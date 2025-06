Predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković kritizirao je odnos predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića prema visokom predstavniku u BiH Christianu Schmidtu te poručio kako njegovo “vrijeđanje visokog predstavnika” nije pomoglo položaju Hrvata u susjedstvu.

Plenković je u izjavi za medije nakon posebne sjednice Vlade Hrvatske prozvao predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića, napomenuvši da je 2010. godine “odlazio Komšiću u kampanje u crvenim šuškavcima i zagovarao izbor Željka Komšića za člana Predsjedništva BiH”, u vrijeme “kada je već vidio šta to znači za položaj Hrvata i tamo zagovarao kandidata koji nije kandidat hrvatskog biračkog tijela u Bosni i Hercegovini”.

Plenković je kazao kako se ne sjeća nijedne inicijative koja je bila usmjerena prema Hrvatima u BiH dok je Milanović bio hrvatski premijer te kako prvih osam mjeseci svog predsjedničkog mandata Milanović nije “rekao niti jedne riječi o Hrvatima u Bosni i Hercegovini”.

Podsjetio je kako je BiH u februaru 2016. godine podnijela zahtjev za članstvom u Evropskoj uniji, te ocijenio kako su u tome najviše pomogli, uz predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Dragana Čovića, hrvatski zastupnici u Evropskom parlamentu, predvođeni s pet zastupnika HDZ-a.

Hrvatski premijer je naveo kako je Hrvatska, uz pomoć diplomacije Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, nastojala pomoći u postizanju dogovora između stranaka u BiH u proteklom periodu oko izmjene izbornog zakona.

Poručio je kako je Hrvatska potom angažirala predsjednika Evropskog vijeća (EV) Josepha Borrela da se angažira u ovim pregovorima, no kako su “opstrukcija i nevoljkost političkih bošnjačkih stranaka da se bilo šta mijenja uoči ovih izbora” ponovno prevladali.

Upozorio je kako je hrvatski predsjednik Milanović “više puta brutalno izvrijeđao visokog predstavnika” te ocijenio kako su protesti protiv visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta krajem jula i početkom augusta bili orkestrirani i imali za cilj da ga se spriječi u donošenju sveobuhvatog paketa.

“On je i dalje neovisan u svojim procjenama i donosit će svoje odluke onako kako on smatra da treba i kad treba s ciljem osiguranja funkcionalnosti zemlje i njenog demokratskog funkcioniranja nakon izbora, ili kad on to procijeni. Mi smo sa svoje strane učinili sve na način na koji treba pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini, a on (Zoran Milanović, op.a.) je, sa svoje strane, učinio sve na način koji treba odmoći Hrvatima u BiH”, rekao je Plenković.

Zaključio je kako “uvrede” hrvatskog predsjednika nisu pomogle u odlukama koje je donio visoki predstavnik u BiH, ali je upozorio i na ranije izrečene stavove hrvatskog predsjednika o ruskoj agresiji prema Ukrajini.