Dobri poznavaoci prilika na Kosovu ocenjuju da Vlada Kosova treba da omogući duži vremenski rok za zamenu registarskih tablica automobila sa oznakama kosovskih gradova, koje se izdaju u Srbiji, na RKS tablice, kako bi se izbegla moguća eskalacija situacije na severu Kosovu.

Univerzitetski profesor političkih nauka iz Prištine Dritero Arifi u izjavi za Anadolu Agency kaže da odluku Vlade Kosova treba posmatrati kroz dimenziju zakonskog prava na koje se Vlada poziva i kroz dimenziju političkih interesa.

Arifi kaže da, kada se gleda kroz dimenziju političkih interesa, odluka nije doneta u strateškom delovanju na odgovarajući način, jer je zahtev SAD-a i EU bio da se odluka odgodi za deset meseci, s obzirom na to da je Kosovo u završnoj fazi dijaloga sa Srbijom, kako bi se izbegle moguće tenzije.

Tvrdoglava vlast

"Uvek naglašavajući da je odluka ispravna, ponekad je važnije samo vreme donošenja odluke ili njenog sprovođenja. Dakle, to su tražili naši partneri, ali tvrdoglava vlast, narodski rečeno, nije ni meso, ni riba. Nije čak ni doneo odluku onako kako bi trebalo, jer ako si ozbiljan, uradiš kako treba, a ne na eskalirajući način. Metoda eskalacije je od početka trebala da bude da se Srbima da duže vreme da stare tablice zamene novima“, kaže Arifi i dodaje da je odluka morala da se donese uzimajući u obzir da je srpska manjina instrumentalizovana od zvaničnog Beograda.

Arifi kaže da, ukoliko bi došlo do eskalazije situacije u fizičko nasilje ili ako bi životi ljudi bili dovedeni u pitanje, situacija bi se potpuno iskomplikovala i najveći gubitnik bi bila Republika Kosovo.

Prema njegovim rečima, Srbija bi u takvoj situaciji dobila mnogo poena, jer bi međunarodnoj zajednici predstavila da „Vlada Kosova nije u stanju da upravlja delom svoje teritorije i ne želi da integriše srpsku zajednicu u institucije Kosova”.

Arifi apeluje da se stanje sa tablicama ne uvećava sa tehničkog na politički problem, znajući da je dijalog Kosova i Srbije pri kraju.

„Srbija neće ići na dijalog zbog nas, već zbog velikog pritiska SAD-a i EU, dok mi izazivamo nelogičnu situaciju. Registarske tablice nisu naš glavni cilj jer je to pre tehničko nego političko pitanje i moramo paziti da tehnička pitanja ne pretvorimo u politička. Razumemo da je to naše pravo, ali ponekad moramo da razmotrimo političke prilike i interese naših partnera, a na kraju krajeva, njihovi interesi su naši interesi“, ocenjuje Arifi.

Proces preregistracije nesprovodiv u praksi

Miodrag Milićević, izvršni direktor nevladine organizacije “Aktiv” iz Severne Mitrovice, koja prati Briselski dijalog, ističe da Vlada Kosova, kao što su i različiti zvaničnici to izjavili, ima prava da donosi odluke, uključujući i ovu o registarskim tablicama, ali problem je što se ova odluka kosi sa dogovorenim u Briselu.

Milićević za Anadolu Agency kaže da je Vlada Kosova donela odluku bez konsultacija sa srpskom zajednicom i bez konsultacija sa Srpskom listom, čime je narod doveden pred svršen čin.

“Naravno, sa obe strane pritisak na građane je zaista preveliki i iz Prištine i iz Beograda i oni ne znaju šta i kako dalje, da li preregistrovati vozilo, da li ostati pri stavu koji Beograd sve vreme forsira i zapravo ukazuje na to da je došlo do kršenja Briselskog sporazuma o slobodi kretanja, a i sa treće strane imamo jasne poruke međunarodne zajednice koja je imajući u vidu kompleksnost problema da se čitav ovaj proces produži makar za šest meseci, odnosno za šest do deset meseci”, kaže Milićević.

