumnje u rezultat izbora održanih 2. oktobra, ukazujući na mogućnost izborne krađe.

(14:45) CIK BIH: SDA i SNSD imaju najviše glasova za PSBiH

Stranka demokratske akcije (SDA) i Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) su, prema novim podacima koje je danas iza 14 sati objavila Centralna izborna komisija (CIK) BiH, osvojili najviše glasova za Parlamentarnu skupštinu BiH.

U Federaciji BIH obrađeno je više od 83 posto posto biračkih mjesta.

Kada su u pitanju mandati u PSBiH iz Federacije BiH, prema rezultatima, najviše mandata pripada SDA, koja je dobila 25,10 posto, slijede stranke okupljene oko Hrvatskog narodnog sabora BiH, sa 15,53 posto glasova.

Ne trećem mjestu je SDP sa 13,30 posto. Izborni prag u Federaciji BiH za Parlamentarnu skupštinu BiH prešli su i Demokratska fronta 10,05 posto, Narod i pravda 8,07 posto, Naša stranka 4,82 posto, te NES - Za nove generacije 4,80 posto.

U Republici Srpskoj obrađeno je 89,19 posto glasačkih mjesta.

Najviše glasova osvojio je SNSD - 42,04 posto glasova. Iza njih je SDS sa 18,61 posto, PDP je osvojio 11,69 posto, Za pravdu i red - lista Nebojše Vukanovića 5,33 posto glasova. DEMOS je osvojio 5,14 posto, Ujedinjena Srpska 4,07 posto, Socijalistička partija Petar Đokić -SNP 3,80 posto, SDA 3,72 te DNS 3,52 posto glasova. Ostale stranke nisu prešle cenzus.

(11:30) Tužilaštvo BiH: Predložen pritvor za pet osoba osumnjičenih za izborne nezakonitosti u Novom Gradu

Nakon što su predati u nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine, postupajuća tužiteljica ispitala je pet osoba osumnjičenih za izborne nezakonitosti u Novom Gradu u prisustvu njihovih advokata, te je Sudu BiH upućen prijedlog pritvora za svih pet osumnjičenih.

Mjera pritvora predložena je za Suvadu Halilović (1954), Emiru Vakufac (1970), Ramiza Hamzagića (1967), Ismeta Džafića (1958) i Ismeta Mehinovića (1970), a svi su iz Novog Grada.

"Mjera pritvora potrebna je zbog nastavka istražnih aktivnosti Tužiteljstva BiH i partnerskih policijskih agencija, o svim okolnostima počinjenja kaznenih djela vezanih za dostavljanje velike količine ispunjenih glasačkih listića na biračko mjesto", saopšteno je iz Tužlaštva BiH.

Dodaje se da će se temeljnom istragom tužilaštva i policijskih agencija nastojati identifikovati sve osobe povezane s ovim krivičnim djelom, kao i organizatori i nalogodavci ovih nezakonitih aktivnosti.

"Naime, postoji opasnost da bi boravkom na slobodi osumnjičeni mogli ometati istragu, prikrivati dokaze i vršiti utjecaj na svjedoke ili saučesnike", navodi se u saopštenju.

Navedeni osumnjičeni pod istragom su zbog krivičnih djela: Izborna prevara i Uskraćivanje biračkog prava Krivičnog zakona BiH.

Dodaje se da Tužilaštvo BiH u komunikaciji sa CIK-om BiH poduzima aktivnosti da bi se osigurali uslovi potrebni za održavanje zakonitog izbornog procesa na navedenom biralištu.

(09:00) CIK BiH: Dodik vodi protiv Trivić u trci za predsjednika RS-a

Prema podacima CIK-a na osnovu 90,04 obrađenih biračkih mjesta, Dodik ima 268.635 glasova ili 48,36 posto, dok je Jelena Trivić, kandidatkinja Partije demokratskog progresa (PDP) dobila 240.353 glasa ili 43,27 posto.

