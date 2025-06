Proizvođači su decenijama koristili etikete za procjenu svježine hrane. Za razliku od naljepnica "upotrebljivo do", koje se nalaze na kvarljivim namirnicama poput mesa i mliječnih proizvoda, oznake "najbolje upotrijebiti do" nemaju nikakve veze sa sigurnošću i mogu potaknuti potrošače da bace hranu koja je sasvim dobra za jelo.

“Oni pročitaju ove datume i onda pretpostave da je hrana pokvarena, ne mogu je jesti i bacaju je, dok ti datumi zapravo ne znače da hrana nije jestiva ili nema hranljive vrijednosti ili nije ukusna”, rekla je Patty Apple, menadžerica u Food Shiftu, neprofitnoj organizaciji u Alamedi u Kaliforniji koja prikuplja i koristi nesavršenu hranu kojoj je istekao rok.

Kako bi se uhvatili u koštac s problemom veliki britanskih prehrambenih lanaca poput Waitrosea, Sainsburyja i Marks & Spencera, nedavno su uklonili etikete „najbolje upotrijebiti do“ sa prethodno upakovanog voća i povrća. Očekuje se da će Evropska unija do kraja ove godine najaviti revidiranje svojih zakona o označavanju; razmišlja se o potpunom ukidanju oznaka „najbolje upotrijebiti do“.

U SAD-u ne postoji sličan pritisak na ukidanje etiketa „najbolje upotrijebiti do“. Ali sve je veći pritisak da se standardizuje jezik na etiketama s datumima, kako bi se pomoglo educirati kupce o rasipanju hrane, uključujući pritisak velikih trgovaca i prehrambenih kompanija i dvostranačko zakonodavstvo u američkom Kongresu.

„Mislim da je nivo podrške za ovo izuzetno porastao“, rekla je Dana Gunders, izvršna direktorica ReFED-a, neprofitne organizacije sa sjedištem u New Yorku koja proučava otpad od hrane.

Ujedinjene nacije procjenjuju da se 17% globalne proizvodnje hrane baca na otpad svake godine; većina toga dolazi iz domaćinstava. U SAD-u čak 35% dostupne hrane ostane nepojedeno, kaže ReFED. To dovodi do puno izgubljene energije – uključujući vodu, zemlju i rad koji ide u proizvodnju hrane – i veće emisije stakleničkih plinova kada neželjena hrana ode na deponije.

Postoji mnogo razloga zbog kojih se hrana baca, od velikih porcija do toga da kupci odbijaju nesavršene proizvode. Ali ReFED procjenjuje da je 7% otpada od hrane u SAD-u – ili 4 miliona tona godišnje – posljedica konfuzije potrošača oko etiketa "najbolje upotrijebiti do".

Oznake datuma su naširoko usvojili proizvođači 1970-ih kako bi odgovorili na zabrinutost potrošača o svježini proizvoda. Ne postoje savezna pravila koja ih regulišu, a proizvođačima je dozvoljeno da odrede do kada vjeruju da će njihovi proizvodi imati najbolji okus. Samo formula za dojenčad mora imati rok upotrebe u SAD-u.

Od 2019. godine Uprava za hranu i lijekove — koja reguliše oko 80% američke hrane — preporučuje proizvođačima da koriste etikete „najbolje ako se iskoristi do“ za svježinu i „ikoristiti do“ za kvarljivu robu, na osnovu istraživanja koja pokazuju da potrošači razumiju te fraze.

Ali trud je dobrovoljan, a jezik na etiketama i dalje varira, od "prodati do" preko "uživaj do" do "najsvježije do". Istraživanje koje su u junu objavili istraživači sa Univerziteta Maryland otkrilo je najmanje 50 različitih oznaka datuma koje se koriste na američkim policama namirnica i široko rasprostranjenu zabunu među kupcima.

“Većina ljudi vjeruje da ako piše 'prodati do', 'najbolje do' ili 'istek', ne možete pojesti nijednu od njih. To zapravo nije tačno”, rekao je Richard Lipsit, koji posjeduje prodavnicu Grocery Outlet u Pleasantonu u Kaliforniji, koja je specijalizirana za hranu na popustu.

