"Nije potpuno očišćena od kriminala i korupcije, ali mislim da je situacija daleko bolja nego prije dvije godine. Očekujem da će u iduće dvije, tri godine situacija biti još bolja, a uz pomoć koja će doći u januaru, a možda i u nekim idućim mjesecima, bit će mnogo bolja", rekao je Abazović.

Prema njegovim riječima, kriminalnih klanova, kao što su kotorski u Crnoj Gori, ima više, ukupno deset.

"To su visokorizične kriminalne grupe, međutim, nijedna od ovih praćenih grupa nije jaka, ni brojčano ni logistički kao kavački i škaljarski klan", rekao je Abazović te dodao da je u protekle dvije godine mnogo urađeno protiv onih grupa koje djeluju ne samo u Crnoj Gori ili regionalno, već su dio transnacionalne kriminalne mreže.

"Glavni udarac koji smo zadali mafiji bio je 30. august, a sada, na lokalnim izborima, DPS i njihovi partneri su poraženi u većini gradova u Crnoj Gori. Ako ste pratili političku kampanju u našoj zemlji, svjedočili ste da se glavna borba vodila između URA-a i DPS-a. Nakon toga, DPS je politički poražen, a URA je tamo gdje je bila prije. Dakle, samo u Podgorici smo izgubili dio glasova, a u drugim gradovima smo čak i nagrađeni", kazao je Abazović inozemnim novinarima.

On je kazao da su ga pojedine osobe, koje su u kontaktu s kavačkim klanom, pokušale dovesti u vezu s kriminalom.

"Nikada ne viktimiziram sebe i zaista ne želim ovu situaciju upoređivati s onom kada je u Srbiji ubijen Ðinđić, ali to jasno prepoznajem, jer je postojala medijska kampanja koja je imala političku podršku, i bili su uključeni ljudi iz sigurnosnog sektora koji su sklonjeni s dužnosti. To je formula koja je na Zapadnom Balkanu veoma slična, slično kao kada želite da se nekome nešto dogodi ili da nekome na kraju pošaljete neku poruku. To ne znači da ćete biti eliminirani, ali to je priprema terena za nešto što će se dogoditi. Mislim da smo to na vrijeme prepoznali, nisam odustao i spreman sam raditi ono što sam radio do sada", kazao je premijer Abazović, prenosi Radio-televizija Crne Gore.