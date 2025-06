Suparničke palestinske frakcije usaglasile su se u vezi sa sporazumom o pomirenju koji ima za cilj rješavanje 15 godina podjela, pozivanjem na održavanje novih izbora na okupiranim palestinskim teritorijama u roku godinu nakon višemjesečnih pregovora uz posredovanje Alžira. Palestinci ulažu nadu, ali su i skeptični prema naporima za pomirenje, nakon što se prethodna obećanja o izborima nisu ostvarila.

Sporazum su u četvrtak, u glavnom gradu Alžira, potpisali čelnik Fataha Azzam al-Ahmad, šef političkog biroa Hamasa Ismail Haniyeh i generalni sekretar Narodnog fronta za oslobođenje Palestine Talal Naji.

U ekskluzivnom intervjuu za TRT Arabi, Haniyeh je istakao da će Alžirska deklaracija doprinijeti jedinstvu palestinskog naroda protiv izraelske okupacije.

"Najvažnije za palestinski narod da bude u stanju da se odupre okupaciji i da se uspravi je da palestinska administracija i narod budu ujedinjeni", rekao je Haniyeh.

U saopćenju objavljenom u četvrtak Ministarstvo vanjskih poslova Turkiye navelo je da je zadovoljno ishodom konferencije nacionalnog pomirenja postignutim između palestinskih frakcija.

“Cijenimo doprinos Alžira procesu unutarpalestinskog pomirenja koji je Turkiye uvijek podržavala. Smatramo da deklaracija usvojena na kraju konferencije predstavlja odgovarajuću osnovu za konačno ujedinjenje palestinskih frakcija i želimo da se provedu koraci navedeni u deklaraciji, a posebno održavanje izbora”, navodi se u saopćenju ministarstva.

Po čemu se ovaj sporazum razlikuje od prethodnih?Palestinsko-američki aktivista i predsjedavajući Kampanje za palestinsku solidarnost, kao i jedan od osnivača Britansko-palestinskog političkog vijeća Kamel Hawwash smatra da bi posredovanje Alžira ovog puta moglo potencijalno napraviti razliku.

"Alžirci su rekli da će uspostaviti komitet za praćenje, koji bi činili Arapi, Palestinci i Alžirci, koji će pratiti implementaciju sporazuma", rekao je Hawwash za TRT World.

Prema sporazumu, izbori će se održati za predsjednika i Palestinsko zakonodavno vijeće, koje djeluje kao parlament Palestinaca na okupiranim teritorijama.

To također zahtijeva izbore za Palestinsko nacionalno vijeće, parlament za Palestince, uključujući i milionsku dijasporu. Sporazum je također priznao Palestinsku oslobodilačku organizaciju (PLO) kao jedinog predstavnika palestinskog naroda.

Hawwash ističe da bi dodatni poticaj za promjene mogao doći od nove konferencije koju će Palestinci održati 5. novembra.

“To će u velikoj mjeri biti razlog za održavanje izbora za Palestinsko nacionalno vijeće i ponovno jačanje PLO-a, a odrazit će se i na terenu u Ramallahu i Gazi te će povezati Palestince kako bi iskazali stav na izborima”, objašnjava Hawwash.

“Ovaj pritisak dolazi odozdo prema gore uz obećanje da će se nastaviti vršiti pritisak za poštene izbore, tako da postoji zastupljenost svih 14 miliona Palestinaca.”

Budući izazoviGlavni fokus novembarske konferencije bit će Palestinsko nacionalno vijeće jer bi, kako Hawwash ističe, ono trebalo biti najviše tijelo u državi Palestini, iako trenutno nije.

Kandidati izabrani u Palestinsko nacionalno vijeće tada bi bili birani u manja tijela kao što su Centralno vijeće, a potom i izvršni komitet, a to je PLO.

Hawwash kaže da je Palestinsko nacionalno vijeće važno demokratsko tijelo zato što omogućava ljudima da biraju svoje predstavnike. On naglašava da bi Palestinsko nacionalno vijeće trebalo biti prvo tijelo koje će održati izbore.

“Stvar je u tome da osnova treba da bude Palestinsko nacionalno vijeće, koje bi trebalo da odluči kakva bi trebala biti uloga palestinskih nacionalnih vlasti, odnosno da li to tijelo uopće treba postojati. Ali to je potpuno zanemareno od trenutnog rukovodstva i ono efektivno djeluje bez osvrta na to najviše tijelo,” objašnjava Hawwash.

Palestinska nacionalna uprava, koja je vladino tijelo pod kontrolom Fataha koje vrši djelimičnu civilnu kontrolu nad dijelovima okupirane Zapadne obale, tijelo je uspostavljeno nakon sporazuma iz Osla, kao i Palestinsko zakonodavno vijeće, koje je osnovano kako bi se povećala odgovornost u Palestinskoj nacionalnoj upravi.

Predsjednik Mahmoud Abbas je raspustio zakonodavno vijeće i stavio Palestinsku oslobodilačku organizaciju, čiji je i predsjednik, pod Palestinsku nacionalnu upravu, iako bi ona trebala biti pod kontrolom Palestinskog nacionalnog vijeća.

