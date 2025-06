Trojica talentovanih i vrijednih učenika Druge gimnazije Sarajevo zasigurno brojnim medaljama koje osvajaju širom svijeta na takmičenjima iz informatike i matematike mogu biti najbolji uzor i inspiracija mladim osobama da se trud i rad na kraju isplati.

Admir Zatega, Faruk Ibrahimović i Benjamin Mujkić, učenici Druge gimnazije Sarajevo, zajedno sa kolegom Lukom Nedimovićem, učenikom četvrtog razreda Gimnazije “Petar Kočić“ u Novom Gradu, ove godine su u pratnji mentora i profesora Druge gimnazije Sarajevo Adnana Šalake predstavljali Bosnu i Hercegovinu na Balkanskoj olimpijadi iz informatike koja je održana od 3. do 8. oktobra u rumunskoj prijestolnici Bukureštu.

Faruk i Benjamin su na ovom takmičenju osvojili bronzane medalje i time potvrdili da su među najboljim takmičarskim programerima na Balkanu.

Godinama postižu brojne uspjehe

Admir Zatega, učenik četvrtog razreda Druge gimnazije Sarajevo, već godinama postiže brojne uspjehe u oblasti informatike.

“Takmičenja iz informatike su poprilično teška jer više podsjećaju na matematička takmičenja. Zadaci su dosta bliži matematičkim zadacima. U biti morate smisliti algoritam i sastaviti kod za taj algoritam koji obično nije duži od 50 do 100 linija koda. Ali naravno treba razviti dovoljno matematičku logiku da biste dobili pravo rješenje za taj problem i da bude efikasan za velike slučajave gdje ima, naprimjer, preko milion brojeva i treba ih sortirati“, kazao je Zatega.

On učestvuje na raznim takmičenjima već od petog razreda Osnovne škole kada je bio državni prvak u informatici, a njegov najveći uspjeh je bronzana medalja na Međunarodnoj olimpijadi iz informatike 2020. godine.

Admir je već u kontaktu sa profesorima u Sjedinjenim Američkim Državama gdje planira upisati fakultet i uporedo raditi.

“Nadam se da ću na fakultet u New Yorku gdje ću raditi dok studiram pa ćemo vidjeti šta poslije. Možda se vratim i otvorim ovdje firmu“, kazao je ovaj veoma ambiciozni mladić koji ima velike planove za budućnost.

Naporne pripreme

Benjamin Mujkić također već godinama učestvuje na takmičenjima iz matematike i informatike s kojih se redovno vraća sa osvojenim medaljama.

“Sad smo osvojili bronzanu medalju na Balkanskoj olimpijadi iz informatike. Pored toga, takmičio sam se i iz matematike, a najznačajnije medalje koje sam osvojio su zlatna na juniorskoj Balkanskoj matematičkoj olimpijadi, kao senior bronzana medalja na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi ove godine i srebrena medalja na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi ove godine u Norveškoj“, kazao je Mujkić.

Napominje da su se mnogo pripremali za Balkansku olimpijadu iz informatike koja je održana u Bukureštu, a posebno je pohvalio IT klub Druge gimnazije Sarajevo, koji je, kako je rekao, vrlo važan za napredak mladih informatičara.

Učenici se pripremaju tokom cijele godine od 2 do 4 sata dnevno, a dodatne pripreme budu pet do deset dana prije samog takmičenja i one traju od 4 do 8 sati dnevno. Tada najčešće učenici budu oslobođeni nastave do pet radnih dana.

“Bitno je dobro se pripremiti kako bi ostvarili dobar uspjeh. Pored toga, moram pohvaliti i Drugu gimnaziju koja nudi veoma dobar ambijent za učenje i usavršavanje. I na kraju moram pohvaliti mog mentora Adnana Šalaku koji je stvarno dobar mentor“, kazao je Benjamin, koji također kasnije fakultet planira upisati na nekom od najboljih američkih univerziteta.

