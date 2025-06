Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelyi predstavio je danas Paket proširenja za 2022. godinu Evropskom parlamentu o stanju napretka u zemljama Balkana i Turkiye na putu ka članstvu u Evropskoj uniji (EU).

"Ruski rat protiv Ukrajine je temeljno promijenio sigurnosno okruženje u Evropi. Zapadni Balkan je važan za Evropsku uniju i ostaje nam prioritet kao i to da svih šest zemalja Zapadnog Balkana postanu dio evropske porodice", naglasio je Varhelyi. U predstavljanju izvještaja, Varhelyi je istakao da Evropska komisija predlaže da se Bosni i Hercegovini dodijeli status kandidata pod određenim uvjetima.

"Evropska komisija predlaže da se Bosni i Hercegovini dodijeli status kandidata od Vijeća pod uvjetom da se naprave određeni koraci. Očekujemo da će BiH prioritetno usvojiti amandmane u postojeći Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, da usvoji novi Zakon o tom vijeću, da usvoji Zakon o sudovima BiH", rekao je Varhelyi te dodao:

"Zatim da usvoji Zakon o sprečavanju sukoba interesa, poduzme odlučne korake u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije te da ostvari napredak u efikasnoj koordinaciji u upravljanju granicama te da se pokrene tema funkcionalnog sistema azila i spriječe slučajevi mučenja, uspostavi međunarodni mehanizam za sprečavanje mučenja i zlostavljanja, da se garantuje sloboda medija i zaštita novinara kao i da se garantuje pravosudno praćenje slučajeva zastrašivanja radnih djelatnika medija i novinara i da postoje dobri rezultati u funkcionisanju na svim nivoima koordinacijskog mehanizma vezano za evropske poslove."

Podsjetio je da je Evropsko vijeće pozvalo čelnike BiH da hitno riješe zaostale reforme pravosuđa i ustavne reforme, u čemu je, kako je rekao, potrebno hitno ostvariti napredak.

"Davanje statusa zemlje kandidata je ponuda s evropske strane upućena Bosni i Hercegovini i narodu BiH. Mi to činimo za narod BiH. Međutim, to dolazi uz visoka očekivanja. Politička elita to mora pretvoriti u stvarnost. Nakon izbora održanih 2. oktobra očekujemo da će vlade na državnom nivou i na nivou kantona biti formirane što prije kako bi se mogle baviti evropskim reformama. Evropsko vijeće će donijeti konačnu odluku vjerovatno u decembru. Komisija je spremna intenzivirati svoju podršku. Komisija nastavlja pratiti i izvještavati o provedbi 14 ključnih prioriteta. Ovih 14 prioriteta se ne mijenja i BiH ih mora ispuniti sve, prije nego što bude u mogućnosti otvoriti pregovore", kazao je Varhelyi.