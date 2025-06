Najmanje 141 osoba je smrtno stradala nakon što se u saveznoj indijskoj državi Gujarat u nedjelju urušio viseći most.

NDTV javio je kako je spašeno 177 osoba koje su pale u rijeku, a broj smrtno stradalih je povećan na 141. Među stradalima ima i djece. U toku su akcije spašavanja.

Indijski zvaničnici su saopćili kako most, koji se urušio, ima kapacitet od 125 osoba, te da je do urušavanja došlo zbog preopterećenja. Most dug 230 metara, prošle sedmice je otvoren za korištenje nakon što su šest mjeseci vršeni radovi na njemu.

Opozicione stranke tvrde kako na mostu nisu poduzete potrebne tehničke kontrole i da nisu provedeni dodatni testovi u vezi s opterećenjem.

Mnoge osobe su povodom Diwalija, Praznika svjetla, posjetile mjesto Morbi, u kojem se nalazio most.

Zvaničnici su u nedjelju saopćili kako se na mostu u trenutku nesreće nalazilo najmanje 500 osoba.