Prema preliminarnim podacima Centralne izborne komisije (CIK) Bosne i Hercegovine, prednost u trci za predsjednika bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska prednost ima Milorad Dodik, kandidat Stranke nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

------ 3. oktobar 2022. - ponedjeljak ------

(14:47) Tužilaštvo BiH i SIPA zaprimili 27 prijava građana povezanih s izbornim procesom

Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine i Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) zaprimili su i evidentirali 27 prijava građana povezanih s izbornim procesom u državi.

"Postupajući u dežurama određenim za dan Opštih izbora u Bosni i Hercegovini, dežurni tužioci koji su zajedno s policijskim djelatnicima SIPA-e, dežurali u regionalnim centrima u Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru i Tuzli, zaprimili su prijave građana ili institucija, koje su se odnosile na narušavanje javnog reda i mira na biračkim mjestima, navode o izbornim neregularnostima koje su se odnosile na moguća kaznena djela, kao i različite događaje i incidente vezane za izborni proces", saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Prijave građana najčešće su se odnosile na navode i nepravilnosti oko pomoći u glasanju invalidnim osobama i osobama s poteškoćama, donošenje popunjenih glasačkih listića, onemogućavanje pristupa posmatračima, nedozvoljeno ponašanje građana na izbornim mjestima, nepravilnosti uočene na biračkom spisku, glasanje u ime drugih osoba ili s tuđim identifikacijskim dokumentima, fizičke nasrtaje na članove biračkih odbora, ponašanje predsjednika ili članova biračkih odbora koje nije u skladu s propisima i druge događaje koje su smatrali neprimjerenim ili nezakonitim.

Prijave su se odnosile na biračka mjesta na području Mostara, Bosanskog Novog/Novog Grada, Sarajeva, Živinica, Tuzle, Zvornika, Zenice, Tomislav Grada i drugih mjesta.

(11:21) PDP traži poništavanje izbora za predsjednika RS-a

"Mi ne odustajemo, Jelena Trivić je pobijedila na izboru za predsjednika RS-a", izjavio je danas Branislav Borenović, predsjednik PDP-a.

PDP i Jelena Trivić, kandidatkinja PDP-a za predsjednicu Republike Srpske sinoć su proglasili pobjedu nad protivkandidatom iz SNSD-a Miloradom Dodikom. Kasnije je pobjedu proglasio i Dodik, a prema preliminarnim podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine on ima prednost nakon više od 80 posto prebrojanih glasova.

"Šta se to desilo tokom noći, ispitaćemo. Odustati nećemo. Pravni tim PDP-a priprema ozbiljne pravne radnje prema CIK-u BiH. Pogledajte, 30.000 nevažećih glasačkih listića prema jutrošnjim podacima CIK-a. Postoje ozbiljni osnovi da se ponište izbori za predsjednika u najvećem dijelu Republike Srpske", rekao je Borenović.

Prema njegovim riječima, Trivić je pobijedila, na uzorku od preko 72 odsto.

On je naglasio da je cilj stranke da se izbori za predsjednika RS-a ponište u najvećem dijelu entiteta, odnosno u velikom broju biračkih mjesta.

(10:02) Milorad Dodik dobio više glasova od Jelene Trivić

Prema preliminarnim podacima Centralne izborne komisije (CIK) Bosne i Hercegovine prednost u trci za predsjednika bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska prednost ima Milorad Dodik, kandidat SNSD-a.

Prema podacima CIK-a, Dodik ima 242.851 glas ili 48,80 posto, dok je Jelena Trivić, kandidatkinja PDP-a dobila 212.452 glasa ili 42,69 posto.

Navodi se da je obrađeno 81,91 posto biračkih mjesta, a da je u pitanju 94,36 posto važećih glasačkih listića.

(09:31) CIK BiH je objavio preliminarne rezultate

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) objavila je u ponedjeljak preliminarne rezultate opštih izbora za člana Predsjedništva BiH na osnovu 84,75 posto obrađenih biračkih mjesta u Federaciji BiH i 85,35 posto obrađenih u entitetu Rupublika Srpska.

