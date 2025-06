Borbama u kategorijama do 48, do 52, do 57 i do 63 kilograma za džudistkinje te do 60, do 66 i do 73 kilograma za džudiste danas je u Sarajevu počelo Evropsko prvenstvo za seniore do 23 godine.

Velika sportska smotra u tehničkoj organizaciji Džudo saveza Bosne i Hercegovine, a pod okriljem Evropske džudo unije (EJU), u Sarajevo je privukla oko 300 takmičara iz 40 država.

Na Evropskom prvenstvu za seniore do 23 godine, koje traje do 30. oktobra, Bosnu i Hercegovinu predstavljat će ukupno 16 takmičara, sedam džudistkinja i devet džudista.

Prvog takmičarskog dana na tatami će izaći Milkica Đurić (do 48 kg), Mila Petrović (do 52 kg), Anđela Samardžić (do 57 kg), Džejla Kožljak (do 63 kg), Ahmed Mulalić (do 60 kg), Ali Handan (do 60 kg), Aleksandar Vuković (do 66 kg) i Husein Gegić (do 73 kg).

Ceremonija svečanog otvaranja Evropskog prvenstva zakazana je za 29. oktobar u 15:30 sati u dvorani Hills na Ilidži, a ulaz za sve posjetioce je besplatan.