“Sjedinjene Američke Države (SAD) razmatraju posljedice po Saudijsku Arabiju nakon odluke organizacije OPEC+ da smanji proizvodnju nafte”, izjavio je u četvrtak američki državni sekretar Antony Blinken.

"Ne samo da smo duboko razočarani, već mislimo da je to kratkovido. I kao što je predsjednik vrlo jasno rekao, ta odluka mora imati posljedice i to je nešto što razmatramo", rekao je Blinken na konferenciji za novinare sa svojim meksičkim kolegom Marcelom Ebrardom.

Blinken je napomenuo da su Saudijci privatno i javno prenijeli SAD-u svoju namjeru da smanje proizvodnju nafte, navodeći da su znali da će povećati ruske prihode.

"Jasno smo stavili do znanja da bi to bio pogrešan smjer. Samo na osnovu toga, utjecaj koji bi potencijalno mogao imati na sankcije, ali i zato što smo u globalnom ekonomskom oporavku", rekao je on.

Dodao je da Saudijci nisu predstavili tržišnu osnovu za smanjenje proizvodnje, a da su Sjedinjene Američke Države sugerisale "da bi trebali sačekati i vidjeti, ako su zabrinuti zbog značajnog pada cijena, ako je njihov cilj da održe cijene na određenom nivou".

Ranije je Bijela kuća saopštila da je odluka OPEC+, organizacije kojom predsjedava Saudijska Arabija, da dramatično smanji globalnu proizvodnju nafte jednaka "moralnoj i vojnoj podršci" ratu Rusije protiv Ukrajine.

SAD nastavlja da se ljuti na Saudijsku Arabiju zbog podrške smanjenju proizvodnje u zemljama organizacije za dva miliona barela dnevno, navodeći da je Rijad radio iza kulisa da bi izvršio pritisak na članove kartela da glasaju za odluku, znajući da će ona biti od koristi Rusiji.

Odluka OPEC+ povećala je cijene nafte na globalnom nivou, što je glavni izvor prihoda za Kremlj, dok Zapad i saveznici pokušavaju smanjiti rusku sposobnost vođenja rata protiv Ukrajine koji je počeo u februaru.