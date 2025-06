Vučić je naveo kako je govorio o ozbiljnosti pristupa rješavanju problema na Kosovu, ali i o frustraciji naroda koji žive u atmosferi da se već deset godina ništa ne ispunjava. Dodao je i kako se najvjerovatnije neće sastati s premijerom Kosova Albinom Kurtijem.

“Srbi su jasno rekli šta su njihovi zahtjevi. Nisam nikad optimističan, imao sam dobar sastanak, iz ugla bilateralnih odnosa, to pričam o Francuskoj. A, kad je riječ o Prištini, tu nisam optimističan. Donio sam danas dokument za tablice i pokazao ih Macronu. Oni neće to dati, jer su to jednostrano ukinuli 2020. godine. Ja samo tražim ono što piše”, naveo je Vučić, dodajući kako ne vjeruje da će doći do susreta s Kurtijem.

On je također odbacio ideju da se o Zajednici srpskih opština na Kosovu raspravlja u okviru francusko-njemačkog plana za Kosovo.

"Kako mislite da nam neko stavlja nešto što tobože treba da dobijemo nekakvim zaključnim sporazumom, a to je trebalo da bude u prvom sporazumu. Mi smo malo i slabi, nisam nešto naročito pametan, ali nisam ni idiot. Nemojte da pravite od svog rukovodstva idiote. Nema ništa od tog posla", odgovorio je Vučić na pitanje novinara o spekulacijama medija da postoji plan u tri tačke za rješenje aktuelne situacije na Kosovu čija je suština da se Srbija usaglasi da se o zahtjevu za ZSO raspravlja u okviru francusko-njemačkog plana.

Vučić očekuje da će Macron posjetiti Srbiju početkom sljedeće godine.