Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je suština dokumenta koji su za rešavanje pitanja Kosova Francuska i Nemačka ponudile da Srbija dopusti ulazak Kosova u sve međunarodne institucije, a za to dobije brzi ulazak u Evropsku uniju i ekonomske koristi, ali da u Srbiji nema političke volje rukovodstva države za priznanje nezavisnosti Kosova ili odobravanje ulaska u Ujedinjene nacije.

Vučić je rekao da će zapadne zemlje pokušati da reše problem Kosova ulaskom u UN i da to žele da urade jer tako rešavaju unutarevropske probleme i oduzimaju argument Kosova Rusiji iz ruku.

"Suština je da Srbija dopusti ulazak Kosova u sve međunarodne institucije i organizacije, uključujući UN, a Srbija bi za to dobila brzi ulazak u EU i značajne ekonomske koristi", rekao je Vučić na konferenciji za novinare i dodao da se traži da se Srbija ne protivi ulasku Kosova u UN i da signal da je saglasna sa članstvom Kosova u UN-u.

Dodao je da Srbija o tome želi da razgovara, ali je to neprihvatljivo zbog Ustava Srbije, da Srbiji "mogu da uzmu sve", ali da će se država boriti, jer ne postoji volja za prihvatanjem nezavisnosti Kosova i članstvom Kosova u UN-u.

Vučić je kazao da će uprkos različitim stavovima sa EU-om po pitanju Kosova, Srbija i Vlada Srbije morati da nastave da rade na reformama u okviru vladavine prava u evropskim integracijama, a da sankcije Rusiji ne uvodi iz moralnih razloga i da će to biti tako dok šteta od te odluke ne postane takva da se odluka mora promeniti.

"Srbija sebi neće dozvoliti samoizolaciju i nismo blizu toga", poručio je Vučić.

Upitan o tome uz koga je u Republici Srpskoj (entitet u Bosni i Hercegovini), Vučić je rekao da nije njegovo da se meša u političke izbore u Republici Srpskoj i da će čestitati onome koga Centralna izborna komisija BiH proglasi za pobednika.

"Ne sedim na dve stolice, posao nekih drugih ljudi je da donesu odluku ko će da vlada Republikom Srpskom, a moje je da budem u dobrim odnosima s onim ko bude vladao", rekao je Vučić.

On je govorio i o energetici i javnim finansijama i najavio je da će u narednih šest godina biti uloženo 12 milijardi evra u infrastrukturu, pre svega energetsku, a da će Srbija sada, jer ne može da se preko Janafa snabdeva ruskom naftom, kupovati iračku naftu, koja je 20 posto skuplja.

Kako je rekao, “Hrvatska se pokazala kao nepouzdani snabdevač", a Srbija želi da gradi naftovod dug 128 kilometara do Mađarske vredan oko 100 miliona evra te bi to trebalo uraditi u narednih godinu i po dana do dve godine, a razgovaraće se i o izgradnji naftovoda do Drača.