U Srbiji su za nedelju, 13. novembar, zakazani redovni izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina. Republička izborna komisija (RIK) proglasila je do sada, za neposredne izbore za Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine (Bošnjačko nacionalno vijeće - BNV), četiri liste. Određene grupe građana najavile su učešće na ovim izborima, a u toku je njihovo prikupljanje potpisa podrške građana (minimum 1.040), neophodnih za podnošenje liste. Rok za podnošenje izborne liste kandidata za nacionalne savete nacionalnih manjina ističe 28. oktobra u ponoć.

U trci za 35 većnika u novom sazivu BNV-a su 134 kandidata sa za sada proglašene četiri liste: “Sandžačka demokratska partija – Husein Memić”, “Jedinstveno za slobodno Vijeće – Stranka pravde i pomirenja – dr. Misala Pramenković”, “Bošnjačko jedinstvo – dr. Sulejman Ugljanin” i lista “Savez za Sandžak i dobre Bošnjane”. Ova lista broji 29 kandidata, dok ostale tri proglašene liste imaju po 35 kandidata, koliko većnika i broji BNV.

Odmah po raspisivanju izbora, pre nego što su liste i proglašene, počela je i kampanja sigurnih učesnika ovogodišnjeg izbornog ciklusa za novi saziv BNV-a. Iako na izbore izlaze u više kolona, kampanja mnogih učesnika ovih izbora usredsređena je na nužno bošnjačko jedinstvo. Kampanja protiče fer i korektno.

RIK je svega devet dana nakon raspisivanja izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina proglasio listu “Sandžačka demokratska partija – Husein Memić”. Nosilac ove liste je potpredsednik Sandžačke demokratske partije i direktor novopazarskog Kulturnog centra Husein Memić. Cilj ove liste je aktivnije učešće u radu BNV-a i saradnja sa većnicima ostalih lista kojima Bošnjaci daju poverenje da ih predstavljaju u novom sazivu BNV-a.

“Osnovni cilj liste ‘SDP − Husein Memić’ jeste da se aktivno uključi u rad budućeg saziva BNV-a i unapredi njegov rad i kapacitet na poljima koja su u nadležnostima delovanja ovoga tela koje je krovna institucija svih Bošnjaka koji žive u Republici Srbiji na polju kulture, informisanja, jezika i obrazovanja. Do sada je SDP davao podršku različitim listama sastavljenim od nezavisnih intelektualaca, a sada želimo da sa sturčnjacima koji su kadrovi i članovi naše organizacije damo doprinos boljem radu BNV-a. Naš cilj je takođe da u budućem radu BNV sarađujemo sa svim listama koje dobiju podršku Bošnjaka na izborima uključujući na hiljade i hiljade ljudi koji su stručnjaci iz različitih oblasti i koji mogu pomoći Bošnjacima u Srbiji da unaprede svoje delovanje na ovim prostorima. Na samoj listi od 35 kandidata imamo dokazanih ljudi iz sfere rada BNV-a, ali naša snaga će tek biti vidljiva kada u taj rad posle izbora uključimo i sve one koji su spremni svojim kapacitetima i naučnim radom da unaprede rad BNV-a. Nastojaćemo da obezbedimo svim Bošnjacima koji žive u Republici Srbiji, još bolje i veće, ostvarivanje njihovih nacionalnih, ljudskih i političkih prava i to je osnovno načelo našeg programskog delovanja i budućeg našeg rada u Bošnjačkom nacionalnom vijeću. Veći deo stanovništva Sandžaka živi i radi u inostranstvu, ali su stalno vezani za svoje poreklo i svoj zavičaj. Otuda i potreba da lista 'Sandžačka demokratska partija - Husein Memić', kroz rad Bošnjačkog nacionalnog vijeća veliku pažnju posveti i dijaspori. Naša lista posebnu pažnju pridaje sistemu vaspitanja i obrazovanja, školskom sistemu, kao i razvoju i stalnom unapređivanju nauke, tehnike i tehnologija. Kultura različitosti je naša prednost i osobenost koja čini bošnjačku kulturu posebno važnom i kvalitetnom. Mi se trudimo da razvijamo posebnosti kulture koja postoji na ovom prostoru. Afirmacija multikulturalnosti je zapravo prezentacija istinskih kulturnih vrednosti našega društva i to je ono što ćemo između ostalog afirmisati u budućem radu BNV-a”, izjavio je za AA nosilac liste “Sandžačka demokratska partija – Husein Memić” Husein Memić.

