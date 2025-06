Službeno, proces pregovaranja o formiranju vlasti na svim nivoima, osim Predsjedništva i gradova i općina, počeo je današnjim sastankom delegacije HDZ-a BiH i predstavnika takozvane ”trojke” (Socijaldemokratska partija BiH, Narod i pravda te Naša stranka), koja je u Mostar doputovala nakon potpisanog sporazuma o zajedničkom djelovanju s još pet stranaka (one koje su u kampanji podržale Denisa Bećirovića).

Uvjetovanja, kako su kasnije kazali, nije bilo, te je uglavnom razgovarano o programu rada.

“Želimo legitimnost u predstavljanju jednog i drugog naroda. Iznijeli smo koncept da primarno razgovaramo o onome što je naš ključni zadatak, a to je da imamo koaliciju koja će to partnerstvo upražnjavati u naredne četiri godine. Da imamo euroatlantsko djelovanje. Drugi dio je funkcioniranje pravne države, te ekonomsko-socijalni aspekt u skladu s nadležnostima. Tek onda ćemo razgovarati o kadriranju. Program mora biti osnovna smjernica za rad. Želja je da izvršna i zakonodavna vlast funkcioniraju. Vlast moramo imati do kraja godine, da bismo imali i budžet. Držimo uvažavanje jedni prema drugima i održimo odnos povjerenja“, rekao je nakon sastanka predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.

Zadovoljstvo nisu krili ni u strankama ”trojke”. Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić rekao je da su posebno značajne socio-ekonomske reforme, koje su nužne da bi se mijenjalo stanje u zemlji.

“Naše je zadovoljstvo da smo u skladu s najavama danas razgovarali o mogućnosti formiranja vlasti. U fokus smo stavili program rada. Postigli smo visok nivo saglasnosti da buduće vlade imaju konkretne programe i planove djelovanja. Napravili smo značajan iskorak. Nadam se da ćemo nastaviti s tim dijelom priče. Siguran sam da ćemo na ovaj način doći do rješenja. Ne zavisi sve ni samo od nas. S ovim pristupom je moguće napraviti novu klimu u Bosni i Hercegovini“, rekao je Nikšić.

Nikšić se osvrnuo i na Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, gdje za sada postoje određene nejasnoće. Osvrnuo se i na izmjene Izbornog zakona BiH.

“Utakmica se vodi za većinu u Klubu Bošnjaka. Trgovinom u Tuzli smo došli u situaciju da je omjer 10:10. Izborni zakon nije interes samo Hrvata, nego i Bosne i Hercegovine. Nije to tabu tema, naravno, i o tome ćemo razgovarati, ali, vjerujte, danas niko nije postavio nikakav uslov o bilo čemu. I mi ćemo razgovarati sa svima, pa i sa SNSD-om. Razgovarali smo i sa SDA. Hoćemo da promijenimo stanje u Bosni i Hercegovini, a to ne možemo ako sve ostane kako je do sada bilo. Presretan sam što su razgovori započeli pričom o programu. Nismo spomenuli kadriranje i pozicije. Naravno, doći će vrijeme da ćemo i o tome pričati. Zadovoljstvo može da rezultira pričom o Vijeću ministara i programu. U ime kolega mogu da kažem da je ovo dobar pravac. Optimista sam i nadam se da ćemo doći do kraja“, naveo je Nikšić.

Čović je za kraj najavio službeni sastanak s delegacijom SNSD-a u Mostaru u ponedjeljak u popodnevnim satima.

“Što se tiče opcija, svako će razgovarati sa svakim. Krenuli smo s aktivnostima. U startu smo kazali da jedna stranka ne može biti angažirana tamo gdje su angažirani kadrovi HNS-a i HDZ-a BiH. Što se tiče nivoa Bosne i Hercegovine, a to se odnosi i na Izborni zakon, imamo jasan stav o tome. Ne vidim nijedan razlog da to ne nastavimo i završimo. Što se tiče partnera, načelo će biti isto – programski. Želimo da Vijeće ministara radi punim kapacitetom. Uvjeren sam da ćemo imati bolju protočnost i saradnju. U posljednje četiri godine je premalo novih zakonskih rješenja. Razgovori će teći. Naredni termin koji sam dogovorio sa SNSD-om je u ponedjeljak u popodnevnim satima. Ja ću biti sretan ako do kraja sedmice budemo imali timove koji će raditi na programu. Kolega Izetbegović i ja nismo imali komunikaciju, ali je bilo mnogo ljudi iz HDZ-a i SDA koji su komunicirali“, naveo je Čović.