U izboru za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda, koji se bira neposredno sa teritorije entieta Federacija BiH kandidat ujedinjene opozicije Denis Bećirović osvojio je 268.197 glasova (57 posto), kandidat Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović dobio je 178.054 glasa (37,84 posto), a kandidat Platforme za progres Mirsad Hadžikadić 24.270 glasova (5,16 posto).

U izboru za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, koji se također bira neposredno s teritorije FBiH, kako je objavio CIK, kandidat Demokratske fronte (DF) Željko Komšić osvojio je 183.529 glasova (53,61), dok je kandidatkinja Hrvatske demokratske zajednice BiH (HDZ BiH) Borjana Krišto osvojila 158.781 glasova (46,39 posto).

Željka Cvijanović, kandidatkinja Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik za člana Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda, osvojila je 275.175 glasova (52,87 posto). Kandidat Srpske demokratske stranke (SDS) Mirko Šarović osvojio je 185.828 glasova (35,70 posto), kandidat Demokratskog narodnog saveza (DNS) Nenad Nešić 28.870 glasova (5,55 posto), kandidat “Ujedinjeni za slobodnu Bosnu i Hercegovinu” Vojin MIjatović 23.781 glas (4,57 posto).

------ 2. oktobar 2022. - nedjelja ------

(23:55) Mirko Šarović priznao poraz u trci za člana Predsjedništva BiH

Mirko Šarović, predsjednik SDS-a koji je bio kandidat za srpskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine priznao je poraz od Željke Cvijanović, kandidatkinje SNSD-a za ovu funkciju.

Šarović je priznao da je razlika od 50.000 glasova na obrađenih 49 posto glasova vrlo teško dostižna.

"Mi smo imali ozbiljnu kampanju, mislim da smo imali dobre poruke, no očito da to nije bilo dovoljno za bolji rezultat", rekao je Šarović.

(23:28) SNSD proglasio pobjedu Željke Cvijanović za Predsjedništvo BiH

Članica SNSD-a Željka Cvijanović proglasila je pobjedu u utrci za člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske na danas održanim Općim izborima u našoj zemlji.

Cvijanović je, kako je izjavio portparol SNSD-a Ratko Kovačević, napravila za Šarovića, koji joj je glavni protukandidat, nedostižno vodstvo.

Kovačević je naveo da je obrađeno 75 posto biračkih mjesta i da je Cvijanović osvojila oko 240.000 glasova, dok je kandidat SDS-PDP Mirko Šarović osvojio oko 160.000 glasova.

(23:22) Bakir Izetbegović priznao poraz u trci za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović nakon što je potvrđeno da je izgubio u utrci za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda obratio se javnosti rekavši da bi pobijedio 9 stranaka, ali 11 nije mogao.

"Ja sam svoj rezultat otprilike sačuvao kako sam prošao na prošlim izborima, SDA će popraviti rezultat i ona je daleko najjača stranka u BiH. Da li će to dovesti do prerviranja unutar stranke to ćemo vidjeti", rekao je Izetbegović.

Poručio je da je stranka u porastu, a ne u padu.

"Kako očekivati da pobjedite 11 udruženih stranaka. To je jako težak zadatak, da ih je bilo 9 uspio bih, ali 11 nisam mogao", zaključio je lider SDA.

Rekao je da je rano govoriti o koalicijama jer je to vrlo komplikovana stvar.

"Pustimo da to prenoći. Njih 11 teško će podijeliti plijen", rekao je Izetbegović.

(22:52) Željko Komšić održao prvu pres-konferenciju

U svojoj prvoj izjavi nakon nezvaničnih rezultata, Željko Komšić, kandidat za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda poručio je: “Čestitke svim pobjednicima, učesnicima u kampanji. Mislim da možemo govoriti o, ne radikalnoj, ali o promjeni na političkoj sceni”.