Nosilac liste “Bošnjačko jedinstvo – dr. Sulejman Ugljanin” je aktuelni potpredsednik BNV-a i visoki funkcioner Stranke demokratske akcije Sandžaka Fuad Baćićanin. On ističe da je lista čiji je nosilac sastavljena i od eksperata, učesnika velikih procesa u ostvarivanju individualnih i kolektivnih prava Bošnjaka kroz ranije sazive BNV-a, a da će ova lista predstavljati kontinuitet rada BNV-a od njegovog osnivanja.

“Osnovni cilj liste 'Bošnjačko jedinstvo' je kontinuitet rada BNV-a na polju zaštite, ostvarivanja, unapređenja individualnih i kolektivnih prava bošnjačkog naroda, garantovana Ustavom i zakonima Republike Srbije, a potvrđena su i međunarodnim ugovorima. Usaglašavanje nacionalne strukture zaposlenih u državnim organima i službama sa javnim ovlašćenjima u sandžačkim opštinama temelj je stabilnog sistema i poverenja građana u te institucije. Rasvetljavanje i procesuiranje zločina počinjenih nad Bošnjacima u Sandžaku u periodu od 1990. godine do danas. I, naravno, nastavak borbe za uspostavljenje stabilnog mehanizama za osiguravanje prava bošnjačkog naroda na političku egzistenciju i nesmetan društveni i ekonomski razvoj. Suština programa liste 'Bošnjačko jedinstvo – dr Sulejman Ugljanin' je očuvanje identiteta Bošnjaka na ovim prostorima, što BNV radi u kontinuitetu već 31 godinu. Kao rezultat tog rada, Bošnjaci su dobili svoj grb, svoju zastavu i himnu Bošnjaka. Dobili su svoje nacionalne blagdane. Do ostvarivanja ovih prava borba je bila duga i teška, sa mnogo prepreka od državnih struktura, ali, nažalost, i struktura iz našeg naroda. Obrazovanje na bosanskom jeziku, od predškolskog uzrasta do kraja srednjeg obrazovanja je ostvareno, ali nije u potpunosti. Naime, u Prijepolju, Priboju, Novoj Varoši se bošnjačka deca obrazuju na nematernjem jeziku. Veliku prepreku ka postizanju ovog cilja, da se sva bošnjačka deca na teritoriji celog Sandžaka obrazuju na svom maternjem bosanskom jeziku i da uče svoju istoriju, umetnost, kulturu i tradiciju, Bošnjaci imaju od državnih struktura, ali i od pojedinih direktora škola. Ove se prepreke moraju otkloniti i naša će lista nastaviti rad na ovom polju. BNV je najviše predstavničko telo Bošnjaka u Srbiji. U Vijeću se ne vodi partijska već nacionalna politika. Naša jedina i osnovna parola je bošnjačko jedinstvo i u skladu sa tim smo radili sve ove godine. Postizanje jedinstva i aktivan rad svih većnika na identitetskim pravima Bošnjaka je cilj kojem mi težimo. Kandidati na listi 'Bošnjačko jedinstvo – dr. Sulejman Ugljanin' su dokazani profesionalci u svom poslu, hrabri, ustrajni i pošteni ljudi koji su u svom dosadašnjem radu i porodičnom životu pokazali identitetsku svest, želju i sposobnost da brinu o zajednici. Naša lista sastavljena je od ljudi koji su prvaci u uvođenju nastave na bosanskom jeziku, umetnika koji svojim radom doprinose očuvanju kulture i tradicije Bošnjaka, stručnjaka iz oblasti informisanja, službene upotrebe jezika i pisma, ali i uglednih građana koji svojim radom i delovanjem doprinose opštem dobru naše sredine i našeg naroda”, kazao je za AA nosilac liste „Bošnjačko jedinstvo – dr. Sulejman Ugljanin“ Fuad Baćićanin.

