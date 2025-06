Između BiH i Kosova ukida se osmogodišnja barijera koja je uzrokovala da su mnoge kompanije značajno smanjile obim saradnje, učešća na međusobnim privrednim sajmovima, a došlo je i do pada kulturne i sportske saradnje i takmičenja, dok istovremeno brojne porodice svoju rodbinu nisu vidjele godinama.

Svega nekoliko dana prije obilježavanja 33. godišnjice rušenja Berlinskog zida, koji je doveo ne samo do ujedinjenja dva dijela Berlina, nego i dvije države u jedinstvenu Njemačku, u njemu je potpisan Sporazum o slobodi kretanja s ličnim kartama na Zapadnom Balkanu.

Iako bi se na prvi pogled moglo reći da se radi o tehničkoj stvari s obzirom na to da je i prije njega većina zemalja na Balkanu imala uglavnom bilateralne sporazume o međusobnom putovanju građana samo s ličnim kartama, on je u biti ipak od iznimnog značaja. To posebno iz razloga što se njime ruši posljednji "vizni zid" na Balkanu koji je postojao između Bosne i Hercegovine i Kosova. Od kada je prvo Bosna i Hercegovina, a potom i Kosovo prije osam godina, 2014. godine, uvelo obavezu posjedovanja viza za međusobna putovanja građana, to je uveliko zakomplikovalo ne samo susrete porodica i rodbine, nego i turistička putovanja, sportska takmičenja, ali i privredne aktivnosti između Bosne i Hercegovine i Kosova. Građani Bosne i Hercegovine stoga, da bi posjetili Kosovo u bilo kom svojstvu, po vizu su morali putovati čak u Zagreb, u Hrvatsku ili u Tiranu, u Albaniju. S druge strane, građanima Kosova koji su željeli u bilo kojoj varijanti doći u Bosnu i Hercegovinu, također nije bilo nimalo lako, jer su po vizu morali u Skoplje, u Sjevernu Makedoniju. U početku je ulazak građana Kosova bio čak toliko komplikovan i težak, da je jedno vrijeme svaku vizu za državljane Kosova odobravao čak sam ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, što je uzrokovalo dodatnu komplikaciju i produžavalo vrijeme čekanja na bh. vizu. Pri tome su građani i Bosne i Hercegovine i Kosova morali predavati obimnu dokumentaciju za vizu koja je podrazumijevala ne samo potvrde o rezervaciji smještaja, nego i potvrde o zaposlenju, posjedovanju dovoljno sredstava itd. Sve to je uzrokovalo da su brojne kompanije iz Bosne i Hercegovine, a istovremeno i Kosova, značajno smanjile obim saradnje, učešća na međusobnim privrednim sajmovima, a došlo je i do pada kulturne i sportske saradnje i takmičenja, dok istovremeno brojne porodice svoju rodbinu nisu vidjele godinama. Sporazum o slobodi kretanja s ličnim kartama na Zapadnom Balkanu to mijenja, pa će između Bosne i Hercegovine i Kosova buduća putovanja biti potpuno liberalna, bez viza, obimne dokumentacije, čak i bez pasoša. Tako će težak period koji je trajao osam godina biti prošlost za građane Bosne i Hercegovine i Kosova. Inače, stvaranje "malog Schengena" najavljeno je još ranije, prije nekoliko godina, kroz proces uspostave inicijative "Otvoreni Balkan". Kao preteča Sporazumu o slobodi kretanja s ličnim kartama na Zapadnom Balkanu bio je zapravo Sporazum o slobodi kretanja koji su prije dvije godine, u jesen 2020. godine, potpisali zvaničnici Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije. Njime je u okviru inicijative "Otvoreni Balkan" prvi put dogovoren jedan multilateralni sporazum o slobodi kretanja koji podrazumijeva i putovanja samo s ličnim kartama između Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije. Do tada je većina država na Balkanu imala potpisane bilateralne sporazume o međusobnim putovanjima s ličnim kartama. Tako je, recimo, Srbija još od 2012. godine imala sporazum o međusobnim putovanjima samo s ličnim kartama sa Sjevernom Makedonijom. A Bosna i Hercegovina je, primjerice, taj sporazum postigla sa Srbijom, potom s Crnom Gorom, a kasnije i sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Iako su putovanja, odnosno boravak samo s ličnom kartom u nekim slučajevima ograničeni na period 30 dana, kao što je slučaj s Crnom Gorom, sam taj čin daje utisak "neograničene" slobode kretanja. To ne znači da se samo pojeftinjuje međusobno putovanje, jer ne treba vaditi, odnosno posjedovati pasoš. To građanima omogućuje da i kada im on ističe za manje od 90 dana (u većini slučajeva putovanja pasoš mora važiti duže od tog roka), oni samo s ličnom kartom mogu putovati na željenu destinaciju.

Piše: Almir Terzić

*Mišljenja izražena u ovom članku su autorova i ne odražavaju nužno uređivačku politiku TRT Balkan.