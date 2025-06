Dačić je za TV Prva na pitanje da li je taj predlog Srbija odbila, kazao da je to pitanje razmatrano na sjednici Savjeta za nacionalnu bezbjednost i da je predsjednik Aleksandar Vučić tražio mišljenje o njemu.

"Nije on odbijen. Nije to da ili ne. Ako razgovarate o tome kako bi izgledala nezavisna država Kosovo, vi se slažete oko principa da je to već završen posao, a mi se principijelno ne slažemo s tim", kazao je Dačić.

Istakao je da se u dokumentu predviđa da Srbija ne mora da prizna Kosovo, nego da aktima i odlukama, neprotivljenjem članstvu u međunarodnim organizacijama to učini.

"Oni traže način kako da lakše podnesemo nezavisnost Kosova, a ne traže političko rešenje", rekao je Dačić.

Napomenuo je da Srbi sa Kosova kao i Srbije u cjelini smatraju da to pitanje nije riješeno.

"To je naše legitimno i historijsko pravo, to su principi međunarodnog prava i to je situacija na terenu", dodao je Dačić, te istakao da i međunarodna zajednica, sve dok nema većinu u Ujedinjenim nacijama, ne može ni da zaokruži taj proces.

Na pitanje da li se Zapadu žuri zbog situacije u Ukrajini, Dačić je rekao da se njima uvijek žuri, ali da se žuri i Srbiji da bi spriječila ovakve situacije.

"To što se nekome žuri ne znači da ćemo prihvatiti rješenje koje nije pravedno", kazao je Dačić.

Napomenuo je također da je najvažnija poruka da se Srbi bore za Briselski sporazum i ukazao na to da Evropska unija treba da vidi za šta se bori Albin Kurti, ali je izrazio sumnju da oni to hoće da vide jer stalno obje strane pozivaju na mir.

"Situacija je takva da Srbija nema puni suverenitet na Kosovu, ali ni takozvano Kosovo nema suverenitet nad cijelim Kosovom. Zato se traži rješenje, nisu ni međunarodno priznati, zato im treba dogovor sa Srbijom", rekao je Dačić.

Predstavnici Srba danas prave veliki skup u Kosovskoj Mitrovici

U Kosovskoj Mitrovici danas će biti održan veliki skup sa koga će, kako je najavljeno iz Srpske liste, "biti poručeno Evropi i svijetu da je njihova jedina država Srbija".

Iz Srpske liste navode da će skup biti održan u 12.00 sati ispred spomenika caru Lazaru. Očekuje se da će na skupu učestvovati Srbi iz sve četiri opštine sa sjevera Kosova – Leposavića, Zvečana, Kosovske Mitrovice i Zubinog potoka.

Iz Organizacionog odbora su rekli da će se obratiti predsjednik i potpredsjednik Srpske liste Goran Rakić i Igor Simić, gradonačelnici sve četiri opštine, kao i predstavnici studenata i naroda.

Na jučerašnjem sastanku političkih i institucionalnih predstavnika Srba sa Kosova odlučeno je da Srbi napuste sve političke institucije – skupštinu, vladu i četiri opštine, ali i pravosudne organe, policiju i administraciju na Kosovu.

Predsjednik Srpske liste Goran Rakić rekao je da će odluke biti na snazi dok Priština "ne počne da poštuje sporazume i pravo, ne povuče odluku o tablicama i formira zajednicu srpskih opština".