U Kataru su postavljeni posteri u javnim prostorima sa hadisima, odnosno porukama poslanika Muhammeda, napisani na engleskom i arapskom jeziku, kako bi na taj način bile prenijete poruke o islamu navijačima tokom Svjetskog prvenstva u fudbalu koje uskoro počinje.

Hadisi su izreke ili prakse poslanika Muhammeda, koji propisuju način života muslimana i uče ih kako pravilno prakticirati islam.

Inicijativu čiji cilj je pojašnjenje islamske religije pohvalili su brojni arapski novinari i aktivisti, koji je smatraju vrlo inovativnom.

Katar je prva država na Bliskom istoku koja će biti domaćin Svjetskog prvenstva, najvećeg turnira u svijetu fudbala na nivou reprezentacije.

Turnir će se održati između 20. novembra i 18. decembra, a privući će hiljade fudbalskih navijača u zemlju iz cijelog svijeta.

Muslimani baštine sjećanje na Poslanika, a.s, kao nekog ko je svojim životom dosegao zenit ljudskosti, s obzirom na to da je kao “usvetun hasenetun – divan uzor” iskusio moralnu puninu onoga što čini savršeno odgojenu ljudsku narav. Muhammed, a.s, se odlikovao održavanjem ravnoteže između duha i materije, srca i duše, života i smrti.

Čovječanstvu je vlastitim primjerom posvjedočio univerzalno načelo: da bi se djelovalo dobro, mora se biti dobar, da bi se savladao svijet, valja najprije savladati samog sebe i tako dalje.

Iz poštovanja prema svom voljenom Poslaniku, a.s, muslimani u Bosni i Hercegovini stoljećima 12. rebiul-evvel obilježavaju učenjem mevluda, pobožnog spjeva o Muhammedu, a.s.

Muhammed, a.s., je bio posljednji Božiji poslanik po islamu, koji je poslan od Boga cijelom čovječanstvu kako bi upotpunio originalnu monoteističku vjeru svih poslanika prije njega, Adema, Ibrahima, Musaa, Isaa i drugih poslanika.

Muhammed, a.s., je rođen u ponedjeljak, u zoru, 20. aprila 571. godine po gregorijanskom kalendaru, što odgovara 12. rebiul-evvelu islamskog kalendara. Nekoliko mjeseci nakon Oprosnog hadža poslanik Muhammed se razbolio. Imao je jake glavobolje i osjećao slabost. Umro je u ponedjeljak, 8. juna 632. u Medini, u kući i naručju supruge Aiše.