Irfan Smajlagić, novi selektor muške rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, danas je tokom zvaničnog predstavljanja istakao da je došao kako bi pokušao da stvori zdravu osnovu u mlađim selekcijama.

“Što se tiče mog dolaska uopće. Biti selektor neke reprezentacije to je strašna čast. Međutim, ako zrelije razmišljate onda je to velika obaveza, strah. Pred nama sportašima su uvijek neki izazovi i prilike, tako da je dola je prilika da uđem u ovaj projekt, jer stvarno rukomet BiH je došao na razinu gdje je na granici raspadanja, odnosno opstanka. Evo, gledamo jednu tu svu situaciju okolo od funkcioniranja saveza, možda je i posljednji momenat da se napravi iskorak, odnosno da se stabilizira i da se krene raditi u jednom pozitivnom smjeru. Zbog toga ovaj moj dolazak nije bio fokusiran samo na ove kvalifikacije, jer kvalifikacije su kocka, ovisite o puno okolnosti. Akcenat i na čemu je fokus u ovom narednom periodu i saveza i mene je da napravimo dobru bazu u svim tim mlađim kategorijama. Dakle, da mlađe kategorije budu široka baza iz koje će se seniorska selekcija popunjavati“, pojasnio je Smajlagić.

Istakao je da je najveći problem to što mlađe selekcije nemaju kontinuitet igranja u kvalifikacijama i na takmičenjima kroz koja se kale i stječu znanje. “Jedna generacija koja starta s 18 godina, to su mlađi kadeti, do svog izlaska imaju četiri velika takmičenja u četiri godine. Pričamo o nekakvim dugogodišnjim planovima. Da bi ih pripremio za te četiri godine morat ih aktivirati dvije-tri godine ranije, da uopće uđu u taj sustav. Dakle, velika je obaveza pred savezom, to nije samo na papir staviti ideju, to treba i sprovesti. Imati ideju je odlično, međutim da bi ostvario tu ideju morate biti istrajni uporni, imati strast prema tome i znati gdje je krajnji cilj. Inače, ako ne bude tog kontinuiteta biće veoma gadno, odnosno ne može se očekivati nešto pozitivno i stvarati neku lažnu iluziju“, rekao je Smajlagić. Kenan Magoda, predsjednik Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, prije svega se zahvalio Smajlagiću što je prihvatio ponudu da preuzme bh. rukometaše. “Pored svih nedaća koje imamo Upravni odbor je došao na prekretnicu: 'Da li definitivno gubimo rukometni sport u BiH, ili ćemo s izborom selektora Irfana Smajlagića ustvari vratiti rukomet tamo gdje zaslužuje za bude'. Rukomet je prethodnih četiri-pet godina bio zapušten i zaboravljen, a krivci smo mi koji smo u rukometu“, kazao je Magoda. Istakao je da je Upravni odbor RSBiH ozbiljno shvatio sve probleme s kojima se rukomet susreće i pokušava da ih riješi. “U biti Rukometni savez je po svim nekim postulatima dotakao dno i jedan od ljudi koji može vratiti u kolosijek rukometni sport je baš Irfan Smajlagić ispred kojeg je sigurno veliki zadatak. Kada smo u dogovorima sa selektorom pričali naša intencija je ne kvalifikacije koje su ispred nas, nego da napravimo neku smjenu generacija, da postavimo zdrave temelje omladinskih selekcija, a za to sigurno u regionu i Evropi nema boljeg čovjeka od Irfana Smajlagića. On itekako dobro poznaje situaciju u bh. rukometu, dobro poznaje Premijer ligu, čovjek koji studiozno ulazi u svaki trening, da ne kažem utakmicu, i moram reći u ime Rukometnog saveza hvala mu što je postao dio nače priče i prekretnice bh. rukometa“, naglasio je Magoda. Pred 60-godišnjim Smajlagićem i njegovim izabranicima prvi izazov su kvalifikacije za Evropsko prvenstvo koje će se 2024. godine održati u Njemačkoj. BiH se nalazi u grupi 7 u kojoj su još Slovenija, Kosovo i Crna Gora. Prvu utakmicu bh. rukometaši igraće 13. oktobra u Mariboru protiv Slovenaca, dok će tri dana kasnije u Sarajevu ugostiti Crnogorce. Na EURO 2024 plasiraće se po dvije prvoplasirane selekcije iz svake od osam kvalifikacionih grupa te četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije. Smajlagić, inače rođeni Banjalučanin, ima je blistavu igračku karijeru tokom koje je između ostalih nastupao za banjalučki Borac, Medveščak, Zagreb, Ivry, Nimes. Sa reprezentacijom SFR Jugoslavije 1988. godine osvojio je olimpijsku bronzu, da bi potom s Hrvatskom 1996. stigao do zlatnog olimpijskog odličja. Kao trener vodio je Čakovec, U21 reprezentaciju Hrvatske, Egipat, sarajevsku Bosnu, Zamet, Lokomotivu iz Zagreba i Iran.