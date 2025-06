Predstavnici Srpske demokratske stranke (SDS) i Partije demokratskog progresa (PDP), Mirko Šarović, Branislav Borenović i Jelena Trivić predali su Centralnoj izbornoj komisiji BiH (CIK) zahtjev za novo brojanje glasova i poništavanje izbora za predsjednika Republike Srpske.

Kao razlog za poništavanje izbora naveli su blizu 65.000 kompromitovanih glasova, te brojne nelogičnosti i nepravilnosti u toku Općih izbora koje su dovele do pobjede Milorada Dodika.

Kako je kazao predsjednik PDP-a Branislav Borenović, zloupotrijebljeno je blizu 65.000 glasova, a kojima se mijenja izborna volja građana.

“Vjerovatno se radi i o većem broju glasova. Nevjerovatna je razlika, 20.000 glasova, u korist jednog kandidata u Doboju, Zvorniku i Prijedoru, što se u potpunosti ne podudara s podacima koje smo mi imali s tih biračkih mjesta”, kazao je Borenović.

Ističe da će ove stranke u narednim danima CIK-u dostavljati dopune zahtjeva za poništenje izbora.

“Očekujemo da će CIK na osnovu ovih informacija omogućiti da se otvore kutije i da vidimo šta se unutra nalazi. To je jedini način da stanemo na put beskrupuloznim krađama, te izbornoj korupciji koja je podloga za svaku drugu korupciju u društvu. Nećemo odustati u nastojanjima da dođemo do istine i pravde i to je naša obaveza”, dodao je Borenović.

Kandidatkinja za predsjednika RS-a Jelena Trivić naglašava da je proces brojanja na brojnim izbornim mjestima tokom noći bio ravan ratnom stanju, te da se na jednom snimku vidi kako na izborno mjesto upadaju „batinaši“ i nasrću na posmatrača koji se nije povukao.

Kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo, za večeras u 18 sati u Parku Mladena Stojanovića počet će okupljanje nezadovoljnih građana, odakle će krenuti u protestnu šetnju do Trga Krajine, gdje je predviđeno obraćanje opozicionih lidera.

Skup u Parku Mladena Stojanovića, kao i protestna šetnja, prijavljeni su MUP-u Republike Srpske. Odobrenje je stiglo, ali ne i za protestnu šetnju.