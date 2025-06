Rezultati objavljeni u naučnom časopisu "The Journal of the National Cancer Institute" imaju posebnu važnost za tamnopute žene, koje čine većinu korisnica proizvoda za ravnanje kose u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Naučnici su pohvalili ovaj značajni rad, pozivajući na akciju iako je potrebno više napora da bi se potvrdili zaključci, u nedovoljno proučavanom području istraživanja.

Glavni autor u istraživanju Alexandra White, epidemiologinja raka pri National Institutes of Health – Nacionalnom institutu za zdravlje, koja je vodila studiju, rekla je za AFP da je ovaj rad nastao iz njenog prethodnog istraživanja, koje je otkrilo povezanost između trajne boje za kosu i pegla za kosu sa rakom dojke i jajnika.

"Znamo da ovi aparati za ispravljanje kose sadrže mnogo različitih hemikalija, uključujući endokrine disruptore, i stoga se moglo i očekivati da će imati štetne zdravstvene efekte kod karcinoma osetljivog na hormone“, kazala je White te dalje dodala:

"To nas je navelo da proširimo svoj prethodni rad, fokusirajući se samo na rak materice."

Najčešći rak ženskog reproduktivnog sistemaRak materice čini tri posto svih novih karcinoma, ali je najčešći rak ženskog reproduktivnog sistema, a samo u 2022. godini se očekuje više od 65.000 novih slučajeva i 12.500 smrtnih slučajeva izazvanih ovom vrstom karcinoma.

Izgledi su općenito dobri ako se rak otkrije rano, ali liječenje često uključuje uklanjanje materice, što bi spriječilo rađanje.

Novi naučni rad se oslanjao na podatke više od 33.000 američkih žena u dobi od 35 do 74 godine koje su učestvovale u studiji pod nazivom “Sister Study [Sestrinska studija]“, koju vodi vlada i koja je osmišljena da identifikuje faktore rizika za rak i druga zdravstvena stanja.

Tačnije, “Sister Study“ je nacionalni projekat koji provodi Nacionalni institut za zdravstvene nauke o životnoj sredini u SAD-u kako bi se shvatilo kako okruženje i geni mogu uticati na šanse za dobijanje raka dojke i drugih oblika karcinoma.

Tokom 11 godina 378 žena razvilo je rak materice, koji prvenstveno pogađa tkivo koje oblaže matericu zvano endometrijum. Smatra se da je tip 1, najčešći oblik raka, povezan s prevelikom količinom spolnog hormona estrogena.

Žene koje su prijavile da su koristile proizvode za ravnanje kose u prošloj godini imale su skoro dvostruko veću vjerovatnoću da obole od raka materice u poređenju sa ženama koje ih nikada nisu koristile, otkrili su istraživači.

Povezanost je bila još jača za česte korisnice – definirana kao više od četiri korištenja u posljednjih 12 mjeseci. Ove žene su imale oko 2,5 puta veći rizik od razvoja raka u poređenju sa ženama koje nikada nisu koristile ove proizvode.

Nisu pronađene slične veze za druge proizvode za kosu, uključujući boje, izbjeljivače, pramenove ili perm.

"Brazilsko ispuhivanje""Posebna zabrinutost je što u ovim proizvodima postoje hemikalije koje u suštini djeluju poput estrogena u tijelu", rekla je White, ometajući normalne hormonalne procese koji bi mogli uticati na rizik od raka.

Druga mogućnost je da neki proizvodi sadrže karcinogene, kao što je formaldehid, da razbiju veze između proteina keratina u kosi, što mijenja njenu strukturu i čini je ravnom.

Iako u istraživanju ženama nisu konkretno postavljana pitanja o tome koje proizvode koriste, poseban tretman keratinom poznat kao "brazilsko ispuhivanje" bio je popularan u vrijeme kada su žene bile uključene u ovu studiju, između 2003. i 2009. godine, iako je od tada dosta smanjen.

White je istakla da je jedna od prednosti studije to što su ženama postavljena pitanja o proizvodima godinama prije nego što su zaista oboljele od raka, što ograničava mogućnost da se ljudi pogrešno sjećaju.

Ali ključno ograničenje je to što nisu bili u mogućnosti prikupiti informacije o vrstama korištenih pegla za ravnanje ili određenim markama proizvoda, što bi dodatno ojačalo rezultate studije.

Potrebno više laboratorijskih radovaWhite smatra da bi trebalo uraditi više laboratorijskih radova kako bi se proučavali predloženi načini na koje hemikalije izazivaju rak, kao i više populacijskih studija u kojima bi učestvovale osobe različitih rasa i bile prikupljene detaljne informacije o brendovima proizvoda za kosu.

U komentaru u časopisu jasno su navedeni neki nedostaci, ali se ističe da je studija dodatak "sve većem broju dokaza" da su "proizvodi za ravnanje kose povezani s rakom povezanim s hormonima kod žena" i stoga se apeluje na promjene pravila zasnovanih na dokazima.

Dodaje se da je industrija proizvoda za ličnu njegu dosad podržavala eurocentrične "rasne standarde ljepote" i da uporno nije bila u skladu s transparentnošću u pogledu hemijskih sastojaka i formulacija.

Rak je vodeći uzrok smrtnosti širom svijeta, što predstavlja gotovo 10 miliona smrtnih slučajeva samo u 2020. godini, ili skoro svaki šesti smrtni slučaj. Najčešći karcinomi su karcinom dojke, pluća, debelog crijeva i rektuma i prostate.

Otprilike jedna trećina smrtnih slučajeva od raka uzrokovana je pušenjem, visokim indeksom tjelesne mase, konzumiranjem alkohola, malim unosom voća i povrća i manjkom fizičke aktivnosti.

Infekcije koje izazivaju rak, kao što su humani papiloma virus (HPV) i hepatitis, odgovorne su za oko 30 posto slučajeva raka u zemljama s niskim i nižim – srednjim prihodima.

Mnogi karcinomi se mogu izliječiti ako se rano otkriju i efikasno liječe.