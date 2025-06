Gordan Jandroković, predsjednik hrvatskog Sabora, na kraju konferencije rekao je da mu je čast da su danas u Zagrebu organizovali prvi historijski parlamentarni samit međunarodne Krimske platforme, zahvaljujući se svima na učešću. "Svima vama koji ste danas govorili čestitam i hvala vam na vašim govorima i sjajnim porukama kojim smo još jednom potvrdili potporu i snažnu želju da ukrajinski narod ostvari svoju slobodu", rekao je Jandroković.

Na konferenciji za novinare rekao je da je na samitu u Zagrebu učestvovalo više od 50 zemalja i međunarodnih organizacija, a da je zanimljivo da su svoj doprinos dale sve članice G7.

"Usvojili smo zajedničku izjavu koja je ponovo dala od svih sudionika podršku ukrajinskom narodu i državi. Potvrdili smo isto tako da poštujemo teritorijalni integritet, suverenitet, jedinstvenost, neovisnost i međunarodno priznate granice Ukrajine", rekao je on.

Dodao je da su deklaracijom "osudili agresiju Ruske Federacije na Ukrajinu, nezakonite aneksije, povrede ljudskih prava i poslali poruku Rusiji da se povuče iz Ukrajine i prekine rat".

Jandroković je rekao da je na marginama samita održano 140 bilateralnih sastanaka. Odgovarajući na pitanja novinara o značaju današnjeg samita, rekao je da je na njemu pokazano zajedništvo.

"Jasna je to poruka predstavnicima Ruske Federacije i agresoru da se civilizirani demokratski svijet neće umoriti od podrške Ukrajini, da ćemo biti uz njih sve dok ne oslobode posljednji centimetar svog teritorija. Pokazali smo isto tako i solidarnost s ukrajinskim narodom i spremni smo u tome istrajati do kraja", rekao je on. Predsjednik ukrajinskog parlamenta Verhovne Rade Ruslan Stefančuk izjavio je da je današnji samit historijski važan i jedinstven sastanak na kojem su razgovarali o važnim pitanjima.

"Zaključili smo da smo na istoj strani, pogotovo kada govorimo o Ukrajini. Nismo samo razgovarali za velikim okruglim stolom, već smo održali i brojne bilateralne sastanke, razgovarali kao prijatelji, predsjednici parlamenata država. Dokazali smo da nismo samo kolege već da smo prijatelji koji dijele zajedničke ciljeve", rekao je Stefančuk. Državama koje su, kako je kazao, na drugoj strani historije, civilizovanog svijeta, poručio je da na njihovom primjeru pogledaju kako se podržava mir.

"Ovo je podrška, prijateljstvo, civilizacija, ovo je mir. Ukrajina će opstati i uspjeti", rekao je Stefančuk, istakavši da je Ukrajina pokazala cijelom svijetu da je njen otpor snažan. Dodao je da je samit u Zagrebu pokazao i da postoji međunarodna podrška Ukrajini koja će se nastaviti.

"Najvažnije je da ćemo sljedeći parlamentarni samit međunarodne Krimske platforme organizovati upravo na Krimu", poručio je.

U augustu 2021. u Kijevu je održan inauguracijski samit Krimske platforme koja koordiniše međunarodni odgovor na aneksiju Krima i druge sigurnosne izazove. Samit je ponovo održan ove godine u augustu, u virtualnom obliku, a oba su bila na nivou predsjednika država ili vlada.

Skupom u Zagrebu uspostavljena je parlamentarna dimenzija Krimske platforme, a na samitu 24. i 25. oktobra učestvovale su 42 delegacije iz 32 države.