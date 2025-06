Ministar spoljnih poslova Češke Republike Jan Lipavski izjavio je nakon sastanka sa zamenikom kosovskog premijera Besnikom Bislimijem da su velika očekivanja da će zemlje EU doneti pozitivnu odluku o liberalizaciji viznog režima za Kosovo.

Lipavski, čija zemlja predsedava Evropskom unijom, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Bislimijem, rekao je da Kosovo može da računa na podršku Češke u vladavini prava, učlanjenje u međunarodne organizacije i institucije, uključujući EU i NATO.

Češki šef diplomatije je tokom svoje prve posete Kosovu poručio da je proces liberalizacije viznog režima na dobrom putu i da se nada da će naći pravu političku podršku da se taj proces završi.

„Da biste se ​​pravilno razumeli, to je proces koji se sastoji od tehničkih aspekata i političkih odluka. Uskoro će EU revidirati tehnički deo i verujem da će pod češkim predsedavanjem doći do političkog dogovora kako bi moglo da dođe do vizne liberalizacije. Zatim ćemo se vratiti tehničkom procesu da tako nešto konkretizujemo, a teško je reći kada može da se završi“, naglasio je Lipavsky.

Dodao je da su njegova očekivanja od političkih odluka velika.

Lipavski je, takođe, izrazio podršku dijalogu o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, koji vodi EU, naglasivši da je normalizacija odnosa ključni aspekt za evropske integracije. On je kazao da je bez uspeha na tom polju nemoguće imati uspeha u približavanju Evropskoj uniji, te da obe strane treba da poštuju i implementiraju sporazume postignute u dijalogu.

Prvi potpredsednik Vlade za evropske integracije, razvoj i dijalog Republike Kosovo, Besnik Bislimi, rekao je da je Češka pokrenula pitanje liberalizacije viznog režima za Kosovare, čineći to prioritetom o kojem će se raspravljati 13. oktobra.

„Ovo je važan korak, ali ne i konačni korak za liberalizaciju viznog režima. Postoji pet procedura, ali smo potpuno uvereni da će češko predsedništvo pokušati da pogura ceo ovaj proces napred, kako bismo što pre imali pozitivnu poruku za sve građane da mogu da putuju bez viznog režima“, rekao je Bislimi.

On je kazao i da je Kosovo posvećeno procesu dijaloga sa Srbijom. Ministar Lipavski tokom dana će se sastati i sa predsednicom Kosova Vjosom Osmani i premijerom Albinom Kurtijem.

Češka je od 1. jula 2022. godine preuzela šestomesečno predsedavanje Evropskom unijom. Pitanje vizne liberalizacije za Kosovo biće na dnevnom redu sastanka radne grupe Evropskog saveta 13. oktobra. Češko predsedavanje EU već je poslalo pismo državama članicama kao najavu za razgovore o ovoj temi.

Kosovo je sve tražene kriterije za viznu liberalizaciju ispunilo pre više od četiri godine, ali i dalje je jedina zemlja u regionu čiji građani ne mogu da putuju bez viza u evropske zemlje šengenske zone.