Otvaranjem biračkih mjesta jutros su u Sloveniji počeli sedmi predsjednički izbori nakon njene samostalnosti 1991. godine, a na kojim Slovenci biraju petog šefa države.

Izbori su raspisani 20. jula i pravo glasa ima 1.696.893 registriranih birača. Biračka mjesta širom Slovenije otvorena su danas od 7 do 19 sati.

Proteklih dana 18, 19. i 20. oktobra na 76 biračkih mjesta Slovenci su imali priliku glasati na, ako su se prijavili za opciju prijevremenog glasanja.

U slučaju da niti jedan od ukupno sedam predsjedničkih kandidata ne osvoji većinu glasova, drugi krug izbora, uz učešće dva kandidata sa najviše osvojenih glasova. biće održan 13. novembra 2022. godine.

U izbornoj utrci za novog predsjednika Slovenije učestvuje pet muškaraca i dvije žene.

Među kandidatima je Milan Brglez, aktuelni poslanik u Evropskom parlamentu kojeg su za tu poziciju zajednički kandidirali Socijalni demokrati i Pokret Sloboda, potom Anže Logar, aktuelni zastupnik u Državnom zboru (parlamentu) Slovenije kojeg su kandidovali dr. Romana Jordan i grupa birača, a koji ima podršku i svoje Slovenske demokratske stranke (SDS).

Kandidat na slovenskim predsjedničkim izborima je i Janez Cigler Kralj, univerzitetski diplomirani politikolog i aktuelni zastupnik u Državnom zboru Slovenije kojeg je na tu poziciju predložila Nova Slovenija – kršćanski demokrati, a u utrci je i još jedan zastupnik u Državnom zboru Slovenije i to Miha Kordiš, univerzitetski diplomirani filozof i književni komparativista, a kojeg je kandidovala Ljevica.

Kandidatkinja za predsjednicu Slovenije je i doktorica pravnih znanosti Nataša Pirc Musar, inače odvjetnica koju su na tu poziciju predložili Biserka Marolt Meden i grupa birača, a među kandidatima je i univerzitetski profesor dr. Vladimir Prebilič, vanredni profesor nauke odbrane kojeg je kandidovala VESNA - zelena stranka, te dr. Sabina Senčar, doktorica medicine i specijalista ginekologije i akušerstva Građanski pokret Resni.ca.

Mandat predsjednika Slovenije traje pet godina, a funkcija je ograničena na dva uzastopna izbora. Ako predsjedniku mandat ističe za vrijeme rata ili vanrednog stanja, on mora napustiti funkciju šest mjeseci nakon završetka rata ili vanrednog stanja.

Do sada su funkciju predsjednika Slovenije obavljali Milan Kučan (dva mandata) od 1992 do 2002. godine, Janez Drnovšek od 2002. do 2007. godine, Danilo Turk od 2007. do 2012. godine i Borut Pahor (dva mandata) od 2012. do 2022. godine.