Ako Palestinsko nacionalno vijeće bude priznato kao vrhovno tijelo, to bi moglo dovesti do promjene u načinu na koji palestinska vlada postupa s Izraelom na političkom terenu. Glavni prioritet za Palestinsko nacionalno vijeće bi bio da se prekine sigurnosna saradnja s Izraelom - odluka koju je prethodno donijelo ovo tijelo, ali je trenutno rukovodstvo nije primijenilo.

Važno je napomenuti da bi izbori za Palestinsko nacionalno vijeće mogli biti izazovni zbog veoma velike palestinske dijaspore, koju ovo tijelo ima za cilj da predstavlja zajedno s Palestincima na okupiranim teritorijama. Ako će dijaspora biti uključena u glasanje, kako će onda izgledati proces? Trenutno ne postoje mehanizmi za službeno uključivanje stanovništva koje živi izvan Palestine.

Sporazumom o pomirenju nije jasno koje će tijelo prvo održati izbore. Nijedno tijelo nije navedeno po nekom određenom redoslijedu, što ukazuje da možda neće biti previše značajne promjene u statusu quo vlade na okupiranim palestinskim teritorijama.

Postoji također i šansa da Izrael možda neće dozvoliti palestinskim stanovnicima Jerusalema da glasaju. Ovo pitanje se dogodilo prošle godine kada je predsjednik Abbas raspisao izbore, a zatim ih otkazao zbog stava Izraela.

Još jedna kritična tačka koju treba razmotriti u okviru sporazuma je činjenica da se delegacije nisu usaglasile da formiraju vladu jedinstva.

“Očigledno je da je bilo neslaganja o ovome i moguće je da je ova tačka prijetila da dovede do nepotpisivanja sporazuma... Tako da su izgledi za vladu jedinstva odbačeni,“ kazao je Hawwash te dalje dodao:

“Razlog zbog kojeg je ta stavka uklonjena mogao bi biti zbog straha da ako vlada jedinstva uključi Hamas, onda ga neće priznati mnoge zemlje kao što su Izrael, Amerika, Britanija, itd. Pa su možda uklonili izglede za vladu jedinstva kako bi prvo osigurali da dođe do pomirenja.”

Nada i dalje postojiPrema riječima političkog analitičara Samija Hamdija, uvijek je bilo previše optimistično očekivati vladu jedinstva na okupiranim palestinskim teritorijama, s obzirom na duboke podjele, kao i otvorena pitanja između stranaka.

“Međutim, svaki dijalog se uvijek smatra pozitivnim razvojem događaja. Obje strane su pod velikim pritiskom u zemlji dok se izraelski doseljenici naseljavaju dalje prema okupiranoj Zapadnoj obali, što sugeriše da postoji mogućnost određenog povlačenja u pregovorima. Izgledi za izbore također sugerišu želju da se smiri palestinsko stanovništvo koje je u posljednje vrijeme protestiralo protiv palestinskog rukovodstva, što dodaje momentum mogućem političkom zbližavanju”, rekao je Hamdi za TRT World.

Još jedan mogući pozitivan razvoj događaja koji se može vidjeti na horizontu je razlika koju bi jedinstveni glas mogao napraviti u mirovnim pregovorima s Izraelom. Jedan od glavnih izgovora koji Izrael često navodi da opravda svoj nedostatak volje za učešćem u mirovnim pregovorima je to što ne postoji ujedinjeno palestinsko vodstvo s kojim bi razgovarali.

Palestinske nacionalne vlasti kontroliraju dijelove okupirane Zapadne obale. S druge strane, Hamas, koji Izrael smatra terorističkom organizacijom, vlada opkoljenom Gazom.

“Sada, ako su Palestinci ujedinjeni i kažu da je ovo adresa na koju se možete obratiti, razgovarate sa X, tom osobom ili tom grupom pregovarača, onda će Palestinci reći njima (izraelskoj vladi) da ono što tvrde nije istina. Imamo sada jedan glas”, kaže Hawwash.

Novopotpisani sporazum također znači da će palestinsko vodstvo osigurati značajan napredak uoči predstojećeg samita Arapske lige koji će se održati u Alžiru od 1. do 2. novembra.

"Oni žele da idu na samit s nečim oko čega se arapske države mogu ujediniti, kako bi osigurale da se ovaj sporazum implementira i da konačno postoji put za Palestince da se oslobode svakodnevne agresije Izraela", objašnjava Hawwash.

Hawwash je na kraju poručio da bi glavni prioritet palestinskog rukovodstva trebao biti razumijevanje i dogovor o tome šta palestinski narod treba i želi u ovom momentu.

“Važno je da se vratimo osnovama i zapitamo se šta želimo. Tako ćete naći ljude koji pozivaju na okončanje aparthejda i stoga će možda tada svi koji žive na palestinskoj zemlji imati jednakost bez obzira da li su Jevreji ili Palestinci. Dakle, ono što mislim je početna tačka onoga šta Palestinci žele. Mislim da je to prvi korak prije nego što uopšte dođemo do perspektive mira.”