Lipsit je rekao da se mlijeko može sigurno konzumirati do sedmicu dana nakon datuma "iskoristiti do". Gunders je rekao da se konzervirana roba i mnoga druga pakirana hrana mogu sigurno jesti godinama nakon datuma "najbolje upotrijebiti do". FDA predlaže potrošačima da prate promjene u boji, konzistenciji ili teksturi kako bi utvrdili da li je hrana u redu za jelo.

“Naša tijela su vrlo dobro opremljena da prepoznaju znakove propadanja, kada hrana pređe svoju jestivu tačku”, rekao je Gunders. “Izgubili smo povjerenje u ta osjetila i zamijenili smo ga povjerenjem u ove datume.”

Neki britanski lanci prehrambenih proizvoda aktivno ohrabruju kupce da koriste svoja osjetila. Morrisons je u januaru uklonio datume upotrebe za većinu mlijeka u trgovinama i zamijenio ih oznakom "najbolje do". Co-op, još jedan trgovački lanac, učinio je isto sa svojim jogurtima robne marke.

To je promjena koju neki kupci sepodržavaju. Ellie Spanswick, marketinška djelatnica na društvenim mrežama u Falmouthu u Engleskoj, kupuje proizvode, jaja i druge namirnice na štandovima farmi i lokalnim trgovinama kad god može. Hrana nema etikete, rekla je, ali je lako vidjeti da je svježa.

“Posljednja stvar koju treba da radimo je bacanje više hrane i novca jer ima etiketu koja nam govori da je prošlo vrijeme dobre kakvoće hrane”, rekao je Spanswick.

Ali ne slažu se svi. Ana Wetrov iz Londona, koja sa suprugom vodi posao za renoviranje domova, brine se da bez etiketa osoblje možda neće znati koje artikle treba ukloniti s polica. Nedavno je kupila ananas i tek nakon što ga je izrezala shvatila je da truli u sredini.

“Imali smo datume na tim paketima posljednjih 20-ak godina. Zašto to popravljati kada nije pokvareno?”, rekla je Wetrov.

Neki američki lanci – uključujući Walmart – prebacili su svoje robne marke na standardizirane oznake "najbolje ako se iskoristi" i "iskoristiti do". Udruženje potrošačkih marki – koje predstavlja velike prehrambene kompanije poput General Millsa i Dolea – također potiče članove da koriste te oznake.

„Ujednačenost olakšava našim kompanijama da prave proizvode i održavaju cijene nižim“, rekla je Katie Denis, potpredsjednica za komunikacije udruženja.

U nedostatku federalne politike, države su uskočile sa svojim zakonima, frustrirajući prehrambene kompanije i prodavnice namirnica. Florida i Nevada, naprimjer, zahtijevaju datume "prodati do" za jaja i mliječne proizvode, a Arizona zahtijeva datume "najbolje do" ili "upotrijebiti do" za jaja, kaže Emily Broad Lieb, direktorica Klinike za zakone i politiku hrane na harvardskom pravnom fakultetu.

Konfuzija je navela neke kompanije, poput Unilevera, da podrže zakon koji je trenutno u Kongresu, a koji bi standardizovao američke etikete sa datumima i osigurao da se hrana može donirati spasilačkim organizacijama čak i nakon datuma isteka roka upotrebe. Najmanje 20 država trenutno zabranjuje prodaju ili doniranje hrane nakon datuma navedenog na etiketi zbog straha od odgovornosti, rekao je Lieb.

Jasnija pravila označavanja i doniranja mogla bi pomoći neprofitnim organizacijama kao što je Food Shift, koji obučava kuhare koristeći spašenu hranu. Čak pravi poslastice za pse od prezrelih banana, dobijene pileće masti i istrošenog zrna iz pivara, rekao je Apple.

“Definitivno se moramo više fokusirati na obavljanje ovih malih radnji kao što je rješavanje datuma isteka roka trajanja, jer iako je to tako mali dio cijelog ovog problema otpada od hrane, to može biti vrlo utjecajno”, rekao je Apple.