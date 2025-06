Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović poručio je danas u Budvi da je karakteristika regiona Balkana da u cjelini "imamo konfrontaciju između dva pogleda na budućnost regiona". On je ocijenio da je stanje na Balkanu danas lošije u odnosu na prije šest godina.

Đukanović je na predsjedničkom panelu sa slovenačkim predsjednikom Borutom Pahorom govorio o perspektivi Balkana.

“Nakon završetka rata u BiH, pa do prije nekoliko godina, imali smo jedan vid euroentuzijazma. Nakon toga, došlo je do konfrontacije. Jedan je entuzijazam koji je podsticao sve društvene strukture na reforme koje su trebale da dovedu do usvajanja standarda, koje bi nas u bliskoj budućnosti dovele do članstva u EU-u. Nasuprot toj politici, sada postoji snažan front otpora onih koji su za status quo i koji misle da je EU trula civilizacija i da je bolje da Balkan ostane na svojim stranputicama i smjesti se pod bezbjednosni kišobran Rusije”, kazao je Đukanović.

On ističe da je to primjetno i u Crnoj Gori.

“Posljednjih šest-sedam godina mi, na tragu prethodno lansirane teze o zamoru EU-a od proširenja, imamo najprije zastoj, pa paralizu politike proširenja. U geopolitici nema vakuuma, tamo gdje nema EU-a ulaze drugi. Kandidovale su se makar tri zemlje da popune taj vakuum, a najmalignija je hibridna politika Rusije prema Balkanu”, naglasio je Đukanović.

On je ocijenio da je stanje na Balkanu lošije nego prije šest-sedam godina.

“Dva su razloga – prvi je da imamo razočarenje u zapadnobalkanskoj javnosti, manje je onih koji vjeruju u doglednu budućnost EU-a i o tome svjedoče informacije koje nam saopštavaju lideri regiona. Čuo sam od premijera Sjeverne Makedonije i predsjednika Srbije da evropska politika više nema većinsku politiku u tim zemljama”, rekao je Đukanović.

Naveo je i da je rusko djelovanje na prostoru Balkana bilo veoma maligno.

"Prisustvujemo ozbiljnoj evropskoj devastaciji Zapadnog Balkana. U takvom ambijentu imate probuđene nacionalističke politike. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ne djeluje specijalno na Balkanu, on djeluje protiv Zapada. On podstiče antievropske politike na Balkanu", kazao je Đukanović.