“Rezultat je takav kakav je, čekamo rezultate za razne parlamentarne nivoe. Ono što imamo do sada je dobro, ali ne treba trčati pred rudu. Nama je bitno bilo da DF ostane na nivou vlasti u BiH na svim nivoima. Čudna kampanja u svakom slučaju, možda su nekome čudni rezultati, bilo je svakakvih “pretumbacija” ali to ostavljam vama medijima da analizirate”, dodao je u obraćanju.

(21:10) Arnautović: Ukupna izlaznost birača na redovnim biračkim mjestima 50 posto

Na nivou Bosne i Hercegovine, ukupan odziv birača na redovnim biračkim mjestima tokom današnjih Općih izbora bila je 50 posto, izjavio je večeras na pres-konferenciji, prvoj nakon zatvaranja glasačkih mjesta, predsjednik Centralne izborne komisije (CIK) Bosne i Hercegovine Suad Arnautović. Radi poređenja, izlaznost na izborima održanim 2018. godine bila je 54,02 posto, kazao je također. U Federaciji BiH je danas na birališta izašlo 48 posto glasača, u Republici Srpskoj 53 posto, a u Distriktu Brčko 44 posto. Arnautović je na večerašnjoj pres-konferenciji kazao i da su tokom izbornog dana prijavljena 52 incidenta, a da se od ukupnog broja ovih incidenata, 14 odnose na narušavanje javnog reda i mira te šest na krivična djela (tri u Federaciji BiH i tri u Republici Srpskoj). Tokom izbornog dana, Centralnoj izbornoj komisiji BiH su e-mailom dostavljeni 71 prigovor o nepravilnostima na biračkim mjestima, kao i 30 prigovora za kršenje izborne šutnje. U 19 sati je zatvoren najveći broj biračkih mjesta osim u općini Novo Sarajevo, gdje je glasanje na dva biračka mjesta produženo do 21 sat zbog prekida tokom dana zbog uviđaja o smrti jedne ženske osobe. Glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine proteklo je uglavnom bez problema, dok je u Washingtonu i Chicagu izborni proces još u toku zbog vremenske razlike, kazao je predsjednik CIK-a. Arnautović ističe da je tokom izbornog dana zabilježen značajan broj dezinformacija koje su se širile društvenim mrežama, među kojima se izdvaja dezinformacija na račun Centralne izborne komisije BiH da djecu s teškoćama u razvoju naziva “retardiranom djecom”.

(20:52) Za hrvatskog člana Predsjedništva BiH vodi Željko Komšić

Nakon 36,65 posto prebrojanih glasova na općim izborima, danas održanim u Bosni i Hercegovini, za hrvatskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine vodi Željko Komšić.

Prema podacima u štabu Stranke demokratske akcije (SDA), nakon obrađenih 290.327 glasova vodi aktuelni član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Demokratske fronte (DF) Željko Komšić sa 61.622 glasa ili 60,3 posto.

Borjana Krišto, zajednička kandidatkinja HDZ-a i Hrvatskog narodnog sabora BiH za hrvatskog člana Predsjedništva BiH, ima 40.492 glasa ili 39,7 posto.

(20:47) Bećirović vodi ispred Izetbegovića nakon 26,04 posto prebrojanih glasova

Nakon 26,04 posto prebrojanih glasova na općim izborima, danas održanim u Bosni i Hercegovini, vodi Denis Bećirović sa 72.249 glasova.

Prema podacima u štabu Stranke demokratske akcije (SDA), Bakir Izetbegović, predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) i kandidat za člana Predsjedništva BiH iz bošnjačkog naroda, ima 64.189 glasova.

Mirsad Hadžikadić, prema obrađenim 217.953 glasa ima 5.563.

(20:15) Christian Schmidt nametnuo izmjene Izbornog zakona BiH

Christian Schmidt, visoki predstavnik u BiH, nametnuo je izmjene Izbornog zakona BiH koje se odnose na postizborne pregovore o stranačkim koalicijama u FBiH te uspostavljanje indirektno izabranih tijela.

Cijelo pismo upućeno građanima BiH pročitajte ovdje.