Brojne medalje iz informatike

Faruk Ibrahimović je, također, dosad osvojio brojne medalje iz informatike kako na Balkanu tako i u Evropi.

“U osnovnoj školi sam na državnim takmičenjima osvajao prva, druga i treća mjesta. Učestvovao sam na juniorskoj Evropskoj informatičkoj olimpijadi. Učestvovao sam ove godine na regionalnom takmičenju gdje sam osvojio srebro“, kazao je Ibrahimović koji dodaje da ga je informatika počela zanimati već od ranog djetinjstva.

“Moji roditelji su uvijek bili zainteresovani za to i od malih nogu sam to zavolio i nastavio raditi“, kazao je ovaj uspješni učenik, napominjući da takmičenja vidi i kao priliku za druženje i upoznavanje vršnjaka iz drugih država.

Kako ističe, učešće i osvajanje medalja na svjetskim takmičenjima mnogo mu znače, posebno zbog činjenice da tamo predstavlja i svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu.

“Znači mi to, prvo da pokažem da se sav trud i rad isplatio na kraju i drago mi je da stavim Bosnu na mapu svijeta i da pokažem da Bosna nije loša država“, kazao je ovaj srednjoškolac, koji također planira upisati fakultet na nekom od najboljih svjetskih univerziteta, ali se nakon toga želi vratiti u BiH.

“Planiram otići van Bosne zbog fakulteta, ali odmah nakon toga planiram se vratiti da nešto probam ovdje i da pomognem državi“, rekao je Ibrahimović.

Pripreme tokom čitave godine

Profesor Adnan Šalaka ističe da se učenici za takmičenja pripremaju tokom čitave godine, posebno u sklopu IT kluba.

“Što se tiče samih priprema, one se intenziviraju nekih desetak dana prije samog takmičenja da učenici pređu svo gradivo koje su naučili i da vidimo ako ima još nekih algoritama koje trebaju da nauče da bi mogli da što bolje konkuriraju svojim vršnjacima na olimpijadama. Programiranje iz godine u godinu napreduje tako da i oni moraju svake godine intenzivno raditi. Oni jako puno rade što je meni jako drago zato što sam vidio u njima tu želju za nekom borbom da se dokažu i pokažu da mogu da pariraju svojim vršnjacima iz raznih zemalja“, kazao je profesor Šalaka.

Podsjeća da su najveći uspjesi koje su dosad ostvarili učenici Druge gimnazije Sarajevo, srebrna medalja na Svjetskoj olimpijadi iz informatike, dvije bronzane medalje na Svjetskoj olimpijadi 2020. godine te brojne medalje na Balkanijadi, a posljednje u nizu su nedavne medalje iz Rumunije.

“Sada smo potvrdili ponovo taj uspjeh. Ovaj uspjeh na nivou Bosne i Hercegovine je najbolji koji se mogao ostvariti“, istakao je Šalaka.

Škola privlači najbolje učenike

Direktor Druge gimnazije Sarajevo Seid Alibegović podsjetio je da je ova škola već odavno prepoznatljiva po tome što privlači najbolje učenike.

“U našem sistemu obrazovanja mi nismo smjeli čekati reforme jer su veoma spore. Mi smo pokušali da unutar naše škole kreiramo ambijent za učenike i da Druga gimnazija bude poželjna za najbolje učenike“, kazao je Alibegović.

U sklopu škole djeluju Klub matematičara kao i IT klub koji okupljaju najbolje profesore i učenike.

“Pored toga, želimo da se učenici ugodno osjećaju u ovoj školi i da vole školu. Mi smo napravili učenicima i profesorima kuću znanja gdje mogu da borave, da se druže, da promoviraju svoje projekte i svoje znanje“, istakao je Alibegović, direktor Druge gimnazije Sarajevo koja je osnovana davne 1905. godine i koja je od tada iznjedrila brojne uspješne ljude od kojih danas mnogi predaju na poznatim svjetskim univerzitetima ili rade u velikim svjetskim kompanijama.