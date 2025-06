“Trenutno proživljavamo tešku energetsku krizu, koja se sve više pretvara u ekonomsku krizu”, kazao je njemački ministar ekonomije Robert Habeck na konferenciji za novinare.

“Čvrsto sam uvjeren da će Putin propasti u svom pokušaju da destabilizuje osnovni ekonomski poredak, na isti način na koji će propasti na bojnom polju u Ukrajini. Ove godine ćemo imati pad privrednog rasta u odnosu na projekciju iz aprila. Ove jeseni predviđamo rast 1,4%. U aprilu ove godine ta brojka je iznosila 2,2%. Sljedeće godine rast će iznositi minus 0,4%, drugim riječima, negativan rast, recesija.”

Njemačka je krajem septembra predstavila plan od 200 milijardi za subvencioniranje cijena energije koju troše domaćinstva i preduzeća do 2024. godine, čime će se obuzdati inflacija 2023. godine.

Prije objave ovog masivnog plana, glavni njemački ekonomski instituti najavili su da očekuju daljnji rast inflacije, 8,8 posto za 2023. godinu.

“Inflacija će ove godine iznositi 8%, a sljedeće godine 7%”, rekao je Habeck. Pad, a zatim i prekid isporuke ruskog gasa Njemačkoj početkom septembra, opterećuje prvu ekonomiju u zoni eura.

Njemačka, koja je prije rata dobijala 55% svojih zaliha iz Rusije, morala je nabaviti zalihe negdje drugdje, po mnogo višim cijenama.

Ove tenzije su dovele do eksplozije cijena gasa i struje u Evropi, što je dovelo do povećanja inflacije i troškova proizvodnje u industriji, pokretaču njemačkog rasta. To je rezultiralo slabljenjem industrijske proizvodnje. Najteže su pogođene energetski intenzivne industrije, kao što su hemikalije, metalurgija, papir i staklo. U ovim sektorima proizvodnja je pala za gotovo 9% od februara.

Berlin, međutim, želi biti pozitivan po pitanju zamjene zaliha iz Moskve: „Na dobrom smo putu da riješimo pitanje ruskog uvoza“, rekao je Habeck.

Nakon što je diverzificirala svoje dobavljače okrenuvši se Norveškoj, Nizozemskoj ili Sjedinjenim Državama, Njemačka puni svoje rezerve gasa brže nego što se očekivalo, koje su dostigle nivo 94,67%, što je blizu cilja od 95% postavljenog za početak novembra.