Christian Schmidt nametnuo izmjene Izbornog zakona BiH

(19:00) Zatvorena biračka mjesta u BiH

Kako je planirano, većina biračkih mjesta za Opće izbore u BiH je zatvorena u 19 sati. Birališta nisu zatvorena u sarajevskom naselju Grbavica gdje je tokom dana na biračkom mjestu zabilježen smrtni slučaj.

CIK BiH je izborni dan ocijenio uspješnim.

Prve nezvanične rezultate CIK BiH će objaviti u 21 sat, a prvi preliminarni rezultati bi trebali biti objavljeni u ponoć.

(17:11) CIK BiH: Do 15 sati izlaznost 35%

Prema podacima Centralne izborne komisije BiH, do 15 sati na biračka mjesta izašlo je 35% birača, što je ukupno 1.164.261 glasač. Na biračkom mjestu u sarajevskom naselju Grbavica preminuo je jedan birač.

(16:43) Na biračkom mjestu u Sarajevu preminula starija ženska osoba

Starija žena preminula je danas oko 14.15 sati, prilikom napuštanja biračkog mjesta u Mjesnoj zajednici Grbavica 1, u ulici Hamdije Čemerlića, općina Novo Sarajevo.

Kako je Feni rečeno iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, spomenutoj ženskoj osobi je pozlilo i, nažalost, ubrzo nakon toga je preminula što je konstatirala ekipa Hitne pomoći nakon što su stigli na mjesto događaja.

Biralište na spomenutom lokalitetu bilo je zatvoreno radi obavljanja uviđaja, te će Općinska izborna komisija odlučiti o tome za koliko će rad ovog biračkog mjesta biti produžen.

(15:55) Koalicija "Pod lupom": Registrovano 65 težih kršenja Izbornog zakona BiH

Posmatrači Koalicije “Pod lupom” su do 14:30 uložili 14 primjedbi na nepravilnosti uočene u procesu glasanja.

Zbog teškog kršenja Izbornog zakona BiH zabilježenog u Novom Gradu u Republici Srpskoj na biračkom mjestu u Hozićima (007B051) gdje su pronađeni već označeni glasački listići, CIK BiH je obavijestio javnost da će glasanje na ovom biračkom mjestu biti odgođeno i naknadno održano.

Svi posmatrači i posmatračice Koalicije “Pod lupom” su neometano pristupili svim biračkim mjestima na koja su bili raspoređeni i prate proces glasanja.

Na 14 biračkih mjesta je zabilježeno otvoreno nagovaranje na glasanje za određenog političkog subjekta, dok su zastrašivanja ili vršenja pritisaka na glasače zabilježeni na pet biračkih mjesta.

Na skoro 13 posto biračkih mjesta, zabilježeno je do 10 slučajeva da se ime i prezime birača prilikom identifikacije čita naglas. Na skoro 3% biračkih mjesta, zabilježeno je više od 10 slučajeva ove nepravilnosti.

(14:30) CIK objavio gdje je bila najmanja, a gdje najveća izlaznost do 11:00

Prema podacima CIK-a, najmanja izlaznost do 11 sati bila je u Usori, gdje je glasalo 7,8% birača, odnosno 469 glasača. Najveća izlaznost zabilježena je u Istočnom Drvaru, gdje je do 11 sati glasalo 32,64%, odnosno 63 glasača.

(14:10) MUP RS-a: Zabilježeno nekoliko incidenata na biračkim mjestima širom RS-a

Pripadnici MUP-a Republike Srpske su do 11 sati zabilježili nekoliko incidenata na biračkim mjestima širom ovog bh. entiteta.

(13:33) Nenad Nešić, kandidat za člana Predsjedništva BiH glasao u Istočnom Sarajevu

Nenad Nešić, kandidat DNS-a za srpskog člana Predsjedništva BiH, glasao je na Općim izborima u Istočnom Novom Sarajevu.

