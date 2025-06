U Ankari se održava Forum o ratnom novinarstvu i izvještavanju u kriznim regijama koji Anadolu Agency organizira u saradnji s Direkcijom za komunikacije pri Uredu turskog predsjednika, a kojem prisustvuju novinari iz različitih dijelova svijeta.

U obraćanju na otvaranju Foruma, Altun je istakao da mu je veliko zadovoljstvo što prisustvuje važnom skupu u sjedištu AA i da Direkcija za komunikacije odgovorno preduzima mjere za olakšavanje aktivnosti novinara.

Altun je naglasio da pridaju veliki značaj studijama i obukama koje provodi AA, koja je sa svojih više od 100 godina iskustva ponos turskog novinarstva, u tematskim oblastima kao što su diplomatija, životna sredina i ratno novinarstvo.

On je kazao da je Turkiye ponosna što AA nudi besplatne obuke novinarima iz cijelog svijeta i to one za koje strane kompanije uzimaju velike svote novca. Altun se zahvalio svima koji doprinose takvim aktivnostima, a posebno generalnom direktoru AA Serdaru Karagozu.

Ratni dopisnik treba da bude pošten svjedok

Ukazujući na važnost i neophodnost edukacija koje se organizuju za novinare koji će raditi u ratnim i konfliktnim zonama i kriznim područjima, Altun je kazao da su ratovi, sukobi, tenzije i krize gorka realnost današnjeg svijeta.

“Volio bih da nema ratova, volio bih da nema sukoba i kriznih zona i da nam nije potreban novinar specifičan za ovu oblast. Međutim, sukobi, krize, ratovi su gorka realnost našeg svijeta i našeg doba“, rekao je Altun.

Ističući da je svijet suočen s mnogo kriza i neizvjesnosti, s teškim sukobima, Altun je naveo da je izvještavanje o ratovima, krizama, tenzijama i sukobima jedna od najizazovnijih novinarskih aktivnosti u ovom dobu.

Ukazujući kako ta novinarska aktivnost zahtijeva posebnu obuku i stručnost, Altun je kazao da novinari na takvim zadacima imaju intenzivan psihološki pritisak jer su u vanrednim okolnostima suočeni sa sigurnosnim prijetnjama i ograničenjima u pristupu novinarskoj opremi.

“Novinar u toj situaciji mora pravilno koristiti tehničke alate, da se ne dovede u opasnost, da prenese ono čemu je svjedočio u kriznim, konfliktnim i ratnim zonama i da u svemu tome zaštiti svoj život. S druge strane, ratni i krizni periodi su i periodi kada je čovjek najotvoreniji manipulacijama, percepcijskim obmanama i dezinformacijama. Naravno, za novinara bi trebalo biti temeljno načelo da ne bude instrument ratne propagande i da ne služi politici ugnjetavanja. Vidjeli smo i svjedočili smo razaranju koje je izazvalo instrumentalizirano novinarstvo u Siriji i Iraku. Međutim, ono što bi ratni dopisnik trebao učiniti je da bude pošten svjedok“, kazao je Altun.

Reporteri mogu promijeniti i tok rata

Ističući da bi osnovni pristup onih koji obavljaju aktivnosti izvještavanja o ratnim i kriznim područjima trebalo da budu “fer svjedoci“, Altun je rekao da svaka napisana riječ i svaki kadar snimka mogu imati velike efekte na situaciju.

Istakao je i da fotografija i snimak mogu razotkriti svu bol i razaranja izazvane ratom, a ponekad i promijeniti tok rata.

“Zapravo, poput Johana Galtunga, mislim da bi bilo prikladnije korištenje termina mirovni reporter…