Naglašava da čak i da proces preregistracije bude prihvaćen od lokalnih Srba na severu, taj proces nije sprovodiv u praksi zato što Srbi pored kosovske lične karte moraju imati i kosovske vozačke dozvole, a velika većina građana na severu nema kosovske vozačke dozvole. On dodaje da, čak i da Vlada Kosova omogući preregistraciju bez kosovskih vozačkih dozvola, one će građanima biti neophodne kada krenu sa vozilom u saobraćaj.

Jedina racionalna odluka, po njegovom mišljenju, bila bi pomeranje rokova bez kažnjavanja građana i davanja prostora za traženje rešenja kako bi se došlo do održivog i obostrano prihvatljivog rešenja i za Prištinu i za Beograd.

On smatra da su u ovom momentu, za razliku od 31. jula kada je došlo do blokade puteva, međunarodna zajednica i Kosovska policija mnogo spremniji, jer su na severu raspoređene značajne snage KFOR-a, jako je prisustvo policije, a EULEX je rasporedio svoje posmatrače.

Potencijalni rizici

To sve ukazuje, naglašava Milićević, da su šanse za blokade prelaza i puteva minimalne, ali da je ovoga puta mnogo više zabrinjavajuća mogućnost izlaska Srba iz kosovskih institucija.

“Vi znate da je do sada nekoliko puta najavljivano da će Srpska lista napustiti institucije, a to je za mene daleko opasniji momenat od fizičke blokade puteva. Fizička blokada puteva, naravno, vodi u neki vid konflikta, mogućeg nasilja, međutim politička blokada vodi u urušavanje jednog političkog procesa u koji je uloženo poprilično energije, napora, vremena i za koji svi mi tvrdimo mora da dovede u jednom momentu, pre ili kasnije, do pune normalizacije odnosa, ne samo Beograda i Prištine nego i nas unutar samog Kosova. E, to su potencijalni rizici”, kaže Milićević.

Iako su Sjedinjene Američke Države i EU uputili zahtev za produženje roka za primenu novog režima registarskih tablica na deset meseci, zbog postojanja opasnosti od eskalacije bezbednosne situacije na severu Kosova, Vlada Kosova je 1. novembra počela sa primenom svoje odluke.

Odluka Vlade je da se mere sankcionisanja postepeno uvode. Prva faza predviđa izricanje opomene vlasnicima vozila koji imaju tablice sa oznakam kosovskih gradova koje izdaje MUP Srbije.

Međutim, regionalni direktor Kosovske policije za sever saopštio je da pripadnici Kosovske policije iz srpske zajednice na severu Kosova odbijaju da sprovode naredbu Vlade Kosova o kažnjavanju građana zbog vozila koja nisu preregistrovana na RKS tablice, zbog čega ga je v.d. direktora Policije Kosova suspendovao.

Istovremeno, Srpska lista je najavila da će na izricanje prve kazne biti oštro odgovoreno i pružen snažan otpor svim demokratskim sredstvima.

Prema odluci Vlade Kosova, tokom druge faze, koja će trajati od 21. novembra do 21. januara, uslediće kažnjavanje u vrednosti 150 eura. Potom od 21. januara do 21. aprila sledi faza izdavanja probnih tablica, dok nakon 21. aprila vozila sa srpskim ilegalnim tablicama neće moći da učestvuju u saobraćaju. Preregistracija na legalne RKS tablice, uz finansijske pogodnosti, moguća je do 31. marta.

Na zahtev međunarodnih saveznika, Vlada Kosova je već jednom pomerila prvobitno planirani rok, nakon što su 31. jula lokalni Srbi kamionima i teškom mašinerijom blokirali puteve na severu Kosova.