Bakir Izetbegović, predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) i kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz bošnjačkog naroda, potvrdio je da je izgubio u trci za člana Predsjedništva BiH na danas održanim izborima.

"Imamo skoro finalne rezultate, nisu zvanični ali je jasno da sam izgubio utrku za člana Predsjedništva BiH od strane jedanaestorke. Teško je bilo i očekivati da se da nadjačati 11 ujedinjenih stranaka, da ih je bilo devet ne bi bilo dovoljno, ja bih sam nadjačao devet ili deset, ali 11 je ipak bilo previše", istakao je Izetbegović.

Naglasio je da kada je u pitanju SDA, ona će čak nakon ovako teških mandata, pojačati svoju poziciju.

"Mislim da ćemo imati najbolji rezultat u zadnjih 20-ak godina. Ja sam predsjednik SDA i ona će popraviti rezultat. Ona je daleko najjača stranka u BiH, a da li će to dovesti do nekih previranja unutar stranke, da li će oni željeti nekoga drugog, to ćemo vidjeti. Stranka nije u padu, ona je u porastu. Kako će biti u padu stranka koja će prebaciti 300.000. Kako očekivati da pobijedite 11 udruženih stranaka. Izgubio sam od 11 stranaka", rekao je Izetbegović.

Kako je kazao, problem je u udruživanju, koje ohrabruju stranci.

"Sada je problem u tome, što se protiv SDA udruže stranke koje dobiju 30.000, 15.000 glasova... Problem je koalicionog kapaciteta, na tome treba raditi", pojasnio je Izetbegović. Mišljenja je da će "njih 11 teško podijeliti plijen".

"Puno je lakše i bolje raditi sa jednom strankom koja će, kao što rekoh, vjerovatno imati 300.000 glasova", dodao je Izetbegović.