Most koji povezuje Krim i Rusiju zapalio se rano u subotu, izazvavši obustavu saobraćaja.

Snimci i slike, koje se dijele na društvenim mrežama, pokazuju da se na mostu, koji je najduži u Evropi, urušila dionica puta.

Prije nego što je izbio veliki požar čula se ogromna eksplozija, tvrde očevici.

Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je formiranje državne komisije za istragu, prenijela je zvanična novinska agencija TASS.

Savjetnik šefa uprave krimske oblasti Oleg Kriučkov izjavio je da je prema preliminarnim podacima na mostu gorio rezervoar za skladištenje goriva.

"Lukovi nisu oštećeni. Još je rano govoriti o uzrocima i posljedicama. Radovi na gašenju požara su u toku", dodao je on.

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak rekao je da je ono što se dogodilo na mostu samo "početak".

"Sve ilegalno mora biti uništeno, sve ukradeno mora biti vraćeno u Ukrajinu, sve okupirano mora biti protjerano", objavio je Podoljak na Twitteru.

Krimski most, poznat i kao Kerčki most je drumsko-željeznički most koji spaja ruski grad Kerč i Krim.

Most je otvoren 2018. nakon što je Rusija anektirala Krim 2014. godine, koji je ranije bio pod upravom Ukrajine, što je dovelo do uvođenja sankcija i pogoršanja odnosa sa Zapadom.