(13:25) Biračko mjesto otvoreno u Ambasadi BiH u Ljubljani

Bosanskohercegovački građani koji žive u Republici Sloveniji danas su u Ambasadi BiH u Ljubljani mogli glasati za izbor nove vlasti u Bosni i Hercegovini.

Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, za glasanje u Sloveniji, odnosno u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH u Ljubljani, prijavljena su 102 birača.

(13:10) Na biračkom mjestu u Beogradu do 11 sati glasalo blizu 20 posto birača

Na jedinom glasačkom mjestu u Srbiji, za Opće izbore u Bosni i Hercegovini, u Ambasadi BiH u Beogradu do 11 sati glasalo je nešto manje od 20 odsto upisanih birača.

Na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za biračko mjesto u Beogradu nalazi se 101 birač, i to su građani Bosne i Hercegovine koji su se registrovali zaključno sa 19. julom 2022. godine.

(13:02) Mirsad Hadžikadić, kandidat za člana Predsjedništva BiH, glasao u Sarajevu

Mirsad Hadžikadić, kandidat Koalicije „Država“ za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Platforme za progres, glasao je na biračkom mjestu na području sarajevske općine Stari Grad.

(12:55) Borjana Krišto, kandidatkinja za člana Predsjedništva BiH, glasala u Livnu

Borjana Krišto, zajednička kandidatkinja HDZ-a i Hrvatskog narodnog sabora BiH iz reda hrvatskog naroda, glasala je u Livnu.

(12:45) Pres-konferencija CIK-a BiH

Suad Arnautović, predsjednik Centralne izborne komisije BiH, saopćio je i kako će CIK BiH najvjerovatnije donijeti odluku o odgađanju izbora na biračkom mjestu u Novom Gradu, u RS-u, zbog ozbiljnih kršenja Izbornog zakona.

Pojedina biračka mjesta u BiH nisu otvorena tačno u 7 sati. Razlozi su, između ostalog, to što nisu na vrijeme izvršene pripreme za otvaranje biračkog mjesta, nedolazak ili kašnjenje članova biračkog odbora i slično.

Na 12 biračkih mjesta je došlo do značanijeg kršenja odnosno kašnjenja otvaranja i to u Bihaću, Banjoj Luci, Lukavcu, Srebreniku, Zvorniku, Zenici, Ilijašu i Goraždu.

U Zenici je zabilježen slučaj da je biračko mjesto otvoreno na pogrešnoj lokaciji, što je naknadno izmijenjeno u pratnji policije i članice Gradske izborne komisije Zenice pa se glasanje odvija na za to određenoj lokaciji.

Ukupan broj prijavljenih događaja koji bi se mogli smatrati incidentalnim je devet, od toga u FBiH četiri, u RS-u jedan, a u Brčko distriktu četiri.

Sumnja u krivično djelo je jedno u RS-u, a remećenje javnog reda i mira je ukupno dva, oba u Federaciji. Šest je ostalih incidenata, u Federaciji BiH dva, a u Brčko distriktu četiri.

U Sanskom Mostu je prijavljen slučaj nepravilnosti prilikom glasanja – odnosno da je predsjednik biračkog mjesta izvršio neovlaštenu ovjeru više glasačkih listića, o čemu je upoznat i tužilac. Naređeno je privremeno zatvaranje glasačkog mjesta do kraja uviđaja. Od 09:07 sati ponovo je otvoreno biračko mjesto.

(12:39) Mirko Šarović, kandidat za člana Predsjedništva BiH, glasao u Istočnom Novom Sarajevu

Kandidat Srpske demokratske stranke iz reda srpskog naroda, Mirko Šarović, glasao je na biračkom mjestu u Istočnom Novom Sarajevu.

(12:22) Željka Cvijanović, kandidatkinja za člana Predsjedništva BiH, glasala u Banjoj Luci

Aktuelna predsjednica bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska i kandidatkinja SNSD-a za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz srpskog naroda Željka Cvijanović glasala je na biračkom mjestu u prostorijama Centra za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju sluha i govora u Banjoj Luci.

