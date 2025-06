U Muzeju zločina protiv čovječnosti i genocida u Sarajevu otvorena je izložba "Krik nacrtane patnje" autora Šukrije Meholjića.

Merisa Topalović, direktorica Privatne ustanove Bosanski muzeji sjećanja, kazala je kako je izloženo 125 ilustracija koje govore o genocidu u Bosni i Hercegovini, s fokusom na Srebrenicu.

Istakla je kako se mnogi u Bosni i Hercegovini genocida u Srebrenici sjećaju samo u julu, dok oni u muzeju sjećanje nastoje čuvati sve vrijeme tokom godine te da je to jedan od razloga zbog kojih je izložba održana baš u ovo vrijeme.

"Cilj muzeja jeste da se ne zaboravi genocid. Mi se u muzeju sjećamo genocida 365 dana u godini", kazala je Topalović.

Autor izložbe Meholjić rođen je u Srebrenici, a svojim ilustracijama/karikaturama želi doprinijeti očuvanju kulture sjećanja i širenju istine o genocidu u BiH. Dosad je napravio nekoliko stotina ilustracija, a izložbe su otvorene širom Evrope, u mnogim evropskim zemljama i nekoliko puta.

"Meni je drago da je danas otvorena moja izložba upravo u muzeju koji baštini istinu o genocidnoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu s fokusom na srebrenički genocid, pravno-sudski dokazan", kazao je Meholjić.

Umjetnošću se počeo baviti u izbjeglištvu, 1993. godine, kada je nacrtao prvu karikaturu sa željom da pokaže domaćinima koji su ih toplo primili, Norvežanima, da je karakter rata u BiH drugačiji od njihove percepcije, odnosno da to nije bio građanski rat nego "čista okupacija jedne zemlje uz pomoć domaćih struktura da se jedna suverena zemlja, BiH, kao članica Ujedinjenih nacija, razori".

"U izbjeglištvu se počinjem baviti ovom vrstom umjetnosti, u početku kao mojom terapijom, jer sam bio pun negativne energije, a onda kasnije da pokažem svijetu o čemu se radi", kazao je Meholjić.

Od tada pa do danas slobodno vrijeme koristi za crtanje ilustracija koje svjedoče o ratnoj i poratnoj situaciji u BiH s fokusom na Srebrenicu, Haški tribunal, utjecaj međunarodne zajednice…

Pored ilustracija bavi se i pisanjem članaka i knjiga, a samo za norveške medije napisao je više od 120 članaka.

Napisao je i tri dvojezične knjige (na bosanskom i engleskom jeziku), kako bi široj javnosti bila dostupna istina o događajima u BiH s fokusom na srebrenički genocid. "Mi ne smijemo zaboraviti to što se dogodilo. Sjeme smrti je posijano u Srebrenici, a i u cijeloj BiH, koja je jedna velika Srebrenica. Bilo bi veoma tragično da se to zaboravi. Mi ne smijemo zaboraviti to što se dogodilo i zbog poginulih žrtava, zbog preživjelih žrtava, zbog svih istinoljubaca, a i zbog generacija koje dolaze. Moramo slati poruku da se rat nikome ne isplati i da samo donosi bol, tugu i neimaštinu", kazao je Meholjić.

Na izložbi je predstavljena i ilustracija kojom je Meholjić uporedio dešavanja u BiH u periodu 1992-1995. godina s onim što se dešava danas u Ukrajini. "To mi je jedna od posljednjih karikatura kojom sam htio pokazati tu svu brutalnost i paralelu odnosa međunarodne zajednice, sličnih situacija, kako se različito ponašaju. Različiti aršini", kazao je Meholjić.

Meholjić je podsjetio kako i danas, 30 godina kasnije, postoje krugovi koji negiraju genocid presuđen u Haškom tribunalu.

"Ne može takav odnos prema prošlosti zaživjeti i trajati vječno. Mora doći do katarze među ljudima, pogotovo onima koji su izvršili agresiju i ponovo da se stvaraju odnosi i građanska država BiH u kojoj će svako biti ravnopravan i imati pravo na rad, život i boljitak, a ne da mladi masovno napuštaju BiH i idu u svijet", rekao je Meholjić.

Izložba će biti otvorena sedam dana.