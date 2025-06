“Zamolio sam da nas puste da ne punimo skladište u Mađarskoj do 500 miliona, zbog para, da bismo sačuvali deo novca, jer je taj gas skup. To nije onaj gas koji dobijamo od Rusije po 400 dolara”, objasnio je Vučić u izjavi novinarima, posle sastanka s premijerima Mađarske i Austrije Viktorom Orbanom i Karlom Nehamerom.

Skladište u Banatskom dvoru je napunjeno s 276 do 280 miliona kubnih metara gasa, zavisi od dana do dana, odnosno ono je do “čepa puno”.

“Računajte da 660 miliona kubnih metara gasa ima Srbija. Moći ćemo da povlačimo šest miliona maksimalno dnevno iz Mađarske, i četiri miliona kubnih metara iz Banatskog dvora, što je 10 miliona dnevno. To nije dovoljno za stoprocentnu potrošnju samo u tri zimska meseca, ali svakako to pokriva značajan deo, 70 odsto potrošnje pokriva”, rekao je Vučić.

“To smo obezbedili za više od dva meseca, iako smo retko kada imali pun Banatski dvor”, kazao je Vučić.

„A zamislite da nismo uradili gasovod zbog kojeg nas kritikuju? Kako bismo preživeli zimu? A sada možemo da preživimo. Da to nismo izgradili, mogli bismo da se uhvatumo za uši, pa da igramo i da gledamo kako nam propada industrija”, rekao je on. Ukazao je da je ključno pitanje da li će kompanije u Srbiji da izdrže ovu krizu, dodajući da ih zato država “drži” na niskoj ceni gasa i struje, kako bi preživeli na tržištu i kako ne bi ispali iz lanca snabdevanja.

“To je od ključnog značaja, jer će veliki da preuzimaju male. Sa jakim dolarom, veliki mogu da pokupuju sve, a šta mi da radimo? I kada uzimamo ''roll over'' za zamenu kredita, ili za pokrivanje deficita, sve moramo u dolarima. Sreća je ovo što smo sa Emiratima završili. Snalazimo se”, rekao je Vučić.

Istakao je da javni dug Srbije u odnosu na BDP uopšte ne raste.

“Da neznalicama kažem još jednom da nije problem da li je naš dug 30 ili 31 milijardu, ako je BDP duplo veći nego što je bio. Morate da naučite nešto”, kazao je Vučić.

Ponovio je da je nemački javni dug 2.480 milijardi.

“Šta je, Nemačka toliko gora od Srbije? Ne pričajte gluposti. U dobrom smo stanju još. Mađarska ima dug 70 odsto BDP-a, Italija, Francuska, Grčka… U dobrom smo stanju, samo da vidimo još šest meseci… A, dođe mi da plačem kada vidim koliko para trošimo, ne svojoj krivicom”, rekao je Vučić.