Abazović je kazao da je podnio kaznenu prijavu protiv bivšeg ministra odbrane Predraga Boškovića, Dragice Sekulić, Suzane Pribilović, Suada Numanovića, Budmira Šegrta, Damira Šehovića, Ivana Brajovića, Sanje Vlahović, Dražena Miličkovića, Jelene Radonjić, Aleksandra Jovićevića i Osmana Nurkovića.

Abazović je istakao kako je tokom transporta dokumentacije iz crnogorske Vlade u Državni arhiv nestalo 60 registratora.

"Zahvalan sam ljudima u Državnom arhivu koji su to uredno utvrdili i obavijestili Generalni sekretarijat vlade, s obzirom na to da mi dvije godine želimo doći do svih dokumenata, a to je nemoguće jer je dio građe uništen ili otuđen", rekao je Abazović.

Prema njegovim riječima, vlada Duška Markovića donijela je odluku da se unište svi tonski zapisi s vladinih sjednica, a riječ je o zapisima od 2010. do 2020. godine.

"Mi smo proslijedili dokumentaciju, sa svim dokazima", kazao je Abazović i dodao da vlada ove informacije nije ranije objavila jer su iz DPS-a vlasti tražili od Državnog arhiva da "30 godina zaključa ove dokumente".

"Skinuli smo oznake tajnosti i tražili od Državnog arhiva da otključa dokumentaciju", kazao je premijer Abazović.

Abazović je istakao da će sredstva biti vraćena u budžet ukoliko se utvrdi da su korištena protuzakonito, prenosi Radio-televizija Crne Gore.