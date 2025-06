Automobili s motorima s unutrašnjim sagorijevanjem imaju enormno učešće u zagađenju okoliša i emisiji CO2, stoga se proizvođači i korisnici okreću novim tehnologijama, hibridnim i, sve više, vozilima na potpuno električni pogon.

U tom smislu, u ovom tekstu istražujemo u kojoj mjeri su zemlje Balkana u ovom momentu spremne za električne automobile i posjeduju li potrebnu infrastrukturu za upotrebu ove vrste vozila koja će vjerovatno u budućnosti biti sve prisutnija na ulicama širom svijeta.

Električni automobili u BiHU Bosnu i Hercegovinu u prvoj polovini ove godine uvezena su 22 električna i 319 automobila na hibridni pogon, pokazuju podaci Uprave za indirektno oporezivanje, a tokom prošle godine u BiH je uvezeno 50 električnih i 359 hibridnih automobila.

Najskuplji električni automobil je Porsche-Taycan GTS, koji je plaćen 233.435 KM ili 119.353 eura, s dadžbinama, a najjeftiniji uvezeni električni automobil ove godine je Fiat 500e, koji je plaćen 13.250 KM ili 6.774 eura.

Kako pokazuju podaci Privredne komore FBiH, električna vozila na teritoriji BiH prisutna su u nešto većoj mjeri od 2017. godine. Vlada Federacije BiH je odlučila ove godine subvencionirati kupovinu električnih automobila, za što je izdvojeno milion KM. Instalacija električnih punjača također je intenzivirana u posljednjem kvartalu 2021. godine. Prema tome, Bosna i Hercegovina, uprkos mnogim zakonskim preprekama, ima 145 električnih punionica (konektora) za električna vozila, od čega je 40-ak potpuno javnih, dok su ostale poluprivatnog karaktera i pretežno se nalaze u trgovačkim centrima i na parkinzima hotela.

E-automobili u Srbiji

Interesovanje za električne automobile u Srbiji konstantno raste posljednjih nekoliko godina. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, sredinom 2020. godine ukupno su registrovana 102 vozila na električni pogon, a pored njih je bilo i 1.416 registrovanih hibridnih vozila.

Prema podacima Asocijacije automobilskih novinara Srbije, za prvih sedam mjeseci ove godine prodato je ukupno 1.727 električnih i hibridnih putničkih vozila, a prošle godine u istom periodu gotovo 3,6 puta manje, odnosno 482 ekoauta.

Vlada Srbije je također usvojila pred kraj 2020. godine Uredbu o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine elektičnih i hibridnih vozila. Prema tome, građani Srbije imaju mogućnost da za kupovinu elektičnih automobila dobiju subvenciju i do 5.000 eura.

Ipak, u Srbiji i dalje značajnu prepreku električnim vozilima predstavlja nedovoljno razvijena infrastruktura na kojoj se posljednjih godina mnogo radi. Do januara 2021. godine bilo je petnaest punktova u zemlji na kojima su vlasnici električnih automobila mogli da dopune svoju bateriju. Prema procjenama, trenutno u Srbiji ima nešto više od 70-ak punjača.

U Srbiji može da se kupi nekoliko marki električnih automobila. Kineski električni automobili “’Linzda” izuzetno su povoljni. Njihova cijena se kreće od 5.400 do 8.500 eura.

Kompanija Nissan također u svojoj ponudi ima dva električna automobila, Nissan LEAF i Nissan LEAF e+. Hyundai također nudi široku paletu hibridnih, plug-in hibridnih i električnih vozila. Jedno od kvalitetnijih i komfornijih vozila je VW e-Golf.

Model VW e-Up – Volkswagen također je izuzetno komforan i kvalitetan. Kako je navedeno na stranici Volkswagena, njegova cijena se kreće oko 30.000 eura, s tim što varira u zavisnosti od specifikacije. Automobil Fiat 500 u električnoj varijanti može se naručiti u paketu opreme Action, koji košta 24.500 eura.

Kompanija Fiat uskoro će početi proizvodnju novog električnog automobila u kragujevačkim pogonima, a proizvodnja na vozilima mogla bi početi sredinom 2024. godine.

Koliko su električna vozila popularna u Hrvatskoj?Prema zvaničnim podacima, tržište električnih automobila u Hrvatskoj u 2021. godini poraslo je za više od 150 posto, što pokazuje da je sve više vozača u toj zemlji koji prepoznaju potencijal električnih automobila.

Prema dostupnim podacima za 2021. godinu, broj električnih vozila na hrvatskim cestama trenutno se kreće iznad 3.050 vozila. Službena statistika CVH-a govori kako su do kraja 2021. u Hrvatskoj bila registrirana 3.054 električna vozila. Zanimljivo je da je gotovo polovina ukupnog broja vozila prodata upravo u 2021. godini. Naime, prema podacima, u Hrvatskoj je u 2021. godini prodato 1.436 novih električnih vozila.

