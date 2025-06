Poljski ministar vanjskih poslova potpisao je službeni dopis Njemačkoj u kojem traži isplatu blizu 1,3 biliona dolara na ime reparacije za štetu koju su pretrpjeli okupacijom nacističkih Nijemaca tokom Drugog svjetskog rata.

Zbignjev Rau je u ponedjeljak rekao da će dopis biti uručen njemačkom Ministarstvu vanjskih poslova. Potpisivanje dolazi uoči Rauovog sastanka u Varšavi s njemačkom ministricom vanjskih poslova Analenom Baerbock, koja će prisustvovati sigurnosnoj konferenciji.

Rau je rekao da se u noti izražava njegov stav da bi dvije strane trebale poduzeti akciju "bez odgađanja" kako bi riješile posljedice njemačke okupacije 1939-45. na "trajan i složen, pravno obavezujući, kao i materijalni način".

On je rekao da će to uključivati njemačke reparacije, kao i rješavanje pitanja opljačkanih umjetničkih djela, arhiva i bankovnih depozita. On je rekao da Berlin treba da uloži napore da informiše njemačko društvo o "pravoj" slici rata i njegovim pogubnim efektima na Poljsku.

Varšava kaže da bi isplata reparacija ojačala bilateralne odnose kroz istinu i pravdu i zatvorila bolna poglavlja iz prošlosti. Njemačka kaže da je to pitanje zatvoreno prije nekoliko decenija.

Poljska desničarska vlada tvrdi da zemlja koja je bila prva žrtva rata nije u potpunosti nadoknadila odštetu od susjedne Njemačke, koja je sada jedan od njenih glavnih partnera u Evropskoj uniji.Opširni izvještaj

Na 83. godišnjicu rata, 1. septembra, poljska vlada je predstavila opširan izvještaj o šteti, procjenjujući je na cifru od 1,3 biliona dolara.

Poljska vlada odbacuje izjavu tadašnjih komunističkih čelnika te zemlje iz 1953. godine, pod pritiskom Sovjetskog Saveza, da Poljska neće postavljati nikakve daljnje zahtjeve prema Njemačkoj.

Njemačka tvrdi da je kompenzacija isplaćena zemljama istočnog bloka u godinama nakon rata, dok su teritorije koje je Poljska izgubila na istoku kada su granice ponovo iscrtane bile kompenzirane nekim od njemačkih predratnih zemalja. Berlin ovo pitanje naziva zatvorenim. Moskva je odlučila da će Poljska dobiti samo mali dio odštete.

Njemačka je 1990-ih isplatila jednokratnu odštetu bivšim zatvorenicima nacističkih koncentracionih logora i žrtvama prisilnog rada, uključujući mnoge Poljake.

Uprkos dobrim bilateralnim odnosima, najmoćniji poljski političar Jaroslaw Kaczynski u posljednje vrijeme iznosi sve neprijateljskije opaske o Njemačkoj, podsjećajući na njenu ratnu krivicu i navodeći da ona dominira Evropskom unijom.

Blizu 6 miliona građana Poljske, uključujući 3 miliona Jevreja, ubijeno je u ratu. Neki od njih su bili žrtve sovjetske Crvene armije, koja je izvršila invaziju s istoka.