(12:15) CIK BiH: Izlaznost za 3% veća do 11 sati u odnosu na isti period 2018. godine

Centralna izborna komisija objavila je da je do 11 sati glasalo 14% građana, tačnije, 459.989 birača. Izlaznost je za 3% veća u odnosu na isto vrijeme 2018. godine. Podaci nisu potpuni s obzirom na to da nisu dostavljeni podaci iz Gradačca, Tuzle, Tešnja i Novog Travnika.

(12:07) Tužilaštvo BiH naredilo lišavanje slobode petero osumnjičenih u vezi s nezakonitostima u izbornoj proceduri

Glavni tužilac Tužilaštva BiH Milanko Kajganić u koordinaciji s glavnim tužiocem OJT Prijedor Mladenom Mitrovićem dao je naredbu MUP-u RS za lišavanje slobode petero osumnjičenih osoba, koje su identifikovane kao povezane s nezakonitostima u vezi s izbornom procedurom, odnosno donošenjem velike količine popunjenih izbornih listića na biračko mjesto.

S obzirom na to da je među izbornim listićima bilo i glasačkih listića za izbore na nivou države Bosne i Hercegovine, kao i entiteta, koordinirano su djelovali Tužilaštvo BiH i OJT Prijedor.

(11:57) Hrvatska: U Ambasadi BiH prijavljen 41 glasač

Jedino biračko mjesto u Republici Hrvatskoj za glasanje povodom Općih izbora u BiH otvoreno je u Ambasadi Bosne i Hercegovine u Zagrebu, gdje je prijavljen 41 birač.

Izborno mjesto u Ambasadi BiH, na adresi Pantovčak 162, otvoreno je, kao i birališta u BiH, od 7 do 19 sati, a pravo glasanja ima ukupno 41 birač, državljanin BiH, s obzirom na to da je veći dio birača svoje pravo već ostvario glasanjem putem pošte.

(11:52) Željko Komšić, kandidat za člana Predsjedništva BiH, glasao u Sarajevu

Kandidat iz hrvatskog naroda za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Komšić je glasao na biračkom mjestu u Centru “Vladimir Nazor“ u Sarajevu.

Dobit ćemo izvještaje Koalicije "Pod lupom", kao i izvještaje posmatrača iz OSCE-ovog Ured za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR). Nadam se da će se mnogi birači, po ovom lijepom vremenu, odlučiti da izađu na izbore. - Christian Schmidt, visoki predstavnik u BiH

(10:16) Bakir Izetbegović, kandidat za člana Predsjedništva BiH, glasao u Sarajevu

Bakir Izetbegović, lider Stranke demokratske akcije (SDA) i kandidat za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda, na Općim izborima glasao je na biračkom mjestu u Osnovnoj školi “Nafija Sarajlić” u Sarajevu.

(10:10) Koalicija "Pod lupom": Prekinuto glasanje na jednom biračkom mjestu u Novom Gradu (RS)

Teško kršenje Izbornog zakona zabilježeno je u Novom Gradu u Republici Srpskoj, gdje je glasanje prema posljednjim informacijama zaustavljeno. Slučaj se odnosi na donošenje dva bunta označenih glasačih listića na biračko mjesto u Hozićima (007B051). Policija je prema posljednjim informacijama na terenu i radi na rješavanju slučaja.

(10:04) CIK BiH u 12 sati organizuje prvu pres-konferenciju

Otvaranjem biračkih mjesta s radom su počela i 352 mobilna tima.

Pojedina biračka mjesta u BiH nisu otvorena tačno u 07:00 sati. Razlozi su uobičajeni kao i na ranije održanim izborima: nisu na vrijeme izvršene pripreme za otvaranje biračkog mjesta, nedolazak ili kašnjenje članova biračkog odbora i slično.

Kašnjenje u otvaranju biračkog mjesta je od 15 do 30 minuta, saopćeno je iz CIK-a BiH.

Odziv birača do 11:00 sati CIK BiH će saopćiti na pres-konferenciji u 12:00 sati.