Nosilac liste “Jedinstveno za slobodno Vijeće – Stranka pravde i pomirenja – dr. Misala Pramenković” je potpredsednica Stranke pravde i pomirenja. Misala Pramenković javnosti je poznata i po tome što je prva izabrana narodna poslanica sa hidžabom u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Uverena je da će lista koju predvodi ostvariti ubedljivu pobedu i da će imati većinu u novom sazivu BNV-a. Naglašava da će biti prihvaćeni svi konstruktivni predlozi koji budu dolazili od većnika opozicije. “Cilj naše liste 'SPP – dr. Misala Pramenković' je da oslobodimo BNV. Nacionalni savet Bošnjaka je najznačajnije predstavničko nacionalno telo u čijoj nadležnosti su primarno četiri oblasti, obrazovanje na bosanskome jeziku, kultura, informisanje i službena upotreba jezika i pisma, ali je delokrug delovanja Vijeća mnogo širi u pogledu zakonskih mogućnosti, međutim, njegov kapacitet nije nikada iskorišćen u pogledu ostvarenja i afirmacije prava Bošnjaka u Republici Srbiji. Naša lista u svom programu potencira ključna pitanja od značaja za identitet bošnjačkog naroda, obuhvatajući sve važne segmente. Obrazovanje na bosanskom jeziku je od suštinskog značaja za naš identitet, u tom smislu je potrebno obezbediti ambijent u kome će sva bošnjačka deca pohađati nastavu na maternjem jeziku, poboljšati kvalitet udžbenika, nastavnih sredstava te potencirati da nastavu vodi stručni kadar. Zalagaćemo se za osnivanje institucija i ustanova od nacionalnog značaja, kao i pokretanje inicijativa u pogledu unapređenja statusa Bošnjaka generalno. Zalagaćemo se za razvoj kulture, kao i potpunu implementaciju zakonskih propisa u oblasti informisanja. Naša lista je sastavljena od uglednih ljudi, stručnjaka u svojim oblastima, autentičnih predstavnika Bošnjaka kako iz zemlje tako i dijaspore. Lista od 35 kandidata nije dovoljna da obuhvati sve one koji su se trebali naći na njoj, a koji zajedno sa nama nose ovaj amanet. Mi na izbore izlazimo sa jasnom ambicijom da pobedimo i da sami formiramo većinu, takvo ustrojstvo Vijeća će biti garant realizacije svega za šta se zalažemo u pogledu programskih načela. Sa druge strane, svaki konstruktivan predlog od opozicije će, sigurna sam, naići na odobravanje”, kazala je za AA prva na listi “Jedinstveno za slobodno Vijeće – Stranka pravde i pomirenja – dr. Misala Pramenković” Misala Pramenković.

Da bi ostvarili pravo glasa na izborima za većnike BNV-a, Bošnjaci u Republici Srbiji moraju biti upisani u poseban birački spisak, procedura se vrši na lični zahtev građana. Rok za upis u poseban birački spisak moguć je sve do 28. oktobra u ponoć. Prema podacima, pravo glasa na izborima za BNV imaće blizu 105 hiljada Bošnjaka u Republici Srbiji, upisanih u poseban birački spisak. Najviše Bošnjaka sa pravom glasa ima najveći grad regije Sandžak, Novi Pazar, blizu 54 hiljade.​​​​​​​