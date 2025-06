„Savezna vlada, a posebno ministar saobraćaja Wissing, krše trenutni zakon o zaštiti klime", kaže stručnjakinja za saobraćaj Greenpeacea Marion Tiemann. „Trebali bismo razgovarati o ovom kršenju zakona umjesto da nas ometaju pokušaji kriminaliziranja mirnih klimatskih protesta. Svako ko i dalje odbija mjere koje brzo smanjuju emisiju CO2 postaje sukrivac za klimatsku krizu koja već pogađa milione ljudi”, dodala je.

Tako misle i pojedini aktivisti Greenpeacea koji su jutros s prednje strane zgrade Ministarstva saobraćaja razvukli dvije 40 metara duge zaštitne trake s natpisom “klimatski zločinci”. Upravo u toj zgradi nalazi se ured ministra saobraćaja Volkera Wissinga (FDP).

Prema dostupnim podacima, saobraćajni sektor treba smanjiti emisije stakleničkih plinova za 118 do 175 miliona tona do 2030. godine, a plan ne uključuje mjere za to.

Samo nekoliko dana prije početka trenutne klimatske konferencije UN-a u Egiptu, stručni savjet je potvrdio da njemačka vlada samo uz znatno veće napore može postići klimatski cilj do 2030. godine. Daleko najveći jaz je u transportu, gdje emisije CO2 moraju pasti gotovo 14 puta brže od prosjeka u posljednjih deset godina.

“Ova vlada je obećala napredak, uključujući i zaštitu klime. Ona ne smije gledati kako FDP i njen ministar saobraćaja sabotiraju kredibilitet njemačke klimatske politike. SPD i Zeleni bi trebali zahtijevati ozbiljne klimatske mjere od ministra saobraćaja Wissinga", navela je Tiemann.