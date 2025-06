Ministarka ekonomije Kosova Artane Rizvanolli predstavila je danas nove Vladine mere za subvencionisanje efikasne opreme za grejanje građana u iznosu 6 miliona eura.

Ministarstvo će ovom subvencijom pomoći blizu 10.000 porodica tako što će se uštedeti više od 12 miliona eura iz državnog budžeta koji bi se potrošio na električnu energiju ove zime.

Ove mere obuhvataju subvencionisanje kotlova na biomasu (drva, pelet, briketi) do 70 odsto vrednosti investicije ili do 1.200 eura, kao i subvencionisanje sa 30 odsto ili do 2.500 evra toplotnih pumpi. Potom subvencionisanje efikasnih klima uređaja sa 40 odsto vrednosti ili do 400 eura i individualne efikasne peći na biomasu sa 90 odsto ili 560 eura za porodice u socijalnim šemama i sa 70 odsto ili 435 eura za ostale porodice.

Rizvanolli je na konferenciji za novinare rekla da se prijave za dobijanje ove pomoći vrše onlajn putem, preko platforme E-Kosova.

“Svrha ovih mera je dvostruka, da se pomogne porodicama koje žele da grejanje na struju zamene drugim alternativama kao što su pelet, drva, briketi ili električni aparati koji troše 60 do 70 odsto manje struje. Drugi cilj je da pomognemo svim porodicama, bez obzira na to čime se greju, a posebno porodicama sa teškim ekonomskim uslovima da imaju veću efikasnost“, naglasila je Rizvanolli.

Ministarka je istakla da se kao rezultat mera očekuje smanjenje potrošnje električne energije za 70 odsto u ovih 10.000 porodica, koje su se grejale na struju.

Rizvanolli je dalje kazala da subvencionisanje energetske efikasnosti kroz ovaj poziv omogućava građanima da kupe opremu visokog stepena efikasnosti, što direktno utiče na: smanjenje potražnje za električnom energijom i povećanje svesti potrošača o potrebi štednje energije.