U Sloveniji se održava drugi krug predsjedničkih izbora u kojem Slovenci biraju novog šefa države, a za tu funkciju kandidati su Anže Logar i Nataša Pirc Musar.

Ovo su sedmi izbori na kojima Slovenci biraju petog predsjednika od proglasa nezavisnosti te zemlje. Birališta širom Slovenije otvorena su od 7 do 19 sati, a preliminarni rezultati očekuju se nekoliko sati nakon toga.

Pravo glasa ima blizu 1,7 miliona birača, a drugi krug izbora organiziran je jer u prvom krugu 23. oktobra niko od sedmero kandidata nije osvojio natpolovičnu većinu i u nastavku izborne utrke ostalo je dvoje kandidata sa najviše glasova iz prvog kruga.

Kandidat koji je u prvom krugu osvojio 33 posto glasova Anže Logar aktuelni je zastupnik u Državnom zboru (parlamentu) Slovenije kojeg su kandidovali Romana Jordan i grupa birača, a ima podršku i svoje Slovenske demokratske stranke (SDS). Logar je bio ministar vanjskih poslova Slovenije u mandatu desničarske Vlade Janeza Janše.

Njegova oponentica u izbornoj utrci je doktorica pravnih nauka Nataša Pirc Musar, koju su kandidirali Biserka Marolt Meden i grupa birača. Ona je u prvom krugu osvojila 26 posto glasova i nada se da će uz podršku lijevog i liberalnog bloka pobijediti u drugom krugu i postati prva žena na čelu Slovenije.

Posljednje ankete daju blagu prednost kandidatkinji Pirc Musar, koja je bivša novinarka i ugledna advokatica koju nerijetko oslovljavaju s nadimkom “čelična lady“. Kao nezavisnu kandidatkinju na ovim izborima ovu 54-godišnju Ljubljančanku podržavaju bivši slovenski predsjednici Milan Kučan i Danilo Turk, a ponajviše suprug Aleš Musar, jedan od najbogatijih Slovenaca.

Mandat predsjednika Slovenije traje pet godina, a funkcija je ograničena na dva uzastopna izbora.

Prema slovenačkom ustavu, funkcija predsjednika republike je na prvi pogled protokolarna, čak i simbolična, jer nema nikakve poluge izvršne vlasti. Međutim funkcija šefa države je veoma važna jer svojim mišljenjima i postupcima može uticati na kredibilitet političkog prostora u širem smislu.

Do sada su funkciju predsjednika Slovenije obavljali Milan Kučan (dva mandata) od 1992 do 2002. godine, Janez Drnovšek od 2002. do 2007. godine, Danilo Turk od 2007. do 2012. godine i Borut Pahor (dva mandata) od 2012. do 2022. godine.