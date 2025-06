Svi građani Bosne i Hercegovine su budućnost Evropske unije. Vaša budućnost je u EU. To je zato što građani Bosne i Hercegovine duboko vjeruju u Evropu, poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen koja boravi u posjeti Bosni i Hercegovini.

Von der Leyen se danas u Domu oružanih snaga u Sarajevu obratila brojnim političarima, predstavnicima civilnog društva i kulture i novinarima, povodom nedavne preporuke Evropske komisije da Bosna i Hercegovina dobije status kandidata u EU.

"Bosna i Hercegovina ima svoje mjesto u Evropskoj uniji. Vi ste dio Evrope", rekla je Von der Leyen, dodajući da nedavna preporuka Evropske komisije za kandidatski status BiH za članstvo u EU predstavlja uspjeh cjelokupne zemlje.

"Naša zastava EU će biti i vaša. I zato sam danas ovdje. Svi građani BiH, ustvari vi, budućnost ste Evropske unije. Vaša budućnost je u EU. To je zato što građani Bosne i Hercegovine duboko vjeruju u Evropu. Ova vjera u Evropu je čak snažnija među mladim ljudima. Za njih Evropa znači ekonomski progres, sloboda kretanja ali ne samo to. To za njih znači pretvaranje ove države u zemlju njihovih snova. Oni ne žele da njihova zemlja bude podijeljena zbog tragične prošlosti. Žele zemlju otvorenu i spremnu za budućnost, a EU je svakako dio ove njihove zajedničke želje", kazala je ona.

Istakla je da je na novoizabranim čelnicima u BiH da provedu potrebne reforme radi bolje budućnosti zemlje.

"Novoizabrani lideri u BiH su oni koji mogu pomoći da se ostvare snovi ovih mladih ljudi. S vašim političkim djelovanjem zemlja sada ima priliku da se kreće naprijed. Ovo je pravi trenutak za BiH. Želim ohrabriti sve prisutne ovdje da iskoriste ovaj trenutak", rekla je Von der Leyen.

Podsjetila je da je BiH dobila preporuku za kandidatski status, što pokazuje napredak postignut u teškim uvjetima.

"Lekcija toga je da ukoliko postoji volja, onda postoji i način da se nešto ostvari. Sada je vrijeme da se zemlja ujedini i napreduje na evropskom putu", kazala je Von der Leyen te dodala:

"Reforme nisu uvijek lagane ali pozivam vas da djelujete jer vašim radom Bosna i Hercegovina će biti zemlja gdje će svi biti jednaki pred zakonom i gdje će mladi voljeti svoju zemlju. Reforme su važne jer će učiniti vašu zemlju boljim mjestom za sve ljude. Vrata EU su otvorena. Molim vas, iskoristite ovu priliku. Sada je do vas da radite zajedno, a mi ćemo uvijek biti uz vas", istakla je Von der Leyen.

Potom je najavila da će Bosna i Hercegovina kratkoročno dobiti 70 miliona eura sredstava za energetski sektor u cilju veće energetske nezavisnosti.

"Također, ova finansijska podrška značit će pomoć stanovništvu i kompanijama koje su suočene s krizom", dodala je.

Naglasila je također kako je saradnja među evropskim zemljama posebno važna sada dok traje ruski rat u Ukrajini.

"Vidimo da Rusija ne vodi rat samo protiv Ukrajine nego i u smislu energije. Za nas u EU kao i za vas je vrlo važno da smo zajedno. Mnogi ljudi osjećaju zabrinutost zbog rata u Ukrajini. Ali najbolje rješenje je snažnija saradnja i da se držimo zajedno. Sve dok radimo zajedno, jaki smo", rekla je čelnica Evropske komisije.

Na kraju je istakla kako se trenutno osjeti novi momentum i vjetar promjena u BiH.

"Sada je vrijeme da Bosna i Hercegovina krene naprijed. Ako postoji volja, postoji i način", kazala je Von der Leyen, napominjući da je najbolji primjer tome bosanskohercegovačka plivačica Lana Pudar, koja je uprkos teškim uvjetima postala prvakinja Evrope.

"Njena pobjeda je i pobjeda cjelokupne Bosne i Hercegovine. Ovo je san svih vaših mladih ljudi i vaše zemlje. Baš poput Lane, i vi možete ostvariti vaš cilj ako preuzmete odgovornost i ako se budemo držali zajedno", rekla je Von der Leyen.

Von der Leyen je prije obraćanja u Domu Oružanih snaga imala susret s članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine. S Von der Leyen sastali su se predsjedavajući Predsjedništva Šefik Džaferović i članovi Željko Komšić i Milorad Dodik.

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen boravi u posjeti Bosni i Hercegovini u okviru regionalne posjete Zapadnom Balkanu. Posjeta se odvija u kontekstu nedavne preporuke Evropske komisije da se Bosni i Hercegovini dodijeli status kandidata, kako bi se naglasila poruka da je budućnost zemlje u Evropskoj uniji.

Tokom posjete, Von der Leyen bi trebala prisustvovati i svečanom otvorenju tunela Ivan na Koridoru Vc.