(09:30) MUP RS-a: Proces glasanja u Republici Srpskoj odvija se mirno

Iz Štaba Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske "Izbori 2022" koji prati i preduzima mjere i radnje u cilju održavanja povoljne bezbjednosne situacije u entitetu Republika Srpska (RS) na dan Općih izbora u Bosni i Hercegovini saopćeno je da se proces glasanja u RS-u odvija mirno, bez incidenata.

(09:26) Denis Bećirović, kandidat za člana Predsjedništva BiH, glasao u Tuzli

Kandidat ujedinjene opozicije za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, zajedno sa suprugom Mirelom, glasao je na Općim izborima 2022 na biralištu u Osnovnoj školi "Sjenjak" u Tuzli.

Ovo je najbitniji izlazak u godini za sve nas i pozivam sve da glasaju. - Suad Arnautović, predsjednik CIK BiH

(09:20)Predsjednik CIK-a BiH pozvao građane da glasaju

Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović pozvao je jutros sve birače u BiH da iskoriste svoja prava i da izađu na izbore.

"Ovo je najbitniji izlazak u godini za sve nas i pozivam sve da glasaju", kazao je Arnautović.

Arnautović je jutros posjetio biračko mjesto u Osnovnoj školi "Alija Nametak" u općini Centar, čije otvaranje je kasnilo. Kaže da se desilo ono što su predviđali, a to je da pojedini članovi političkih subjekata nisu došli na otvorenje tog glasačkog mjesta.

(09:00) Širom BiH građani na biračkim mjestima

Na Općim izborima koji se danas održavaju u Bosni i Hercegovini na području općine Srebrenica pravo glasa ima 12.435 birača koji svoje građansko pravo mogu ostvariti na 30 redovnih biračkih mjesta.

"Prema informacijama sa terena, sve je uredu. Sva biračka mjesta otvorena su na vrijeme. Imamo i mobilni tim na terenu, tako da očekujemo da izborni proces prođe bez problema", rekla je Ljiljana Stevanović, predsjednica OIK-a Srebrenica.

Otvorena su sva birališta u Gradu Mostaru. Pravo glasa u ovom gradu ima nešto više od stotinu hiljada birača a mogu glasati na ukupno 153 birališta uz djelovanje 11 mobilnih timova. Ovo su inače prvi izbori za novi saziv Gradske izborne komisije, koju je Gradsko vijeće Mostara imenovalo krajem prošle godine. Gužve za sada nisu zabilježene na biralištima u Mostaru

Birališta u Banjoj Luci na kojima pravo glasa ima blizu 200.000 birača jutros su otvorena na vrijeme, a mnogi građani poranili su kako bi što prije ispunili svoju građansku dužnost.

(07:32) Kako glasati na Općim izborima u BiH?

(07:00) Otvorena biračka mjesta

Biračka mjesta otvorena su u 7 sati u cijeloj BiH. Građani će moći glasati sve do 19 sati kada se biračka mjesta zatvaraju.

Izborna šutnja počela je 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta, 1. oktobra u 07 sati i traje do njihovog zatvaranja 2. oktobra u 19 sati.

Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2022.

Pravo glasa na današnjim Općim izborima ima 3,368.666 glasača. Građani biraju članove Predsjedništva BiH, Parlamenta BiH, entitetskih parlamenata kao i zastupnike kantonalnih skupština.

Na glasačkim listićima na Općim izborima u BiH naći će se ukupno 127 političkih subjekata (72 političke stranke, 38 koalicija i 17 neovisnih kandidata).

Ovjereno je i na glasačkim listićima se nalaze imena 7.258 kandidata, po organima vlasti:

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 10 kandidata

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 752 kandidata

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 1.230 kandidata

Narodna skupštinu Republike Srpske 1.429 kandidata

Predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske 31 kandidat

Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine 3.806 kandidata

Na Općim izborima 2022. godine angažirano je više od 50.000 redovnog i vanrednog osoblja izborne administracije