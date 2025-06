Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt u srijedu se u Sarajevu obratio javnosti povodom nametanja izmjena Izbornog zakona i promjene Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, istakavši da je time na neki način donekle otvorio put BiH prema evropskom putu.

Visoki predstavnik nametnuo je Federaciji BiH set mjera s ciljem da poboljša funkcionalnost ovog entiteta i osigura blagovremenu provedbu rezultata izbora održanih 2. oktobra 2022. godine.

Na početku se osvrnuo na same izbore, istakavši da se izborne krađe na Općim izborima u BiH nisu mogle u potpunosti spriječiti, ali je istakao da je zabilježeno manje prekršaja nego na prošlim izborima, što je objasnio “paketom integriteta“ koji je donio nakon što se domaće stranke nisu mogle dogovoriti.

“U FBiH četiri godine nismo imali Vladu, predsjednika. Sve se to i dalje zasniva na odlukama iz 2014. godine. Moj cilj je bio i ostao da nam se ovog puta to ne desi. Zemlja koja želi u Evropsku uniju, koja treba u EU, ako ćemo poslušati želje građanki i građana, mora stvoriti osnove za takvo nešto. Stvorio sam uslove za to da se u kratkom period, nakon izbora i konstituisanja vlasti, donesu odluke ko će biti predsjednik, premijer i tako dalje”, rekao je Schmidt.

Kazao je da su predstavnici političkih stranaka, poput SDA, DF-a, HDZ-a, tokom razgovora s njim izrazili razumijevanje za odluku koju je donio u izbornoj noći.

“Nije riječ o tome da se utječe na volju birača. Ja sam zbog toga jednostavno šutio o svemu do zatvaranja izbornih jedinica. Nije bio cilj da se nekome oduzme prednost, pa sam razmišljao o terminu. Čudim se da smo tik pred izbore došli do toga da o toj temi razgovaramo. Izbori se nisu mogli prolongirati zbog toga. Imali bismo problem u tom smislu”, naglasio je Schmidt. Dodao je da će se sastati i s predstavnicima civilnih organizacija i umjetnika jer smatra da treba uključiti i mlade ljude u političke procese.

Govoreći o donošenju Izbornog zakona BiH, Schmidt je rekao da se na njemu treba raditi, ali da on s aspekta prava ne može mnogo učiniti.

“To je velika reforma izbornog zakona i ona je potrebna i sada, kao i ranije. Jasna je moja pozicija. Kada je riječ o presudama Sejdić - Finci, Zornić i svim drugim koje smo imali, one se moraju što prije implementirati. Nema odgađanja. Ja, lično, s aspekt prava to ne mogu, a to je zadatak Parlamentarne skupštine BiH”, poručio je Schmidt.

Rekao je da je prvi zadatak novoizabranih zastupnika u PSBiH da implementiraju presude. Schmidt će ovakav zadatak, kako je kazao, posmatrati kao ono što je započeo u entitetu FBiH. Schmidt je postavio i pitanje ko i šta treba da uradi u cjelokupnoj situaciji te je pojasnio da u BiH postoje dva gledišta.

“Jedan je dejtonski pristup – tri konstitutivna naroda, dva entiteta i jedna država. S pravom postoji još jedan koncept, a to je onaj koji dovodi u pitanje kako se ovakva etnička diferencijacija može obezbijediti da svi imaju ista prava, a to je ulaznica za EU integracije. Umjetnost je da vodimo računa o specifičnostima ove zemlje, ali da ove različite teme međusobno približimo. To nije jednostavno. Ja ću se nakon ove konferencije sastati s predstavnicima građanskih inicijativa koji razmišljaju o tim temama. U narednom periodu se sastati i s mladima, umjetnicima. Moramo se odmaći od toga da samo predstavnici partija donose odluke o zemlji”, rekao je Schmidt.

Kako je naveo, nada da će “doći Dayton dva” ne vodi u pravom smjeru i da se o tome neće donositi odluka na nekom aerodromu u Sjedinjenim Američkim Državama, već u BiH. “Ako se mi kao civilno društvo ne miješamo u ove teme, mislim da će biti teško, zato predlažem da se diskusije i prijedlozi daju preko predstavnika stranaka. Gađao sam u gol stranaka u BiH. Sad je bitno da se krene u 'protunapad' u pravcu Evrope, da politička fudbalska ekipa BiH sama napravi poteze”, naglasio je Schmidt.

Visoki predstavnik je, između ostalog, odbio komentarisati objave Vlade Republike Hrvatske da su s njim direktno dogovarali izmjene Izbornog zakona BiH te je rekao da on odluke donosi sam i da govori u svoje ime. Također je rekao da djeluje po Dejtonskom mirovnom sporazumu, a ne prema obavezama koje imaju u Evropskoj uniji.​​​​​​​