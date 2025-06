U zgradi socijalnog stanovanja izgrađenoj u goraždanskoj ulici Salihbega Kuljuha ključeve od stanova preuzelo je 25 porodica. Među korisnicima koji su do sada boravili u kolektivnim i alternativnim centrima je i Mersida Rahman.

“Jedanaest godina sam živjela u kolektivnom centru u barakama, a prije toga dugo, možda 20-25 godina, kao podstanar. Hiljadu je riječi suvišno da kažem šta znači ova zgrada i ovaj stan kad ga dobijete nakon toliko godina. Ipak sam ja samohrana majka, odgojila sam kćerku, školovala, zaposlila se... Nemam riječi. Ovo je za mene u ovim godinama veliki uspjeh. Životna želja mi je bila da imam nešto svoje“, izjavila je Rahman.

Objekat je izgrađen u okviru realizacije Projekta CEB II “Zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja“, kroz koji je, zahvaljujući kreditnim sredstvima Razvojne banke Vijeća Evrope, planirano zatvaranje 121 kolektivnog centra. U 45 općina i gradova u BiH bit će izgrađene 82 zgrade s ukupno 2.600 stambenih jedinica i na taj način će biti zatvoreni svi kolektivni centri u Republici Srpskoj i više od 76 posto kolektivnih centara u Federaciji BiH.

Izgradnja objekta u Goraždu vrijedna je 1.547.500 KM, od čega je 225.450 KM osigurao Grad Goražde.

“Otvoriti jedno ovako prelijepo zdanje je za svaku pohvalu. Ovo je treća zgrada, putem RSP projekta na proljeće će biti otvorene još dvije zgrade i obnova potkrovnih stanova u Titovoj ulici. Mislim da se rijetko ko u čitavoj BiH s takvim projektima može pohvaliti“, naglasio je gradonačelnik Goražda Ernest Imamović.

U okviru projekta CEB II u FBiH u toku su radovi na izgradnji 351 stambene jedinice na području Bihaća, Gračanice, Mostara, Čapljine, Živinica, Lukavca, Ključa, Kalesije i općine Foča/Ustikolina. Do sada je završena sanacija i izgradnja objekata za 27 potprojekata gdje su izgrađene i sanirane ukupno 653 stambene jedinice. Do sada su useljene 532 stambene jedinice, a do kraja godine planirano je useljenje i 121 porodice.

“Ovo je projekat koji je, na neki način, projekat ove Vlade, od 2015. godine, kada je krenula u kreditno zaduženje od 40 miliona eura, kako bi zatvorili kolektivne centre na području Federacije BiH. Projekti se implementiraju širom ovog entiteta i, nažalost, nećemo biti u prilici zatvoriti sve kolektivne centre, ali ono na šta smo posebno ponosni jesu projekti u Goraždu. Najviše potprojekata pojedinačno u nekoj općini jeste u Goraždu“, kazao je federalni ministar za raseljena lica i izbjeglice Edin Ramić.

U naselju Rasadnik u Goraždu danas je otvoren još jedan objekat s ukupno 20 stanova namijenjenih raseljenim osobama i izbjeglicama. Zgrada je izgrađena u okviru Državnog projekta stambenog zbrinjavanja pri Regionalnom stambenom programu u Bosni i Hercegovini.

Zahvaljujući Regionalnom stambenom programu, čija vrijednost u BiH iznosi 75 miliona eura, do juna 2023. godine bit će osigurano stambeno zbrinjavanje za 3.100 porodica. Do sada je završeno 2.310 stambenih jedinica, od kojih 1.630 kuća i 680 stanova, a u toku je obnova i izgradnja 650 stambenih jedinica, i to 410 kuća i 240 stanova. Preostalih 150 porodičnih kuća je “na čekanju” dok država BiH ne osigura svoje finansijsko učešće.

Današnjoj svečanosti u Goraždu, pored ostalih, prisustvovali su Gianluca Vannini, šef Odjela za društveni razvoj, prekograničnu saradnju i civilno društvo u Delegaciji Evropske unije u BiH, ambasador Švicarske u BiH Daniel Hunn, predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstva izbjeglica FBiH i drugi gosti.