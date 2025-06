Kazao je ovo predsjednik Srpske liste i ministar za zajednice i povratak Kosova Goran Rakić, nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

”Ono što mogu da vam kažem, taj sastanak nikad nije bio kraći, ali smo dobili čvrste garancije i uvjeravanja da će predsjednik Vučić i država Srbija biti uz svoj narod”, kazao je Rakić.

Dodao je kako su poslane jasne poruke.

”Ono što je važno i za vas i za nas koji živimo dole, jeste to da smo predsjedniku Vučiću jasno rekli i tražili od njega da, ukoliko kosovske bezbjednosne snage, specijalne jedinice policije ili bilo ko drugi, i ponovit ću još jednom, bilo ko drugi, krene da oduzma našu imovinu, a naša imovina su i te tablice, što je i povod današnjeg sastanka, i ta vozila, da ćemo iskoristiti sva sredstva i demokratskim mirnim putem pružiti otpor i bit će to otpor naroda“, kazao je Rakić.

Pojasnio je da, kada kaže miran demokratski otpor naroda, oni to zaista i žele i misle. ”Ali, ne znamo u šta će se sve to pretvoriti i kako će se situacija dalje na terenu odvijati. Ponovit ću još jednom – miran demokratski, nenasilan otpor naroda, koji, nažalost, moram da priznam i kažem svima vama, ne znam ni ja, a ne zna ni niko od nas koji živimo dole, u šta će se sve to pretvoriti i šta će to sve izroditi ukoliko neko nasilno krene da oduzima našu imovinu“, kazao je Rakić.

Čestitao je narodu i građanima koji ovih dana trpe velike pritiske, a dobijaju se i instrukcije o preregistraciji vozila.

”Samo su dva lica sa sjevera izvršila registraciju u registracionim centrima na sjeveru Kosova. Iako Priština vodi kampanju svake vrste, uložila je dosad nekoliko miliona eura, Srbi su prepoznali tu propagandu i, naravno, i dalje vjeruju, kao što su i oduvijek vjerovali samo državi Srbiji i predsjedniku Aleksandru Vučiću. Još jednom moram da kažem da, ukoliko Priština krene nasilno s nekom akcijom koja se tiče oduzimanja vozila na KM tablice, blokirat ćemo sve prelaze i ulaze od sjevera pa ulaze ka centralnom Kosovu na jugu”, kazao je Rakić.