Britanski energetski regulator upozorio je da bi se Velika Britanija mogla suočiti sa značajnim rizikom od nestašice gasa tokom zime.

To bi moglo značiti da će se od velikih industrijskih potrošača u Velikoj Britaniji tražiti da prestanu koristiti gas ako se proglasi vanredno stanje zbog nestašice, uglavnom uzrokovane posljedicama rusko-ukrajinskog rata.

Upozorenje energetskog regulatora Ofgema je objavio londonski “Times“.

I Međunarodna energetska agencija (IAE) u ponedjeljak je saopštila da će situacija na globalnim tržištima prirodnog gasa ostati zategnuta sljedeće godine, sa manjim protokom gasa iz Rusije u Evropu, visokim cijenama, manjom potražnjom i uticajem mjera čuvanja energije.

"S obzirom da rusko smanjenje dotoka prirodnog gasa u Evropu dovodi do rasta međunarodnih cijena i remeti trgovinski tok, to dovodi do nestašice u ekonomijama u nastajanju i razvoju", saopštila je IEA.

Navodi se i da smanjeni dotok iz Rusije u Evropu produbljuje tržišne tenzije i neizvjesnost uoči nadolazeće zime, ne samo za Evropu, već i za sva tržišta koja se oslanjaju na isti izvor nabavke tečnog prirodnog gasa.

Prema podacima britanskog parlamenta u 2021. godini, uvoz iz Rusije činio je četiri posto gasa koji se koristi u Velikoj Britaniji, devet posto nafte i 27 posto uglja. Prošle godine uvoz gasa, nafte i uglja iz Rusije u Veliku Britaniju bio je vrijedan 4,5 milijardi funti (oko 5,15 milijardi eura).

Prema podacima Eurostata, 2020. godine uvoz iz Rusije činio je 39 posto gasa koji se koristi u Evropskoj uniji, 23 posto nafte i 46 posto uglja.