“S obzirom na to da ta osoba, ne samo tokom kampanje, nego i evo nakon završetka izbornog procesa i dalje grubo krši Ustav BiH iznošenjem raznih pogleda, ideja, mišljenja smo da treba osporiti i legalnost i legitimitet upražnjavanja mogućnosti hrvatskog člana Predsjedništva BiH”, izjavio je predsjednik HNS-a Dragan Čović nakon sjednice Predsjedništva HNS-a.

Predsjednik HNS-a nije precizirao na koji način će pokušati osporiti izbor Željka Komšića za člana Predsjedništva BiH, kazavši kako će „iskoristiti sve formalno-pravne mogućnosti koje postoje”.

Čović se osvrnuo i na odluku Evropske komisije, kojom se za Bosnu i Hercegovinu uvjetno preporučuje status kandidata za punopravno članstvo u Evropskoj uniji, kazavši kako su se članice HNS-a obavezale da daju svoj puni doprinos provedbi nužnih reformi - od Izbornog zakona do reformi u pravosuđu - kako bi u dvanaestom mjesecu BiH zaista i dobila kandidatski status.

Kada su u pitanju izborni rezultati, Čović je kazao kako je uvjeren da će stranke HNS-a imati „nužne većine” u domovima naroda, kako na nivou entiteta tako i na nivou države, te da će imati mogućnost formiranja vlasti u šest kantona u Federaciji BiH gdje su te stranke i do sada participirale u izvršnoj vlasti.

“Što se tiče budućih partnera u vlasti, to sam više puta rekao i to ću opet uraditi, legitimni predstavnici bošnjačkog naroda i legitimni predstavnici srpskog naroda bit će nam partneri i na entitetskom nivou i na nivou Bosne i Hercegovine. Ko su ti, to ćemo znati kada Centralna izborna komisija proglasi konačne izborne rezultate”, kazao je Čović.

Kao moguće partnere Čović nije isključio niti jednu političku stranku osim Demokratske fronte.