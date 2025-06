"To je jedan drugi vid migracije, to su osobe iz Tunisa, Indije, Burundija i za njih Srbija treba uskladiti vizni režim kao i zemlje EU, uvesti im vize, neka ograničenja koja bi smanjila takvu migraciju", rekao je Đurović te dodao da su to zemlje iz kojih najviše migranata dolazi u Austriju i Mađarsku.

Na pitanje može li se to usklađivanje provesti do kraja godine, kako je najavljeno, Đurović je kazao da je veoma teško to provesti, kao i zaključivanje sporazuma o readmisiji sa zemljama iz kojih te osobe dolaze.

"Već više godina Srbija pokušava zaključiti sporazume o readmisiji, ali je potrebna i suglasnost i volja te druge zemlje iz koje osobe dolaze. Na Balkanu, samo je Bosna i Hercegovina uspjela zaključiti sporazum o readmisiji. S tim procesom i druge zemlje muku muče, ne samo Srbija", kazao je Đurović.

Po njegovim riječima, do septembra je više od 70.000 osoba ušlo i najvjerovatnije u velikom broju izašlo iz Srbije.

“Najveći broj izbjeglica u Srbiju dolazi kopnenim putem, iz smjera Grčke, Turkiye i Bugarske, dnevno i do 300 osoba, ali oni uglavnom žele nastaviti dalje i rijetko se zadržavaju u Srbiji”, kazao je Đurović, prenosi Beta.

Đurović je kazao da je do septembra u Srbiji 17.900 Ukrajinaca prijavilo boravak, a 95.000 prošlo kroz Srbiju te možda i više od 50.000 Rusa i ocijenio da će taj broj nastaviti rasti uzimajući u obzir tamošnju situaciju.