Samo u prvih devet mjeseci 2022. godine u zemlji je registrirano blizu 1.200 električnih vozila, te se dolazi do zaključka da se na hrvatskim cestama trenutno nalazi više od 4.250 e-automobila.

U Hrvatskoj vlada sufinansira kupovinu električnih vozila s nešto više od 103 miliona kuna. U program sufinansiranja prijavljena je 81 marka i čak 539 modela vozila. Najveći iznos koji je moguće dobiti kao poticaj za kupovinu električnog vozila je 70.000 kuna (9.253 eura).

Prvo mjesto prema popularnosti novih električnih automobila u 2021. godini pripalo je popularnom evropskom brendu vozila Renault. Ukupno su u 2021. godini u Hrvatskoj prodata 444 nova Renault Twingo E-Tech vozila.

Potom slijedi popularni američki brend Tesla, a samo u 2021. godini u Hrvatskoj je prodato 219 Tesla Model 3 automobila. Uz Tesla Model 3, popularni je proizvođač automobila prodao i 15 Tesla Model Y vozila. Samim time, Tesla je vrlo brzo učvrstila svoj položaj na hrvatskom tržištu automobila.

Hyundai, Škoda, Volkswagen i Dacia još su četiri popularna proizvođača automobila koja su ostvarila značajnu prodaju električnih vozila u Hrvatskoj. Ipak, ovi proizvođači su pojedinačno prodali znatno manje modela nego što je prodat Tesla Model 3 i Renault Twingo E-Tech.

Međutim, jedan od glavnih nedostataka domaćeg tržišta električnih automobila za sada je još relativno slaba popratna infrastruktura. U Hrvatskoj se nalazi blizu 400 javnih punionica s blizu 1.000 priključaka.

Električni automobili u Crnoj GoriElektrična vozila, koja su ekološki mnogo prihvatljivija, u Crnoj Gori su također sve popularnija. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, u 2021. godini registrovano je blizu 400 električnih vozila.

U Crnoj Gori također postoje subvencije do 5.000 eura za kupovinu električnih vozila. Državno preduzeće Eko-fond raspisalo je javne konkurse za kupovinu električnih i hibridnih vozila koja su namijenjena javnom sektoru, odnosno građanima, privrednicima i poduzetnicima. Subvencije po vozilu su do 5.000 za električna i do 2.500 eura za “plug-in” i “full hybrid” vozila.

Javni sektor i kompanije po korisniku mogu dobiti subvencije za najviše dva vozila, a fizička lica za jedno.

Ipak, broj punionica je i dalje nedovoljan jer, kako pokazuje interaktivna baza podataka PlugShare, u Crnoj Gori je instalirano 39 stanica za punjenje. Cijene ovih automobila na tržištu Crne Gore kreću su trenutno od 30.000 eura pa dalje.

E-automobili na albanskim putevimaPodaci Generalne direkcije za usluge drumskog saobraćaja pokazuju da su do sredine ove godine u Albaniji zvanično registrovana 624 električna vozila. U međuvremenu, hibridnih automobila koji osim na fosilna goriva djelimično rade i na struju, ima nešto više od 1.300. Ukupno, električna i hibridna vozila čine samo 0,3 posto ukupnog broja aktivnih vozila.

Albanija i dalje nudi vrlo malo poticaja za nova i električna vozila. Novi električni automobili se mogu uvoziti bez carine ili plaćanja poreza na dodatu vrijednost i oslobođeni su godišnjeg poreza na promet. Također, ova vozila se mogu registrovati bez početnih troškova.

Međutim, do sada ni ovi poticaji nisu značajno utjecali na povećanje korištenja električnih vozila, uglavnom zbog njihove visoke nabavne cijene.

Električna vozila u Sjevernoj MakedonijiU Sjevernoj Makedoniji je tržište električnih vozila tek u nastajanju. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u zemlji postoji 128 električnih vozila.

Elektrodistributivna kompanija EVN ima blizu 40 punjača širom zemlje, od kojih je većina u glavnom gradu, Skoplju.

Njemački proizvođač električnih automobila Next.e.GO Mobile potpisao je u augustu ove godine ugovor s Republikom Sjevernom Makedonijom o osnivanju proizvodnog pogona u toj balkanskoj zemlji. Fabrika Next.e.GO Mobilea u Sjevernoj Makedoniji bit će izgrađena u blizini Tetova. Početak proizvodnje planiran je u posljednjem kvartalu 2024. godine.

Sjeverna Makedonija je također davala do 5.000 eura subvencija za kupovinu električnog automobila i vaučere u iznosu 300 eura za vlasnike automobila koji odluče da od 2017. godine prilagode svoja vozila za prirodni gas.