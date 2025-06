Nezavisni sindikat policije organizovao je protest ispred Vlade Crne Gore, zbog nezadovoljstva policijskih službenika materijalnim statusom. Sa protesta je poručeno da policijski službenici više nemaju vremena da čekaju na ispunjenje njihovih zahtjeva.

Prema riječima predsjednika tog sindikata Igora Rmandića, protest je zakazan “zbog nezadovoljstva policijskih službenika koji su dovedeni na prosjački štap”. Rmandić je kazao da su ih okupila dva čovjeka.

“To su ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić i predsjednik Vlade, Dritan Abazović. To su dva čovjeka na čiju adresu moramo da se obratimo i tražimo pomoć. Tražimo, jer nećemo da molimo, naše dostojanstvo nam to ne dozvoljava. Profesija koju obavljamo zahtijeva da i mi zahtijevamo dostojanstvo uniforme”, rekao je Rmandić.

Naveo je da su Adžić i Abazović na Danu unutrašnjih poslova sa oduševljenjem govorili o policiji.

“Sve je to bajno, ali ne živimo od obećanja. Ako ste ih dali javno, budite spremni da ih ispunite, policajci više nemaju vremena da čekaju, naše strpljenje je pri samom kraju”, rekao je Rmandić i dodao da očekuju da ih Abazović danas primi.

Ako se to ne desi, znaćemo da smo građani drugog reda, svako ko je došao ispred Vlade, je primljen, dodao je Rmandić.

“Nemojte da nam prodajete priču da nema para. Ima ih, samo nisu raspoređene onako kako treba”, rekao je on.

Govoreći o prethodnim zahtjevima i rokovima, Rmandić je istakao da su policajci ponovo iznevjereni i da su im data prazna obećanja.

“Obećano nam je da će biti vraćen novac koji nam je oduzet za tri mjeseca (mart, april, maj), gdje su nam nam smanjene plate od 40 do 120 eura. Tražili smo isplatu otpremina za kolege koje odlaze u penziju. Pokušali smo da povećamo zarade policijskih službenika za 10%, ali to je mali iznos, s obzirom na svakodnevno divljanje cijena”, istakao je on.

Pregovori o Kolektivnom ugovoru, kako je kazao, su u ćorsokaku, jer prijedlog ugovora koji je prethodni Sindikat napravio podrazumijevao je određena novčana davanja koja su trebali da dobiju policijski službenici, ali, dodaje Rmandić, tu nema razumijevanja Ministarstva finansija, koje je sva novčana davanja izbrisalo iz ugovora, pa tako "imamo samo praznu ljušturu bez suštine".

Naglašava da povećanje zarade u iznosu od deset posto nije dovoljno.

“Oni su nama ukinuli minuli staž, to nam nije vraćeno. Deset posto povećanja zarade, na osnovnu zaradu je zapravo 40-50 eura više, što je manje nego što su nam odbili”, istakao je on.

Rmandić je najavio radikalizaciju protesta, blokirajući Bulevar Stanka Dragojevića.

“S obzirom na to da prethodni put nisu ispunjeni naši zahtjevi, nismo imali razgovore sa ministrom unutrašnjih poslova. Danas smo odlučili da radikalizujemo protest i blokiraćemo bulevar Stanka Dragojevića, na taj način ćemo pokazati da nećemo odustati od svojih zahtjeva. Ukoliko nas premijer primi sad i obeća da će povećati plate od 1. novembra, nećemo blokirati ulicu”, poručio je Rmandić i dodao da Nezavisni sindikat policije neće bježati ni od jedinog koraka koji je zakonom predviđen u borbi za radnička prava

On je pozivao kolege koje su nezadovoljne da se učlane u sindikat.

“Sindikat neće ćutati, neće trpjeti i iskoristićemo sva sredstva za bolje sutra naših kolega. Lopta je u dvorištu Vlade i MUP-a. Od njihovih poteza zavise naši dalji koraci”, zaključio je on.