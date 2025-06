U Crnoj Gori još nema političke volje da se romskoj populaciji omogući zagarantovani mandat u parlamentu. Političko uključivanje Roma nemoguće je bez autentičnog predstavnika u parlamentu, poručeno je na konferenciji u Podgorici.

Romska zajednica u Crnoj Gori, prema posljednjem popisu stanovništva, broji blizu šest hiljada stanovnika. Tokom 2020. godine osnovana je Demokratska romska partija, međutim, ova manjinska zajednica nema svog predstavnika u parlamentu Crne Gore.

Zastupnica Građanskog pokreta URA Božena Jelušić kazala je da je više razloga za to. "Ukoliko ne postoji reprezent romske populacije u Skupštini, to je jasna potvrda nečega što ja drugačije ne bih mogla nazvati sem rasizmom. Ipak, ukoliko dođe do izmjena Zakona o izboru odbornika i poslanika, mislim da bi sve partije podržale da Romi imaju svog predstavnika u parlamentu. Inicijativa treba da ide od romske zajednice i od građanskih partija koje žele da pruže pomoć", kazala je Jelušić.

Istakla je da se u prethodnih 30 godina trgovalo romskim glasovima, a da je standard života ove zajednice i dalje na niskom nivou.

Elvis Beriša, izvršni direktor NVO "Piren amenca - Koračajte s nama", ocijenio je da Romi nisu u dovoljnoj mjeri uključeni u političke procese u Crnoj Gori.

"Istraživanja pokazuju da više od 75 odsto pripadnika romske zajednice nije upoznato s izbornim sistemom. Jako je važno da romska zajednica ima obezbijeđene uslove i podršku za njihovo političko uključivanje. Ipak, nema političke volje da se Romima omogući da imaju svog predstavnika u parlamentu. Tako je bilo do 2020. godine, a tako je i danas, nakon promjene vlasti", kazao je Beriša.

Prema Zakonu o izboru odbornika i zastupnika, cenzus za manjinske partije za ulazak u parlament je 0,7 odsto, dok je za hrvatsku nacionalnu manjinu 0,35 odsto. Iz romske zajednice očekuju da će izborni prag i za njihovu zajednicu biti snižen na 0,35 odsto.